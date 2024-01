Google-chefens bistra jobbesked

2023 var ett fantastiskt år för de stora amerikanska techjättarna och särskilt de så kallade “magnificent seven”-aktierna drog upp börsvärdena till nya rekordhöjder.

Google med moderbolaget Alphabet var inget undantag och rusade med över 55 procent under fjolåret.

“Står inför tuffa val”

Trots det kommer nu bistra besked från bolagets vd.

Det var den amerikanska techtidningen the verge som var först att avslöja nyheten med titeln “2024 priorities and the year ahead”, som skickades ut till de anställda på Google under onsdagskvällen amerikansk tid.

I brevet beskriver Google-vd:en hur företaget står inför “tuffa val” och “att flera team kommer behöva fortsätta göra omallokeringar av resurser”.

Uttalandet tolkas av många som att uppsägningar står för dörren.

Det är andra året i rad som anställda på Google får ett bittert nyårsbesked.

Som Dagens PS rapporterade i januari 2023 fick hundratals sparken från techjätten då. Google vd:n Pichi skriver dock att det nya uppsägningsbeskedet inte kommer vara “av samma skala som 2023”.