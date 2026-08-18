Nu kan du byta villan mot ett eget slott – med tre sjöar och egen kust

Ett mindre samhälle ingår

På egendomen finns ytterligare 17 fastigheter varav flera hyrs ut. En del av dem ingår i ett prisbelönt projekt med bostäder till överkomliga hyror. I slottet finns dessutom tre separata lägenheter som i dag hyrs ut till semesterfirare.

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På egendomen drivs även ett kafé och ett galleri i de gamla stallbyggnaderna. Kaféet serverar lokala produkter och galleriet visar verk av lokala konstnärer.

För den som tröttnar på slottslivet finns även en squashbana.

Korna följer också med

Glengorm är inte bara ett påkostat boende utan även ett fungerande lantbruk. Här föds både skotska Blackface-får och Highland cattle upp.

Egendomens Highland-besättning har funnits i mer än 170 år och dess genetik har exporterats internationellt. Kött från gårdens djur säljs också genom den befintliga verksamheten.

Den nye ägaren får därmed inte bara många rum att möblera. I köpet ingår även gårdsbyggnader, boskap och en etablerad köttverksamhet.

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Atlanten utanför fönstret

Från Glengorm Castle sträcker sig utsikten över Atlanten mot Ardnamurchan och öarna Uist och Barra. På ägorna finns också möjligheter till fiske, jakt och hjortjakt. Båtar kan ankra i de skyddade vikarna längs kusten.

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Närmaste större ort är färgstarka Tobermory, omkring åtta kilometer från slottet. Där finns bland annat butiker, restauranger, skolor, marina och ett whiskydestilleri med anor från 1798.

Till Mull tar man sig med färja. Den som vill göra en mer ståndsmässig entré kan däremot landa med helikopter direkt på slottsgräsmattan.

Glengorm säljs för bud över 9 miljoner pund, omkring 116 miljoner kronor.

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