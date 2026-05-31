Ditt pensionssparande hänger på fem techbolag – experten förklarar risken

Historiska börsras har raderat tusentals miljarder på bara några timmar. Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid, förklarar varför techbolagen ligger bakom de största börsfallen och hur exponerad du egentligen är.
I januari 2025 förlorade Nvidia 6 500 miljarder kronor i börsvärde på sex timmar. Det var det största raset i ett enskilt bolag i historien. Och mönstret upprepas. Några få techbolag har vuxit sig så enorma att en måttlig procentuell nedgång skapar värdeförluster utan historiskt motstycke.
Få techbolag bakom de största rasen
Enligt Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid, handlar de historiska börsrasen om en enkel mekanism.
”Alltid har det funnits något bolag som är störst, men nu är de största bolagen extremt stora och de har ökat i värde väldigt snabbt. Med snabba värdeökningar kommer också risken för rekyler”, säger Lundkvist.
När bolag som Apple, Nvidia och Amazon värderas till tusentals miljarder dollar räcker det med en nedgång på några procent för att radera enorma summor. Effekten på hela börsindex blir oproportionerligt stor. Det är därför just de här bolagen återkommer i listan över världens största börsras.
”Det blir mer volatilt. Därför ska man påminna sig om varför det är en bra idé att vara en långsiktig ägare. Du ska tänka att du äger aktier, inte köper och säljer aktier”, säger han.
Svenskar mer exponerade än de tror
En vanlig svensk sparare är enligt Lundkvist ”väldigt exponerad” mot techjättarna. Exponeringen sker på flera nivåer.
Dels genom direktägande. Statistik från de stora nätmäklarna visar att svenska privatpersoner i stor utsträckning har köpt just de här aktierna.
”Även om du tror att du inte är exponerad, då är det en väldigt stor risk att du är exponerad mot de här bolagen”, säger Lundkvist.
Historiska ras, men inte hela bilden
Trots att techjättarna ligger bakom flera av de största börsfallen i historien avfärdar Lundkvist att marknaden blivit ”för beroende”.
”Det finns väldigt många andra bolag som också fortfarande ökar i värde. Det här är inte det enda som händer på börsen”, säger han.
Den som varit med länge i exempelvis Nvidia har sett kursen stiga med flera hundra procent. I den kontexten blir ett ras på fem procent hanterbart. Men den som köpt på toppen riskerar en helt annan upplevelse.
Lundkvist betonar att risken och möjligheten är två sidor av samma mynt. Samma koncentration som skapar de största börsfallen har också gett de mest extrema värdeökningarna.
”Man måste komma ihåg att den här typen av placeringar också innebär mycket risk. Det måste alla ha koll på”, säger Lundkvist.