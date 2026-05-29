Billigare guld på kort sikt. Men på lång sikt är bilden en annan

Hedgefonder tvingades sälja

En annan faktor som pressat guldpriset är att hedgefonder och andra institutionella investerare tvingats sälja guld för att täcka andra positioner.

När oljepriset sköt i höjden och inflationen steg behövde många aktörer frigöra kapital. Guldet blev det som såldes av.

Samtidigt har flera centralbankers guldköp dragits ned, vilket tagit bort en viktig prisdrivare. Tidigare i maj rapporterade Dagens PS att guldpriset klättrade till 4 700 dollar per uns efter en period av kraftiga uppgångar.

Två helt olika guldmarknader

Lundkvist lyfter fram att guldmarknaden i praktiken drivs av två helt olika beteenden. Den spekulativa handeln, där investerare köper guldaktier, guld-ETF:er och andra finansiella instrument, skapar de stora prissvängningarna.

Sedan finns de som köper fysiskt guld som långsiktig trygghet. För den gruppen spelar dagens marknadspris en underordnad roll.

”För den som köper guld för att ha hemma i byrålådan är det kanske positivt att priset trycks ner. Då kan det bli ett läge där det kan vara värt att köpa på sig lite”, säger Lundkvist.

Trygg hamn med förbehåll

Håller guldet på att bli en taktisk tillgång som handlas på samma sätt som aktier? Lundkvist menar att svaret beror på perspektivet.

”Man har sett tidigare i historien att kraftiga uppgångar ofta kommer med en kraftig baksmälla. Då är det mer en spekulation och kanske inte den här trygga hamnen.”

Men för den som har en guldtacka hemma som långsiktig försäkring spelar det kortsiktiga priset mindre roll. Där handlar det om att bevara värde i ett extremt scenario.

Börsen sätter rekord trots osäkerheten och bankerna spår fortsatt volatilitet på guldmarknaden. Det kan vara värt att fundera på vilken roll guldet faktiskt spelar i den egna portföljen.

