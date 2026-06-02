Northvolt-kraschen: "En kollektiv hallucination"

I en ny intervju med Lennart Ekdal beskriver Lindstedt Northvolt som ett projekt präglat av ”drömmar, svek, hybris och djupaste inkompetens”. Samtidigt avvisar han bilden av att det skulle handla om ren brottslighet.

”Jag vill inte säga att de är några brottslingar eller bedragare. De var väl naiva entreprenörer som var väldigt duktiga på att flyta med i vågen av grön omställning”, säger han i intervjuserien Ekdals Perspektiv.

Målade upp attraktiv framtidsvision

Enligt Lindstedt byggde Northvolts framgångssaga på en kombination av en stark berättelse och karismatiskt ledarskap. Han lyfter särskilt fram vd:n Peter Carlssons förmåga att måla upp en attraktiv framtidsvision som lockade investerare, kunder och medier.

Men bakom kulisserna växte problemen.

Efter omfattande intervjuer med tidigare anställda beskriver Lindstedt en verksamhet präglad av kaos, bristfällig styrning och en organisation med många beslutsnivåer. Samtidigt underskattades svårigheterna i att bygga upp en komplett batteriproduktion från grunden.

”Sådant kaos och dålig management som det verkar ha varit överallt, det är förbluffande”, säger han.