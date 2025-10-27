Mannen bakom Stockholms nya lyxspa

Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor för två personer, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti …

Wilhelmina Skoghs arv – och en ny italiensk dröm

När han 2023 tog över Villa Foresta på Lidingö gick det ett sus genom hotellvärlden. Byggnaden, som en gång var hem åt Sveriges första hotell­drottning Wilhelmina Skogh, hade förfallit efter årtionden av hyresgäster och halvhjärtade satsningar.

ANNONS

”Vid invigningen 1910 var det landets mest moderna privatbostad – hiss, telefon, vattentoalett – och allt byggt i kalksten från Gotland. Nu ska den glansen tillbaka”, berättar Blomqvist.

Tillsammans med fastighetsägaren Altira investerar han 100 miljoner kronor. Själv står han för känslan: sekelskifte möter Italien. Det är en idé han burit på sedan han först såg huset, med sina valv, terrasser och utsikt mot Stockholm.

”Wilhelmina Skogh byggde sin dröm om Italien på Lidingö. Jag försöker bara fullfölja den.”

Spaet som ska skriva hotellhistoria

Under Villa Foresta byggs nu ett 900 kvadratmeter stort spa i tre våningsplan – och lika mycket utomhusytor. Men glöm simhallsestetiken. Här handlar det om att skapa mystik, små gångar, valv och rum där man nästan viskar.

”Vi vill inte att det ska kännas som ett gym med bubbelpool. Det ska vara trångt, varmt och vackert. Du ska kunna gå runt och upptäcka.”

Temat följer tiden bakåt: från svenska sekelskiftets hälsobrunnar på översta våningen, ner till de romerska baden längst ner. En resa i historia och vatten.

När det öppnar våren 2026 kommer Villa Foresta inte bara att ha Stockholms mest exklusiva spa – utan också tre glasöverdragna utomhuspooler som ska lysa som lampor i natten.

”Jag vill att hela huset ska skimra. Att folk som kör över bron ska tänka: där vill jag vara.”

ANNONS

När andra går på AW bygger Torbjörn ett vardagsrum för hela Lidingö.

Lidingös nya vardagsrum

Förutom spaet har Blomqvist redan skapat ett nytt centrum för öns invånare. Restaurangen på Villa Foresta har blivit en succé, med fullsatta AW-kvällar och ett ständigt sorl av champagneglas.

”Vi ville bygga Lidingös nya vardagsrum. Det fanns ett hål här – alla sa att man måste åka in till stan. Nu kommer folk med hundar, datorer och vänner. Vi har skapat en plats att gå till.”

Hotellet har 103 rum och är ofta fullbokat. Gästerna kommer från hela Storstockholm, men främst från Lidingö och Norra Djurgården.

”Vi vill bli deras stadshotell”, säger han.

En entreprenör med byggdammet kvar på fingrarna

Trots att han numera driver ett hotellimperium med över 500 anställda är Blomqvist fortfarande en byggare i hjärtat.

ANNONS

”I eftermiddag ska jag sätta ut alla golvbrunnar”, säger han med ett skratt. ”Jag har suttit med sparockar, tofflor och mössor hela veckan. Jag gillar att vara nära detaljerna – då blir det rätt.”

Han beskriver möten med ritningar, avlopp och ventilationssystem som andra beskriver vinprovningar. Det är där han trivs bäst.

Tre projektledare

Branschen följer Villa Foresta med samma nyfikenhet som en ny Michelinkrog. Och många undrar hur han orkar – han renoverar samtidigt Ulfsunda slott, bygger ett nytt spa där, och öppnar bageri och kökscafé vid Hantverket på Sturegatan.

”Jag har tre projektledare nu. Men jag försöker alltid hålla i känslan själv. Det är därför det blir bra.”

Det lyser alltid på Villa Foresta. Och ja, det är meningen.

Filosofin bakom framgången

För Blomqvist handlar hotell inte om lyx i ytan, utan om att skapa värme och vardagslyx.

ANNONS

”Det goda livet behöver inte vara Maldiverna. Det kan vara en kopp kaffe framför brasan, eller ett bad där man känner att tiden stannar.”

Han citerar gärna sin egen devis: att bygga miljöer där människor hittar sitt hörn.

”Alla ska kunna säga: här sitter jag gärna. Det är då man har lyckats.”

Villa Foresta som symbol

När spaet står klart 2026 kommer Villa Foresta åter att vara ett landmärke för svensk hotellhistoria. En gång byggt av landets första hotell­drottning – nu återskapat av en man som började som snickare i Nybro.

Det är svårt att inte dra paralleller. Wilhelmina Skogh kämpade sig upp från enkel bakgrund till överklassens salonger. Torbjörn Blomqvist går i hennes fotspår – med hammaren i ena handen och ritningen till framtiden i den andra.

Blomqvist bygger inte bara hus – han bygger stämning.

Perfect Weekend Guide: Stockholms nya lyxspa

ANNONS

Namn: Torbjörn Blomqvist

Bor: Lidingö

Yrke: Vd och grundare, Stockholm Meeting Selection

Driver: Ulfsunda slott, Lejondal slott, Villa Foresta, Hantverket m.fl.

Aktuell med: 900 kvm spa på Villa Foresta, öppnar våren 2026

Favoritplats: ”Vid brasan på Foresta – där känns det som att tiden står still.”

Vision: ”Lyx är inte att resa långt, utan att känna sig hemma där man är.”

Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro och Svenskarna gör som de alltid gör – flyr till sin favoritstad på höstlovet

.