Trasig kabel ger lägre elpris – i vinter kommer smällen

En del av förklaringen är vädret. Mycket vind har ökat elproduktionen. En annan faktor är att utlandsförbindelser haft problem, vilket har begränsat möjligheten att exportera svensk el.

Exporten ökar efterfrågan

Den viktigaste förbindelsen i sammanhanget är Baltic Cable mellan Sverige och Tyskland. Kabeln är 260 kilometer lång och går mellan Kruseberg i Skåne och Lübeck i Tyskland. Den är den enda direkta förbindelsen mellan Sveriges elområde 4 och den tyska priszonen.

Svenska kraftnät uppgav i sin senaste driftinformation att Baltic Cable är ur drift på grund av ett kabelfel. Myndigheten räknade då med att kabeln skulle vara tillbaka i drift den 31 augusti.

Denna trasiga kabel har fått direkt effekt på prisbilden.

”Den export som vi har, den ökar efterfrågan och då ökar priserna i elområde fyra”, säger Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, till TV4.