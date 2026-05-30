Kinneviks stora skifte: Från riskbolag till Investor-modellen

Kinnevik lämnar åren av olönsamma tillväxtsatsningar bakom sig. Med Helena Saxon, tidigare finanschef på Investor, vid rodret ska portföljen byggas om mot kassaflöde och stabilitet.
Dagens PS ekonomijournalist David Ingnäs reder ut vad strategiskiftet innebär.
Helena Saxon har nära tio år på Investor bakom sig, där hon var finanschef. Innan dess arbetade hon på Goldman Sachs. Hon sitter i dag i styrelsen för H&M och Novo Nordisk.
Att Kinnevik rekryterar från Investors värld är både oväntat och talande, menar Ingnäs.
”Jättespännande att ett av Sveriges mest anrika investmentbolag rekryterar från det ännu mer anrika och kända investmentbolaget Investor. Oväntat, men jag tror det är helt rätt tänkt”, säger han.
Rekryteringen tog dessutom en ovanlig väg till offentligheten. Uppgifterna läckte ut innan något var klart, varpå Kinnevik bekräftade att Saxon var i process för rollen. Några dagar senare kom det officiella beskedet.
Under de senaste sex till sju åren har Kinneviks strategi byggt på onoterade tillväxtbolag, många utan lönsamhet. Resultatet har varit nedslående. Aktien har backat kraftigt och bolaget handlas i dag med en substansrabatt på 40 till 50 procent.
”Både i val av person och i val av strategi så är det en brytning mot de senaste årens strategi, som tyvärr inte har fungerat”, säger Ingnäs.
Saxon har flaggat för att fokus ska skifta mot kassaflödespositiva och stabila bolag. Portföljen ska bli mer koncentrerad, mer europeisk och inriktad på bolag i senare tillväxtfas.
På ytan kan Kinnevik och Investor se likadana ut. Båda är familjeägda investmentbolag. Kinnevik drivs av tredje generationen Stenbeck, Investor av femte generationen Wallenberg med sjätte generationen på väg in.
Men där slutar likheterna, enligt Ingnäs. Investor har byggt sin modell på en evig horisont. Innehav som SEB har funnits i portföljen i över hundra år.
Kinnevik har historiskt ömsat skinn med jämna mellanrum. Jan Stenbeck sålde av gamla bruk och satsade på telekom. Det blev en framgångssaga.
Cristina Stenbeck fortsatte med nya satsningar. Men den senaste omställningen, under vd Georgi Ganev, levererade inte.
Ersättningarna till ledningen har också ifrågasatts. Kinnevik betalade 48 procent mer i ledningsarvoden än Investor mellan 2020 och 2025, trots att bolaget är 60 gånger mindre och levererat betydligt sämre avkastning.
Saxon har själv pekat ut den stora utmaningen: att återvinna marknadens förtroende.
”Det är i dag 40 till 50 procent rabatt i Kinnevikaktien jämfört med substansvärdet. Man litar helt enkelt inte på att värderingen verkligen är den den är”, säger Ingnäs.
På kort sikt handlar det om att visa att befintliga innehav kan avyttras till rimliga priser. På längre sikt om att hitta nya investeringar som motsvarar den stabilare profil Saxon utlovat. Kinnevikaktien har redan svarat positivt på beskedet.
”Jag tror aktieägarna är rätt trötta på att kursen går ner”, säger Ingnäs.
