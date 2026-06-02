Northvolt-kraschen: "En kollektiv hallucination"

Northvolt var den gröna omställningens flaggskepp. Gunnar Lindstedt kallar det ”ett projekt präglat av hybris, naivitet och svag styrning.”
Northvolts fall beskrivs redan som en av de största industriella kollapserna i svensk historia. Nu riktar den granskande journalisten och författaren Gunnar Lindstedt hård kritik mot såväl bolagsledning som investerare, politiker och konsulter i sin nya bok om batterijätten, som Dagens PS tidigare rapporterat om.
I en ny intervju med Lennart Ekdal beskriver Lindstedt Northvolt som ett projekt präglat av ”drömmar, svek, hybris och djupaste inkompetens”. Samtidigt avvisar han bilden av att det skulle handla om ren brottslighet.
”Jag vill inte säga att de är några brottslingar eller bedragare. De var väl naiva entreprenörer som var väldigt duktiga på att flyta med i vågen av grön omställning”, säger han i intervjuserien Ekdals Perspektiv.
Enligt Lindstedt byggde Northvolts framgångssaga på en kombination av en stark berättelse och karismatiskt ledarskap. Han lyfter särskilt fram vd:n Peter Carlssons förmåga att måla upp en attraktiv framtidsvision som lockade investerare, kunder och medier.
Men bakom kulisserna växte problemen.
Efter omfattande intervjuer med tidigare anställda beskriver Lindstedt en verksamhet präglad av kaos, bristfällig styrning och en organisation med många beslutsnivåer. Samtidigt underskattades svårigheterna i att bygga upp en komplett batteriproduktion från grunden.
”Sådant kaos och dålig management som det verkar ha varit överallt, det är förbluffande”, säger han.
Författaren menar att Northvolt pressades från flera håll samtidigt. Bilindustrin ville snabbt få fram batterier, investerarna krävde tillväxt och marknaden för elbilar bromsade in kraftigt under 2023 och 2024.
Hans slutsats är att bolaget borde ha tagit mindre steg och skalat upp betydligt långsammare.
Lindstedt riktar också kritik mot investerarna och styrelsen, som enligt honom inte agerade när problemen blev uppenbara.
”Investerarna var väldigt naiva också. De slängde in miljarder i något de inte riktigt begrep.”
Samtidigt ser han Northvolt som ett större symptom på sin tid.
I boken citerar han en person som beskriver utvecklingen som ”en kollektiv hallucination”, där tron på elektrifiering och den gröna omställningen under flera år blev så stark att kritiska frågor aldrig ställdes.
Resultatet blev, enligt Lindstedt, ett av de dyraste misslyckandena i svenskt näringslivs historia.
