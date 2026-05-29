Billigare guld på kort sikt. Men på lång sikt är bilden en annan

Flera storbanker räknar med att guldpriset pressas nedåt de kommande månaderna. Samtidigt vill de inte utesluta att priserna kan stiga igen längre fram. Ränteförväntningar, hedgefonders positionsförsäljningar och minskade centralbanksköp ligger bakom den kortsiktiga pressen.
Lundkvist lyfter fram att guldmarknaden i praktiken drivs av två helt olika beteenden. Den spekulativa handeln, där investerare köper guldaktier, guld-ETF:er och andra finansiella instrument, skapar de stora prissvängningarna.
Sedan finns de som köper fysiskt guld som långsiktig trygghet. För den gruppen spelar dagens marknadspris en underordnad roll.
”För den som köper guld för att ha hemma i byrålådan är det kanske positivt att priset trycks ner. Då kan det bli ett läge där det kan vara värt att köpa på sig lite”, säger Lundkvist.
Trygg hamn med förbehåll
Håller guldet på att bli en taktisk tillgång som handlas på samma sätt som aktier? Lundkvist menar att svaret beror på perspektivet.
”Man har sett tidigare i historien att kraftiga uppgångar ofta kommer med en kraftig baksmälla. Då är det mer en spekulation och kanske inte den här trygga hamnen.”
Men för den som har en guldtacka hemma som långsiktig försäkring spelar det kortsiktiga priset mindre roll. Där handlar det om att bevara värde i ett extremt scenario.