Flexpension har blivit ett allt vanligare inslag på svenska arbetsvillkor. Men få vet vad det egentligen är – och att det kan ge både mer pengar i pension och en mjukare övergång till deltid innan pensionen, mot slutet av yrkeslivet.
Experten svarar: Då vet du om du kan få "flexpension"
Mest läst i kategorin
Pengarna rullar in – men vad ska vi göra med dem?
Att spara pengar är för många en självklarhet. Men att faktiskt använda pengarna klokt? Det är en svårare konst än man kan tro, menar författaren Morgan Housel – och Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist håller med. ”Vi lägger mycket tid på att få in pengarna. Men hur mycket tid lägger vi på att fundera över …
Fick 330 månadslöner – får behålla pengarna
Man kan säga att det är en bonus på svensk toppdirektörsnivå. Den var i vart fall stor nog för att den anställde skulle säga upp sig. Omotiverade bonussystem som förser även misslyckade vd:ar med guld och, om intresse finnes, gröna skogar är vardagsmat. Det läser vi om nästan lika ofta som vi ser rubriker om …
Uppmaningen: Gör slut på dina pengar – innan det är för sent
Boken ”Die With Zero” vill vända upp och ner på vår syn på pengar. Särskilt vill den utmana äldre generationer som fortsätter spara trots att de redan har mer än nog. Nya siffror från SCB visar att svenskarna sparar mer pengar. Och det är i grunden något positivt, eftersom ett sparande ger trygghet, frihet och …
Pensionsåldern höjs i Sverige – hit kan du flytta i stället
Nya åldersregler och fondbyten väcker oro i Sverige. Samtidigt blickar många svenskar söderut – mot solen, lägre skatter och ett enklare liv. Medan Pensionsmyndigheten förbereder inför en ny pensionsålder och stora fondförändringar visar en ny ranking var svenskarna faktiskt lever bäst som pensionärer. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter. Bästa landet för svenska pensionärer …
Då höjs Sveriges pensionsålder – igen
Nästa år förändras pensionssystemet. Från 2026 införs den så kallade riktåldern, en ny modell som knyter pensionsåldern till hur länge vi lever. Under lång tid var 65 år den självklara tidpunkten för pensionering. 2023 höjdes dock åldersgränsen för rätt till grundskydd i pensionssystemet från 65 år till 66 år. Och nu sker alltså ytterligare en …
“Flexpension innebär att arbetsgivaren gör extra pensionsinbetalningar utöver den vanliga tjänstepensionen”, säger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till Dagens PS.
Inte jobba in i kaklet?
Systemet med flexpension förhandlades fram för drygt 10 år sedan och har i dag olika utformning beroende på kollektivavtal. Grundidén är att förstärka pensionen och samtidigt ge möjlighet att trappa ner arbetstiden i slutet av arbetslivet.
Det handlar ofta om ytterligare ungefär två procent av lönen i extra pensionsavsättning.
“Tanken är att man inte ska behöva jobba heltid ända in i kaklet. Med flexpension kan man gå ner i tid och låta Flexpensionspengarna fylla på inkomsten i slutet av arbetslivet”, säger Staffan Ström till Dagens PS.
För den som har hygglig lön kan de extra inbetalningarna bli ett välkommet tillskott. Men det är också ett stöd för den som vill orka jobba längre, exempelvis deltid i stället för att sluta helt.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Flera olika varianter av flexpension
Flexpension är inte en enhetlig modell. För arbetare kallas det ofta deltidspension, men principen är densamma – extra pengar som fyller på den framtida pensionen och möjlighet att jobba mindre i slutet av karriären.
“Det finns många olika varianter. Därför ska man alltid kolla med sin arbetsgivare vad som gäller”, säger Staffan Ström till Dagens PS.
Om du inte vet vilket avtal som gäller dig, eller om du räknas som arbetare eller tjänsteman, kan du fråga din arbetsgivare. De vet både om du omfattas av kollektivavtalet och i sådana fall vilket kollektivavtal som gäller.
För tjänstemän finns två huvudsakliga kategorier av avtalsbestämd tjänstepension, ITP1 och ITP2. Det spelar tack och lov ingen roll vilken av kategorierna du tillhör: Flexpension gäller oavsett om man omfattas av ITP 1 eller ITP 2.
“För tjänstemän innebär det vanligtvis att ytterligare två procent av lönen sätts av, antingen till ITP 1 eller till ITPK-delen”, säger Staffan Ström till Dagens PS.
Främst yngre som gynnas
Många känner inte till att de omfattas av flexpension – särskilt yngre anställda, enligt Staffan Ström.
“Det är främst de unga som kommer att ha nytta av systemet på sikt. För 60-, 70- och 80-talisterna blir betydelsen större med tiden”, säger han.
Flexpension ger livslång effekt
Den som närmar sig 62–63 års ålder bör kontrollera hur mycket som hunnit byggas upp. Då går det att planera för ett flexibelt uttag eller fortsatt arbete.
“Politikerna vill att vi ska jobba längre, och flexpension är ett sätt att göra det möjligt”, säger Staffan Ström.
Men om du har hälsan och turen på din sida tjänar du även på att jobba heltid fram till eller förbi din riktålder.
“De här pengarna är dina och försvinner inte för att du väljer att jobba heltid. Tvärt om. Väljer du att inte gå ner i arbetstid får du i stället en extra bra pension livet ut”, avslutar Staffan Ström.
Läs mer om ekonomi:
Vansinniga skillnaden i pension: 19 350 kronor – i månaden
Debatten i SVT: Partiledarna glömde pensionärerna som vanligt
Nu avskaffas Sveriges pensionsålder: Vad händer 1 januari?
Vad är aktien värd – egentligen?
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Superträ som är 10 gånger starkare än stål
Det amerikanska företaget InventWood lanserar Superwood – ett förstärkt superträ som sägs vara tio gånger starkare än stål i förhållande till sin vikt. Det amerikanska företaget InventWood har nyligen kommersiellt lanserat sin produkt "Superwood", som de påstår har upp till 10 gånger högre styrka/viktförhållande än stål, samtidigt som den är upp till sex gånger lättare, …
Experten svarar: Då vet du om du kan få "flexpension"
Flexpension har blivit ett allt vanligare inslag på svenska arbetsvillkor. Men få vet vad det egentligen är – och att det kan ge både mer pengar i pension och en mjukare övergång till deltid innan pensionen, mot slutet av yrkeslivet. "Flexpension innebär att arbetsgivaren gör extra pensionsinbetalningar utöver den vanliga tjänstepensionen", säger Staffan Ström, pensionsekonom …
Efter prisraset: Därför stabiliseras oljepriset nu
Oljepriserna har stabiliserats efter en turbulent period präglad av handelskonflikter och geopolitiska spänningar. På tisdagen återhämtade sig priserna något i asiatisk handel, där WTI-terminer handlades till 59,64 dollar per fat. Brent steg till 63,45 dollar, skriver Oilprice.com. Återhämtningen kommer efter att oljepriserna föll till nästan fem-månaders-lägsta nivåer förra veckan. Detta skedde när president Trump hotade …
Europas virtuella oceanplattform – en banbrytande förändring för skyddsarbetet i havsområden
Europa bygger en digital tvilling av oceanen som låter forskare, beslutsfattare och medborgare testa idéer, bekämpa föroreningar och skydda marint liv utan att behöva bli blöta. Föreställ dig att förutse hur ett oljeutsläpp kommer spridas eller vilken saneringsmetod som skulle fungera bäst, allt utan att ens vara nära vattnet. Tänk om vi kunde testa lösningar …
Hit söker sig techpengar nu
Italien positionerar sig som nästa europeiska tillväxthubb för teknik och innovation. På Bologna Business School samlade Bologna Gathering 2025 entreprenörer, investerare och bolag som vill ge fart åt ett ekosystem som länge levt i skuggan av USA och Norden. Bologna satsar och vill nu vrida om ratten och locka till sig techpengar. Bologna Gathering vill …