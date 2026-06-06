Ett flygplan på väg till ryska S:t Petersburg tvingades lördag morgon landa i Helsingfors. Drönarattacker i regionen stör flygtrafiken.
Plan på väg till Ryssland tvingades landa i Finland
Det är bara ett par veckor sedan vårt östra grannland stördes direkt av kriget mellan Ukraina och Ryssland.
Fredag morgon den 15 maj vaknade Helsingfors till beskedet att en ”farlig obemannad luftfarkost” rörde sig i luftrummet ovanför regionen.
04.39 skickade inrikesministeriet ut ett varningsmeddelande via 112-appen och flygvapnets jaktplan gick upp över Nyland.
De boende i den finska huvudstaden uppmanades att stanna hemma och dessutom inomhus.
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Felriktad eller omstyrd drönare
Flygförbud utfärdades och plan i luften omdirigerades. Först vid 7-tiden kunde myndigheterna meddela att faran var över.
Orsaken till krisläget? En ukrainsk drönare, riktad mot de ryska oljehamnarna på andra sidan Finska viken, omdirigerad via avancerad teknik av Ryssland.
Nu har Helsingfors och Finland hamnat i hetluften igen. Tidigt lördag morgon tvingades ett flygplan på väg till ryska S:t Petersburg landa på Helsingfors-Vanda flygplats.
Under lördagen, med start tidigt, har flygtrafiken begränsats i hela sydöstra Finland till följd av nattliga drönarattacker i Leningrad-regionen, rapporterar HBL.
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”Upprätthöll gränssäkerheten”
På X skriver Finska vikens sjöbevakning att man i samarbete med polisen kontrollerade planet och upprätthöll gränssäkerheten.
Vid 10-tiden lördag kunde planet lyfta igen och lämna finskt luftrum.
Tidigare under lördagen var det också som Försvarsmakten på X meddelade att flygtrafiken var tillfälligt begränsad.
Beskedet var att Finland inte ansågs hotat utan att begränsningen var ”normal beredskap under rådande omständigheter.”
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Finsk säkerhetsåtgärd
Begränsningen av flygtrafiken genomfördes sedan Ryssland meddelat att man skjutit ner mer än 100 drönare nära S:t Petersburg lördag morgon.
Finska huvudstabens kommunikationsavdelning bekräftar att att begränsningen berodde på drönarattackerna nära Sankt Petersburg
Denna begränsning hävdades sedan vid 10-tiden lördag förmiddag.