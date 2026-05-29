Billigare guld på kort sikt. Men på lång sikt är bilden en annan

Billigare guld på kort sikt. Men på lång sikt är bilden en annan

Flera storbanker räknar med att guldpriset pressas nedåt de kommande månaderna. Samtidigt vill de inte utesluta att priserna kan stiga igen längre fram. Ränteförväntningar, hedgefonders positionsförsäljningar och minskade centralbanksköp ligger bakom den kortsiktiga pressen.

”Man måste fundera på vad guldet ska vara en trygg hamn mot. Man kan inte bara se det som en generellt trygg hamn i alla situationer”, säger Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid.

Räntan styr mer än oron

Trots fortsatt osäkerhet i världsekonomin pekar guldpriset nedåt på kort sikt. Den främsta förklaringen är ränteförväntningarna.

Tidigare i år drevs guldpriset uppåt av förhoppningar om lägre inflation och kommande räntesänkningar i USA. Nu har bilden vänt.

Inflationen i USA har stuckit iväg och bedömare varnar för att ett räntelyft kan sluta med en börssmäll. Stigande räntor gör räntebärande tillgångar mer attraktiva i förhållande till guld, som inte ger någon avkastning.

”Förväntningarna på hur räntan ska utvecklas är den allra största faktorn. Det är det som påverkat guldet mest på sistone”, säger Lundkvist.

Hedgefonder tvingades sälja

En annan faktor som pressat guldpriset är att hedgefonder och andra institutionella investerare tvingats sälja guld för att täcka andra positioner.

När oljepriset sköt i höjden och inflationen steg behövde många aktörer frigöra kapital. Guldet blev det som såldes av.

Samtidigt har flera centralbankers guldköp dragits ned, vilket tagit bort en viktig prisdrivare. Tidigare i maj rapporterade Dagens PS att guldpriset klättrade till 4 700 dollar per uns efter en period av kraftiga uppgångar.

Två helt olika guldmarknader

Lundkvist lyfter fram att guldmarknaden i praktiken drivs av två helt olika beteenden. Den spekulativa handeln, där investerare köper guldaktier, guld-ETF:er och andra finansiella instrument, skapar de stora prissvängningarna.

Sedan finns de som köper fysiskt guld som långsiktig trygghet. För den gruppen spelar dagens marknadspris en underordnad roll.

”För den som köper guld för att ha hemma i byrålådan är det kanske positivt att priset trycks ner. Då kan det bli ett läge där det kan vara värt att köpa på sig lite”, säger Lundkvist.

Trygg hamn med förbehåll

Håller guldet på att bli en taktisk tillgång som handlas på samma sätt som aktier? Lundkvist menar att svaret beror på perspektivet.

”Man har sett tidigare i historien att kraftiga uppgångar ofta kommer med en kraftig baksmälla. Då är det mer en spekulation och kanske inte den här trygga hamnen.”

Men för den som har en guldtacka hemma som långsiktig försäkring spelar det kortsiktiga priset mindre roll. Där handlar det om att bevara värde i ett extremt scenario.

Börsen sätter rekord trots osäkerheten och bankerna spår fortsatt volatilitet på guldmarknaden. Det kan vara värt att fundera på vilken roll guldet faktiskt spelar i den egna portföljen.

Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

