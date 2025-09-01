"Nu pekar det neråt istället för uppåt" – Husutbudet vänder

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Bostadsmarknaden har länge dominerats av rekordlånga försäljningstider och ett ovanligt stort utbud. Men nu pekar siffrorna åt ett nytt håll.

Hemnet rapporterar att småhusmarknaden visar tydliga tecken på ett trendbrott.

Småhusen vänder nedåt

I augusti fanns 27 696 småhus ute till försäljning, vilket är en nedgång med 2 procent jämfört med samma månad året innan. Det är första gången på fyra år som utbudet minskar i årstakt. Hemnet förklarar utvecklingen med de höga försäljningsvolymer som präglat småhusmarknaden under en längre tid.

“Efter fyra år av stadigt ökande utbud av hus till salu har trenden nu brutits. Huvudanledningen är de historiskt höga försäljningsvolymerna vi sett de senaste månaderna. Utbudet är fortfarande högt jämfört med tidigare år, men nu pekar det neråt istället för uppåt”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

“Mycket tyder på att den höga aktiviteten på småhusmarknaden kommer fortsätta, vilket successivt ger säljarna ett bättre utgångsläge när konkurrensen minskar”, tillägger han.

