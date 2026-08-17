En trasig kabel ger billigare el i Sverige just nu. Men när den återgår till drift nästa månad kommer troligen priserna att rusa igen.
Trasig kabel ger lägre elpris – i vinter kommer smällen
Efter sommarens pristoppar har elpriserna i södra Sverige rasat. I augusti har spotpriserna i elområde 4 periodvis legat kring 30–40 öre per kilowattimme, enligt TV4.
En del av förklaringen är vädret. Mycket vind har ökat elproduktionen. En annan faktor är att utlandsförbindelser haft problem, vilket har begränsat möjligheten att exportera svensk el.
Exporten ökar efterfrågan
Den viktigaste förbindelsen i sammanhanget är Baltic Cable mellan Sverige och Tyskland. Kabeln är 260 kilometer lång och går mellan Kruseberg i Skåne och Lübeck i Tyskland. Den är den enda direkta förbindelsen mellan Sveriges elområde 4 och den tyska priszonen.
Svenska kraftnät uppgav i sin senaste driftinformation att Baltic Cable är ur drift på grund av ett kabelfel. Myndigheten räknade då med att kabeln skulle vara tillbaka i drift den 31 augusti.
Denna trasiga kabel har fått direkt effekt på prisbilden.
”Den export som vi har, den ökar efterfrågan och då ökar priserna i elområde fyra”, säger Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, till TV4.
Gynnar inte svenska konsumenter
När kabeln inte kan överföra el till Tyskland minskar alltså efterfrågan på svensk el i söder. Det pressar ned priset på den svenska marknaden.
Mats Nilsson tycker att situationen visar att det nuvarande systemet inte gynnar svenskarna.
”Jag tycker det är bekymmersamt för det pekar väldigt tydligt på den utrikeshandel vi har inte gynnar det svenska konsumentkollektivet alls, så svenska hushållskunder, svensk industri, betalar en premie för att vi ska hjälpa Tyskland och Danmark och det tycker jag är tveksamt”, säger Mats Nilsson till TV4.
Vinterns priser beror på väder
Situationen inför vintern är ännu mer bekymmersam, då det är låga vattennivåer i vattenkraftsystemet och en skakig marknad kring fossila bränslen på grund av krig och kriser i världen.
Vinterns elpriser beror därför mycket på vädret – blir det kallt med svaga vindar kommer priserna att pressas då svensk el går på export om situationen i grannländerna är likadan.
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