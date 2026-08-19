Trött på solen i ögonen eller utsikten utanför fönstret? I det här huset räcker det att trycka på en knapp. Nu kan den som har drygt 31 miljoner kronor över köpa både det roterande huset – och sex bostäder till.
Trött på utsikten? Nu kan du köpa ett hus som snurrar
Vid motorvägen Highway 101 i Novato, norr om San Francisco, står ett hus som har fått bilister att höja på ögonbrynen i över 60 år.
Det är runt, vilar på en cylinder och kan rotera 320 grader. Med ett reglage väljer den boende om huset ska vridas medsols eller motsols. På så sätt går det att följa solen, fly undan den eller helt enkelt byta utsikt.
Nu är det säregna huset till salu för första gången.
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Tyckte vanliga hus var tråkiga
Huset byggdes 1963 av Sam Harkleroad, en uppfinnare och självlärd husbyggare som skapade flera ovanliga bostäder i Marin County.
”Han var trött på samma gamla hus. Han tyckte att vanliga hus var tråkiga”, säger barnbarnet Harold Pozzi till Wall Street Journal.
Lösningen blev en cirkelformad bostad på omkring 145 kvadratmeter, med tre sovrum, två badrum, stora fönster och en terrass som löper runt huset.
Själva rotationen drivs av två motorer av samma typ som används i tvättmaskiner. Gas, vatten och avlopp löper genom husets centrala kärna och är konstruerade för att klara vridningen.
Huset ska däremot inte snurra oavbrutet som en roterande restaurang.
”Man vrider det inte om man inte har en anledning”, säger Pozzi.
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Sju hus på samma tomt
Prislappen är 3,3 miljoner dollar, motsvarande omkring 31,4 miljoner kronor. Men köparen får betydligt mer än bara det roterande huset.
Enligt mäklarannonsen omfattar försäljningen sju fristående bostäder på cirka 9 100 kvadratmeter mark. Samtliga är just nu uthyrda och har separata mätare för vatten, gas och el.
På tomten finns även det så kallade Potato Chip House, döpt efter sitt böljande tak som påminner om ett potatischips. De övriga husen är mer traditionella.
Hela fastigheten marknadsförs därför som en investering med en uppgiven direktavkastning på 3,61 procent. Mäklaren lyfter även möjligheten att bygga fler bostäder eller dela upp marken, förutsatt att myndigheterna godkänner planerna.
Kan gå till en miljardär
Att sätta ett pris har inte varit helt enkelt. Det finns trots allt ont om jämförbara fastigheter där ett av husen kan vridas efter humör och väder.
Mäklaren Angelo Baglieri tror att köparen kan bli en exploatör utan något större intresse för att bevara det lokala landmärket. Men det kan också bli, som han uttrycker det, en teknikmiljardär som känner: ”Jag bara måste ha det”.
Här hittar du annonsen.
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