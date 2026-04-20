Hyllad kock startar kafé – vill rädda svensk fikakultur

Från restaurang till kafé

Det är ingen slump att steget går just hit.

”Jag har nog inte någon idé till en ny restaurang. Men ett kafé känns rätt”, säger Ekengren.

Det är nästan provocerande i en stad där nya krogar öppnar i samma takt som bostadsrätter säljs. Men det finns en poäng. Restaurangscenen i Stockholm växer snabbt. Kafékulturen står mer still.

Hantverket som ryggrad

Namnet Restaurang Hantverket var aldrig en slump. Det är en metod.

”Jag jobbar hantverksmässigt med maten instinktivt”, säger Ekengren.

Det märks i detaljerna. Bröd som steks på beställning. Rätter som får stanna kvar på menyn och förfinas över tid i stället för att bytas ut för att imponera på Instagram.

Den filosofin följer med till Eken. Skillnaden är att den nu möter en publik som kanske egentligen bara kom in för en kaffe.

Stefan och Torbjörn Blomkvist har arbetat ihop i 10 år.

En duo som bygger

Bakom satsningen finns också Torbjörn Blomkvist, entreprenören som startade Hantverket och driver ett gäng slottshotell runt Stockholm. En före detta snickare med vad Ekengren kallar ”modig”.

Det är en klassisk uppdelning. En som tänker och lagar mat, en som vågar och har en plånbok. Resultatet blir ofta bättre än summan av delarna.

”Vi kompletterar varandra väldigt bra”, säger Ekengren.

Konkurrens som drivkraft

Samtidigt exploderar restaurangscenen i Stockholm. Nya öppningar varje vecka. Slussen fylls på med krogar i industriell takt.

Ekengren ser det inte som ett hot.

”Jag blir bara inspirerad.”

Det är en hållning som låter enkel. Men i en bransch där marginalerna är tunna och egona stora är den ovanlig.

Vad beställer man

På Hantverket finns redan klassiker. Tunnbrödet Tuttul, stekt på sekunden. Slarvsylta med fläsklägg, lök och brynt smör. Rätter som låter rustika men landar i något betydligt mer exakt.

På Eken blir översättningen enklare, men inte enklare gjord.

Bra bröd. Bra smörgåsar. Sötsaker som inte ber om ursäkt.

Det är där kampen om Stockholm avgörs. Inte i fine dining. Utan mellan cappuccinon och lunchmackan.

