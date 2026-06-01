Paretos analyschef pekar ut vinnarna på börsen – och varnar för en hel sektor

Mjukvarusektorns tysta ras

Medan börsen som helhet satt nya rekordnivåer under det senaste halvåret har mjukvarusektorn gått i motsatt riktning. Det amerikanska branschindexet föll som mest med 30 procent. Globala jättar som Microsoft och tyska SAP har drabbats hårt, liksom svenska mjukvarubolag.

Attling ser två förklaringar till raset. Den första är rädslan för att AI helt enkelt ersätter funktioner som traditionella mjukvarubolag säljer i dag. Varför betala för ett kalkylprogram om en AI-lösning gör samma sak?

Den andra handlar om intäktsmodellen. Många mjukvarubolag tar betalt per användare. AI-tjänster prissätts annorlunda, vilket utmanar hela sektorns affärslogik.

Sektorn har återhämtat sig något, men nervositeten bland investerare består.

Paretos köpråd: Lime Technologies

Trots turbulensen ser Attling möjligheter. Han pekar ut svenska Lime Technologies, som utvecklar CRM-system, som ett köpvärt bolag.

Aktien har rasat runt 30 procent men studsat tillbaka något på slutet. Nyckeln enligt Attling är att skilja affärskritisk mjukvara från den som riskerar att bli överflödig i AI-eran.

Enligt Attling bör investerare som vill hitta potentiella vinnare i mjukvarusektorn leta efter bolag som gör affärskritiska saker. Lime Technologies uppfyller det kriteriet. CRM-system är djupt integrerade i kundernas dagliga verksamhet, vilket gör dem svåra att byta ut. Även Aktiespararna har nyligen delat ut ett köpråd på bolaget efter kursfallet.

Attling påminner om att Pareto varje månad publicerar en portfölj med tio aktier som analyshuset tror på den kommande månaden. Junilistan väntas inom kort.

