"Nu pekar det neråt istället för uppåt" – Husutbudet vänder

Utbudet av småhus minskar medan lägenheterna blir fler, och en mäklare menar att läget att köpa är nu.
Utbudet av småhus minskar medan lägenheterna blir fler, och en mäklare menar att läget att köpa är nu. (Foto: Fredrik Sandberg / TT)
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Efter fyra år av stigande utbud på småhusmarknaden syns nu en förändring. Nya siffror visar att husutbudet krymper.

Bostadsmarknaden har länge dominerats av rekordlånga försäljningstider och ett ovanligt stort utbud. Men nu pekar siffrorna åt ett nytt håll.

Hemnet rapporterar att småhusmarknaden visar tydliga tecken på ett trendbrott.

Småhusen vänder nedåt

I augusti fanns 27 696 småhus ute till försäljning, vilket är en nedgång med 2 procent jämfört med samma månad året innan. Det är första gången på fyra år som utbudet minskar i årstakt. Hemnet förklarar utvecklingen med de höga försäljningsvolymer som präglat småhusmarknaden under en längre tid.

“Efter fyra år av stadigt ökande utbud av hus till salu har trenden nu brutits. Huvudanledningen är de historiskt höga försäljningsvolymerna vi sett de senaste månaderna. Utbudet är fortfarande högt jämfört med tidigare år, men nu pekar det neråt istället för uppåt”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

“Mycket tyder på att den höga aktiviteten på småhusmarknaden kommer fortsätta, vilket successivt ger säljarna ett bättre utgångsläge när konkurrensen minskar”, tillägger han.

Mäklare ser ljusare

Lägenhetsmarknaden följer däremot en annan bana. Under augusti fanns 39 995 lägenheter till salu i landet, en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande månad i fjol. Här är det alltså fortsatt stigande utbud, till skillnad från småhusen där köparnas alternativ blivit färre.

Fastighetsbyrån beskriver samtidigt en försiktig optimism bland svenska mäklare. Räntesänkningen i juni och förväntningar om ännu en under hösten har påverkat stämningsläget.

”Det står lite och väger och de kommande stora visningshelgerna kommer att ge en bättre indikation om den svagt positiva trenden håller i sig”, säger Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån.

bostadsmarknad
De kommande stora visningshelgerna blir avgörande om den positiva tendensen som nu märks på bostadsmarknaden ska hålla i sig, enligt Fastighetsbyrån. (Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT)

Mäklarens uppmaning

Visningssäsongen står nu för dörren, och enligt Svensk Fastighetsförmedling är läget gynnsamt för köpare.

”Nu är räntorna tillbaka på en normal nivå. Det som bromsar prisuppgången är det höga utbudet. När utbudet minskar kommer priserna att stiga – därför borde man verkligen passa på att köpa nu”, säger Jimmy Rossetti, mäklare på Svensk Fastighetsförmedling.

Han råder också köpare att tänka långsiktigt. En bostad blir mer värdefull om vardagen fungerar med närhet till skolor, kommunikationer, butiker och arbete.

“Om vardagen fungerar vill man bo längre – och det ger mer livskvalitet”, säger Rossetti.

BostadsmarknadenHusSverige
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

