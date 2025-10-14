Experten svarar: Då vet du om du kan få "flexpension"

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Flera olika varianter av flexpension

Flexpension är inte en enhetlig modell. För arbetare kallas det ofta deltidspension, men principen är densamma – extra pengar som fyller på den framtida pensionen och möjlighet att jobba mindre i slutet av karriären.

“Det finns många olika varianter. Därför ska man alltid kolla med sin arbetsgivare vad som gäller”, säger Staffan Ström till Dagens PS.

Om du inte vet vilket avtal som gäller dig, eller om du räknas som arbetare eller tjänsteman, kan du fråga din arbetsgivare. De vet både om du omfattas av kollektivavtalet och i sådana fall vilket kollektivavtal som gäller.

För tjänstemän finns två huvudsakliga kategorier av avtalsbestämd tjänstepension, ITP1 och ITP2. Det spelar tack och lov ingen roll vilken av kategorierna du tillhör: Flexpension gäller oavsett om man omfattas av ITP 1 eller ITP 2.

“För tjänstemän innebär det vanligtvis att ytterligare två procent av lönen sätts av, antingen till ITP 1 eller till ITPK-delen”, säger Staffan Ström till Dagens PS.

Främst yngre som gynnas

Många känner inte till att de omfattas av flexpension – särskilt yngre anställda, enligt Staffan Ström.

“Det är främst de unga som kommer att ha nytta av systemet på sikt. För 60-, 70- och 80-talisterna blir betydelsen större med tiden”, säger han.

Flexpension ger livslång effekt

Den som närmar sig 62–63 års ålder bör kontrollera hur mycket som hunnit byggas upp. Då går det att planera för ett flexibelt uttag eller fortsatt arbete.

“Politikerna vill att vi ska jobba längre, och flexpension är ett sätt att göra det möjligt”, säger Staffan Ström.

Men om du har hälsan och turen på din sida tjänar du även på att jobba heltid fram till eller förbi din riktålder.

“De här pengarna är dina och försvinner inte för att du väljer att jobba heltid. Tvärt om. Väljer du att inte gå ner i arbetstid får du i stället en extra bra pension livet ut”, avslutar Staffan Ström.

