Slussen är redan ett gastronomiskt slagfält. Under Guldbron och i Mälarterrassen växer ett nytt krogkluster fram i realtid, där namn som Agrikultur, Slussporten, Tommy Myllymäkis Liv och Urban Italian Groups Villa Valentina slåss om samma sak: uppmärksamhet från de drygt 600 000 människor som passerar dagligen. I höst kommer nästa restaurangvåg. Söderhallarna med minst nio nya enheter.
Efter krogboomen på Slussen - nu kommer Söderhallarna med nio nya restauranger
20-Gruppen flyttar in – och det är ingen liten spelare
Det är nu klart att 20-Gruppen etablerar sig i nya Söderhallarna. För den som inte följt Stockholms krogscen senaste tio åren: det här är gruppen bakom Tjoget, Liebling, G.A.T. och Positano. De vet vad de gör. Och de vet vad Söder vill ha.
”Det känns stort att få öppna i Söderhallarna. Vi är uppvuxna i området och har sprungit runt här sedan barnsben”, säger Joel Söderbäck i ett pressmeddelande.
Det är ett citat som doftar både lokalpatriotism och affärsstrategi. För det är exakt så man vinner Södermalm: man är en del av det.
En comeback med hög ambitionsnivå
Söderhallarna har varit stängda sedan slutet av 2023. När de öppnar igen i slutet av 2026 är det inte en renovering. Det är en omstart.
Ambitionen är tydlig: skapa en destination, inte bara en saluhall.
Här kommer finnas klassiska stationer som fisk, kött, ost och bröd, med aktörer som Köttkompaniet, Ostboden och Sjömat redan klara. Lägg till Kajsas Fisk, ölkonceptet Gränd, Filmstaden och Systembolaget.
Och just Gränd är ett litet mysterium i sig. Hittills har Atrium Ljungberg inte gått ut med en komplett lista på alla nio aktörer, utan nöjt sig med att beskriva konceptet: nio handplockade krogar och barer med fokus på hantverksöl och gastronomi från olika delar av världen.
Översatt: kuraterat, internationellt och med hög ambitionsnivå. Exakt den typ av formulering som både lockar och lämnar utrymme för överraskningar.
Krogboom i Stockholm – men Slussen är där allt avgörs
Det pågår en krogboom i Stockholm i en takt som får även luttrade krögare att tappa räkningen.
Atrium Ljungberg dubblar ner på Söder
Bakom satsningen står fastighetsjätten Atrium Ljungberg, som redan är djupt inne i Slussen-området. Det här är inte en isolerad investering, utan en del av ett större spel där hela stadsdelen ritas om – kommersiellt och kulturellt.
”Få aktörer har varit med och definierat Södermalms krogscen på samma sätt som 20-Gruppen”, säger Mattias Roussakoff.
Konkurrensen hårdnar – och det är precis poängen
Det intressanta här är inte att ännu fler krogar öppnar. Det intressanta är vad det gör med marknaden.
Slussen går från byggarbetsplats till krogkluster i rekordfart. Söderhallarna adderar ytterligare tyngd. Resultatet blir en av Sveriges mest koncentrerade restaurangmiljöer.
För krögarna betyder det en sak: du måste vara bra. Inte ganska bra. Inte Instagram-bra. Riktigt bra.
För gästerna betyder det motsatsen: ett överflöd av val.
En ikon som vill bli relevant igen
Söderhallarna öppnade 1992, ritade av Bo Kjessel, och var länge en självklar del av Södermalm. Sedan tappade de fart.
Nu ska de bli relevanta igen.
Renoveringen sker varsamt, med fokus på att behålla det postmodernistiska uttrycket samtidigt som innehållet uppdateras för en publik som vant sig vid betydligt högre nivå.
Det är alltid riskabelt att väcka en ikon till liv. Folk minns hur det var. Och de dömer hårt.
Men med 20-Gruppen ombord, och en tydlig strategi från Atrium Ljungberg, ser det ut som att Söderhallarna inte bara vill tillbaka. De vill vinna slaget om Stockholms bästa krogkluster.