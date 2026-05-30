Kinneviks stora skifte: Från riskbolag till Investor-modellen

Nytt fokus på kassaflöde

Under de senaste sex till sju åren har Kinneviks strategi byggt på onoterade tillväxtbolag, många utan lönsamhet. Resultatet har varit nedslående. Aktien har backat kraftigt och bolaget handlas i dag med en substansrabatt på 40 till 50 procent.

”Både i val av person och i val av strategi så är det en brytning mot de senaste årens strategi, som tyvärr inte har fungerat”, säger Ingnäs.

Saxon har flaggat för att fokus ska skifta mot kassaflödespositiva och stabila bolag. Portföljen ska bli mer koncentrerad, mer europeisk och inriktad på bolag i senare tillväxtfas.

Två investmentbolag, två världar

På ytan kan Kinnevik och Investor se likadana ut. Båda är familjeägda investmentbolag. Kinnevik drivs av tredje generationen Stenbeck, Investor av femte generationen Wallenberg med sjätte generationen på väg in.

Men där slutar likheterna, enligt Ingnäs. Investor har byggt sin modell på en evig horisont. Innehav som SEB har funnits i portföljen i över hundra år.

Kinnevik har historiskt ömsat skinn med jämna mellanrum. Jan Stenbeck sålde av gamla bruk och satsade på telekom. Det blev en framgångssaga.

Cristina Stenbeck fortsatte med nya satsningar. Men den senaste omställningen, under vd Georgi Ganev, levererade inte.

Ersättningarna till ledningen har också ifrågasatts. Kinnevik betalade 48 procent mer i ledningsarvoden än Investor mellan 2020 och 2025, trots att bolaget är 60 gånger mindre och levererat betydligt sämre avkastning.

Förtroendet avgör

Saxon har själv pekat ut den stora utmaningen: att återvinna marknadens förtroende.

”Det är i dag 40 till 50 procent rabatt i Kinnevikaktien jämfört med substansvärdet. Man litar helt enkelt inte på att värderingen verkligen är den den är”, säger Ingnäs.

På kort sikt handlar det om att visa att befintliga innehav kan avyttras till rimliga priser. På längre sikt om att hitta nya investeringar som motsvarar den stabilare profil Saxon utlovat. Kinnevikaktien har redan svarat positivt på beskedet.

”Jag tror aktieägarna är rätt trötta på att kursen går ner”, säger Ingnäs.