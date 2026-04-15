Efter krogboomen på Slussen - nu kommer Söderhallarna med nio nya restauranger

En comeback med hög ambitionsnivå

Söderhallarna har varit stängda sedan slutet av 2023. När de öppnar igen i slutet av 2026 är det inte en renovering. Det är en omstart.

Ambitionen är tydlig: skapa en destination, inte bara en saluhall.

Här kommer finnas klassiska stationer som fisk, kött, ost och bröd, med aktörer som Köttkompaniet, Ostboden och Sjömat redan klara. Lägg till Kajsas Fisk, ölkonceptet Gränd, Filmstaden och Systembolaget.

Och just Gränd är ett litet mysterium i sig. Hittills har Atrium Ljungberg inte gått ut med en komplett lista på alla nio aktörer, utan nöjt sig med att beskriva konceptet: nio handplockade krogar och barer med fokus på hantverksöl och gastronomi från olika delar av världen.

Översatt: kuraterat, internationellt och med hög ambitionsnivå. Exakt den typ av formulering som både lockar och lämnar utrymme för överraskningar.

Atrium Ljungberg dubblar ner på Söder

Bakom satsningen står fastighetsjätten Atrium Ljungberg, som redan är djupt inne i Slussen-området. Det här är inte en isolerad investering, utan en del av ett större spel där hela stadsdelen ritas om – kommersiellt och kulturellt.

”Få aktörer har varit med och definierat Södermalms krogscen på samma sätt som 20-Gruppen”, säger Mattias Roussakoff.

Pi Le och Tommy Myllymäki satsar på en mer avslappnad krogupplevelse vid Slussen. (Foto: Pressbild)

Konkurrensen hårdnar – och det är precis poängen

Det intressanta här är inte att ännu fler krogar öppnar. Det intressanta är vad det gör med marknaden.

Slussen går från byggarbetsplats till krogkluster i rekordfart. Söderhallarna adderar ytterligare tyngd. Resultatet blir en av Sveriges mest koncentrerade restaurangmiljöer.

För krögarna betyder det en sak: du måste vara bra. Inte ganska bra. Inte Instagram-bra. Riktigt bra.

För gästerna betyder det motsatsen: ett överflöd av val.

En ikon som vill bli relevant igen

Söderhallarna öppnade 1992, ritade av Bo Kjessel, och var länge en självklar del av Södermalm. Sedan tappade de fart.

Nu ska de bli relevanta igen.

Renoveringen sker varsamt, med fokus på att behålla det postmodernistiska uttrycket samtidigt som innehållet uppdateras för en publik som vant sig vid betydligt högre nivå.

Det är alltid riskabelt att väcka en ikon till liv. Folk minns hur det var. Och de dömer hårt.

Men med 20-Gruppen ombord, och en tydlig strategi från Atrium Ljungberg, ser det ut som att Söderhallarna inte bara vill tillbaka. De vill vinna slaget om Stockholms bästa krogkluster.

