Trött på utsikten? Nu kan du köpa ett hus som snurrar

Nu är det säregna huset till salu för första gången.

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Tyckte vanliga hus var tråkiga

Huset byggdes 1963 av Sam Harkleroad, en uppfinnare och självlärd husbyggare som skapade flera ovanliga bostäder i Marin County.

”Han var trött på samma gamla hus. Han tyckte att vanliga hus var tråkiga”, säger barnbarnet Harold Pozzi till Wall Street Journal.

Lösningen blev en cirkelformad bostad på omkring 145 kvadratmeter, med tre sovrum, två badrum, stora fönster och en terrass som löper runt huset.

Själva rotationen drivs av två motorer av samma typ som används i tvättmaskiner. Gas, vatten och avlopp löper genom husets centrala kärna och är konstruerade för att klara vridningen.

Huset ska däremot inte snurra oavbrutet som en roterande restaurang.

”Man vrider det inte om man inte har en anledning”, säger Pozzi.

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