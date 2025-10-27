När andra drömmer om att renovera badrummet bygger Torbjörn Blomqvist ett lyxspa för 50 miljoner kronor. På Lidingö reser sig just nu Stockholms mest exklusiva wellnessanläggning – där sekelskiftets svenska romantik möter romerska bad och italiensk marmor. Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har träffat Sveriges mest egensinniga snickare vi menar förstås slottsherre.
Mannen bakom Stockholms nya lyxspa
Mannen bakom Stockholms nya lyxspa
När andra drömmer om att renovera badrummet bygger Torbjörn Blomqvist ett lyxspa för 50 miljoner kronor. På Lidingö reser sig just nu Stockholms mest exklusiva wellnessanläggning – där sekelskiftets svenska romantik möter romerska bad och italiensk marmor. Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har träffat Sveriges mest egensinniga snickare vi menar förstås slottsherre. Från snickare i …
Från snickare i Nybro till slottskung i Stockholm
”Jag började som snickare”, säger Torbjörn Blomqvist och ler, som om han knappt själv förstår hur han gick från sågspån till champagne.
Idag äger han tio slotthotell i Stockholmsområdet – däribland Ulfsunda Slott, Lejondals Slott och Villa Foresta – och driver restauranger som Hantverket och Eken bageriet & kökscafé. Genom sitt bolag Stockholm Meeting Selection har han förvandlat konferensrummen till scener för det goda livet.
Men historien börjar långt från Lidingös glittrande vatten. Efter att ha startat sitt första företag i Nybro och arbetat sig upp via möbel- och inredningsbranschen köpte Blomqvist sitt första slott, Ulfsunda, 2003. Det var kärlek vid första tegelstenen.
”Jag såg potentialen i att skapa platser som folk inte bara besöker – utan minns”, säger han.
Wilhelmina Skoghs arv – och en ny italiensk dröm
När han 2023 tog över Villa Foresta på Lidingö gick det ett sus genom hotellvärlden. Byggnaden, som en gång var hem åt Sveriges första hotelldrottning Wilhelmina Skogh, hade förfallit efter årtionden av hyresgäster och halvhjärtade satsningar.
”Vid invigningen 1910 var det landets mest moderna privatbostad – hiss, telefon, vattentoalett – och allt byggt i kalksten från Gotland. Nu ska den glansen tillbaka”, berättar Blomqvist.
Tillsammans med fastighetsägaren Altira investerar han 100 miljoner kronor. Själv står han för känslan: sekelskifte möter Italien. Det är en idé han burit på sedan han först såg huset, med sina valv, terrasser och utsikt mot Stockholm.
”Wilhelmina Skogh byggde sin dröm om Italien på Lidingö. Jag försöker bara fullfölja den.”
Spaet som ska skriva hotellhistoria
Under Villa Foresta byggs nu ett 900 kvadratmeter stort spa i tre våningsplan – och lika mycket utomhusytor. Men glöm simhallsestetiken. Här handlar det om att skapa mystik, små gångar, valv och rum där man nästan viskar.
”Vi vill inte att det ska kännas som ett gym med bubbelpool. Det ska vara trångt, varmt och vackert. Du ska kunna gå runt och upptäcka.”
Temat följer tiden bakåt: från svenska sekelskiftets hälsobrunnar på översta våningen, ner till de romerska baden längst ner. En resa i historia och vatten.
När det öppnar våren 2026 kommer Villa Foresta inte bara att ha Stockholms mest exklusiva spa – utan också tre glasöverdragna utomhuspooler som ska lysa som lampor i natten.
”Jag vill att hela huset ska skimra. Att folk som kör över bron ska tänka: där vill jag vara.”
Lidingös nya vardagsrum
Förutom spaet har Blomqvist redan skapat ett nytt centrum för öns invånare. Restaurangen på Villa Foresta har blivit en succé, med fullsatta AW-kvällar och ett ständigt sorl av champagneglas.
”Vi ville bygga Lidingös nya vardagsrum. Det fanns ett hål här – alla sa att man måste åka in till stan. Nu kommer folk med hundar, datorer och vänner. Vi har skapat en plats att gå till.”
Hotellet har 103 rum och är ofta fullbokat. Gästerna kommer från hela Storstockholm, men främst från Lidingö och Norra Djurgården.
”Vi vill bli deras stadshotell”, säger han.
En entreprenör med byggdammet kvar på fingrarna
Trots att han numera driver ett hotellimperium med över 500 anställda är Blomqvist fortfarande en byggare i hjärtat.
”I eftermiddag ska jag sätta ut alla golvbrunnar”, säger han med ett skratt. ”Jag har suttit med sparockar, tofflor och mössor hela veckan. Jag gillar att vara nära detaljerna – då blir det rätt.”
Han beskriver möten med ritningar, avlopp och ventilationssystem som andra beskriver vinprovningar. Det är där han trivs bäst.
Tre projektledare
Branschen följer Villa Foresta med samma nyfikenhet som en ny Michelinkrog. Och många undrar hur han orkar – han renoverar samtidigt Ulfsunda slott, bygger ett nytt spa där, och öppnar bageri och kökscafé vid Hantverket på Sturegatan.
”Jag har tre projektledare nu. Men jag försöker alltid hålla i känslan själv. Det är därför det blir bra.”
Filosofin bakom framgången
För Blomqvist handlar hotell inte om lyx i ytan, utan om att skapa värme och vardagslyx.
”Det goda livet behöver inte vara Maldiverna. Det kan vara en kopp kaffe framför brasan, eller ett bad där man känner att tiden stannar.”
Han citerar gärna sin egen devis: att bygga miljöer där människor hittar sitt hörn.
”Alla ska kunna säga: här sitter jag gärna. Det är då man har lyckats.”
Villa Foresta som symbol
När spaet står klart 2026 kommer Villa Foresta åter att vara ett landmärke för svensk hotellhistoria. En gång byggt av landets första hotelldrottning – nu återskapat av en man som började som snickare i Nybro.
Det är svårt att inte dra paralleller. Wilhelmina Skogh kämpade sig upp från enkel bakgrund till överklassens salonger. Torbjörn Blomqvist går i hennes fotspår – med hammaren i ena handen och ritningen till framtiden i den andra.
Perfect Weekend Guide: Stockholms nya lyxspa
Namn: Torbjörn Blomqvist
Bor: Lidingö
Yrke: Vd och grundare, Stockholm Meeting Selection
Driver: Ulfsunda slott, Lejondal slott, Villa Foresta, Hantverket m.fl.
Aktuell med: 900 kvm spa på Villa Foresta, öppnar våren 2026
Favoritplats: ”Vid brasan på Foresta – där känns det som att tiden står still.”
Vision: ”Lyx är inte att resa långt, utan att känna sig hemma där man är.”
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
