Plan på väg till Ryssland tvingades landa i Finland

04.39 skickade inrikesministeriet ut ett varningsmeddelande via 112-appen och flygvapnets jaktplan gick upp över Nyland.

De boende i den finska huvudstaden uppmanades att stanna hemma och dessutom inomhus.

Så fällde ukrainska drönare en Nato-regering. Dagens PS

Felriktad eller omstyrd drönare

Flygförbud utfärdades och plan i luften omdirigerades. Först vid 7-tiden kunde myndigheterna meddela att faran var över.

Orsaken till krisläget? En ukrainsk drönare, riktad mot de ryska oljehamnarna på andra sidan Finska viken, omdirigerad via avancerad teknik av Ryssland.

Nu har Helsingfors och Finland hamnat i hetluften igen. Tidigt lördag morgon tvingades ett flygplan på väg till ryska S:t Petersburg landa på Helsingfors-Vanda flygplats.

Under lördagen, med start tidigt, har flygtrafiken begränsats i hela sydöstra Finland till följd av nattliga drönarattacker i Leningrad-regionen, rapporterar HBL.

Flygplatserna du ska undvika i sommar. Dagens PS