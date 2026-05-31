Ditt pensionssparande hänger på fem techbolag – experten förklarar risken

Svenskar mer exponerade än de tror

En vanlig svensk sparare är enligt Lundkvist ”väldigt exponerad” mot techjättarna. Exponeringen sker på flera nivåer.

Dels genom direktägande. Statistik från de stora nätmäklarna visar att svenska privatpersoner i stor utsträckning har köpt just de här aktierna.

Dels genom fonder. Amerikanska aktier utgör runt 70 procent av ett globalt världsindex, och svenska sparare har under våren ökat sina innehav i global- och teknikfonder med hög USA-exponering.

Och dels genom pensionssparandet. Tidigare i år rapporterade Dagens PS att hela årets börsuppgång raderats, med direkt effekt på pensionen.

”Även om du tror att du inte är exponerad, då är det en väldigt stor risk att du är exponerad mot de här bolagen”, säger Lundkvist.

Historiska ras, men inte hela bilden

Trots att techjättarna ligger bakom flera av de största börsfallen i historien avfärdar Lundkvist att marknaden blivit ”för beroende”.

”Det finns väldigt många andra bolag som också fortfarande ökar i värde. Det här är inte det enda som händer på börsen”, säger han.

Den som varit med länge i exempelvis Nvidia har sett kursen stiga med flera hundra procent. I den kontexten blir ett ras på fem procent hanterbart. Men den som köpt på toppen riskerar en helt annan upplevelse.

Lundkvist betonar att risken och möjligheten är två sidor av samma mynt. Samma koncentration som skapar de största börsfallen har också gett de mest extrema värdeökningarna.

”Man måste komma ihåg att den här typen av placeringar också innebär mycket risk. Det måste alla ha koll på”, säger Lundkvist.