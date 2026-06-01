Paretos analyschef pekar ut vinnarna på börsen – och varnar för en hel sektor

David Ingnäs träffar Pareto

Georg Attling, analyschef på norska Pareto, ser starka makrotrender som nyckeln till börsavkastning. Han lyfter fram elektrifiering och gruvdrift som vinnarteman, medan konsultsektorn sackar efter. Han delar också med sig av ett konkret köpråd i en bransch som rasat 30 procent.

I veckans börsprofil på Dagens PS träffar börs- och ekonomijournalisten David Ingnäs analyschef Georg Attling på det norska analyshuset Pareto Securities. Samtalet kretsar kring börsens styrkor, sektorns svagaste länk och var det kan finnas köplägen.

Makrotrenden avgör allt

Paretos analys av den senaste rapportsäsongen visar ett tydligt mönster. Aktier som levererar behöver en stark makrotrend i ryggen.

ABB lyfts som paradexemplet. Bolagets datacenterdivision hade enligt uppgift en orderingång som ökade med över 100 procent under ett enskilt kvartal. Elektrifiering och datacenter driver en medvind som få andra verkstadsbolag kan matcha.

Epiroc rider på gruvtrenden. Bolaget redovisade 11 procent organisk tillväxt i sin senaste rapport och gynnas av den globala efterfrågan på gruvkapacitet.

I andra änden av skalan hamnar konsultsektorn. Bolag som Sweco saknar den typen av underliggande drivkraft. När omvärlden blir mer osäker drar företag ner på konsultinköp. Konsulttjänster beskrivs i intervjun som ”en känsla som du kanske inte behöver” i oroligare tider.

Mjukvarusektorns tysta ras

Medan börsen som helhet satt nya rekordnivåer under det senaste halvåret har mjukvarusektorn gått i motsatt riktning. Det amerikanska branschindexet föll som mest med 30 procent. Globala jättar som Microsoft och tyska SAP har drabbats hårt, liksom svenska mjukvarubolag.

Attling ser två förklaringar till raset. Den första är rädslan för att AI helt enkelt ersätter funktioner som traditionella mjukvarubolag säljer i dag. Varför betala för ett kalkylprogram om en AI-lösning gör samma sak?

Den andra handlar om intäktsmodellen. Många mjukvarubolag tar betalt per användare. AI-tjänster prissätts annorlunda, vilket utmanar hela sektorns affärslogik.

Sektorn har återhämtat sig något, men nervositeten bland investerare består.

Paretos köpråd: Lime Technologies

Trots turbulensen ser Attling möjligheter. Han pekar ut svenska Lime Technologies, som utvecklar CRM-system, som ett köpvärt bolag.

Aktien har rasat runt 30 procent men studsat tillbaka något på slutet. Nyckeln enligt Attling är att skilja affärskritisk mjukvara från den som riskerar att bli överflödig i AI-eran.

Enligt Attling bör investerare som vill hitta potentiella vinnare i mjukvarusektorn leta efter bolag som gör affärskritiska saker. Lime Technologies uppfyller det kriteriet. CRM-system är djupt integrerade i kundernas dagliga verksamhet, vilket gör dem svåra att byta ut. Även Aktiespararna har nyligen delat ut ett köpråd på bolaget efter kursfallet.

Paretos månadstips på väg

Utöver köprådet på Lime Technologies påminner Attling om att Pareto varje månad publicerar en portfölj med tio aktier som analyshuset tror på den kommande månaden. Junilistan väntas inom kort.

Hela intervjun med Georg Attling finns att läsa i serien Veckans Börsprofil på Dagens PS.

