Ett semesterboende med fyra sovrum, tennisbanor och en medeltida vallgrav utanför terrassen. Nu kan en del av ett brittiskt 1400-talsslott bli ditt.
Glöm sommarstugan – nu kan du bo i ett riktigt slott
Den som letar efter ett sommarhem – eller permanent boende, för all del – utöver det vanliga kan rikta blicken mot norra England. Där säljs nu Musgrave House, ett lyxigt hem i den västra flygeln av Thurland Castle.
Prislappen ligger på 1,1 miljoner pund, motsvarande omkring 14 miljoner kronor.
Men det är inte bara ett gammalt slott med tinnar och torn. Innanför de historiska väggarna väntar ett nyrenoverat hem med fyra sovrum, tre badrum och ett specialbyggt kök från Tom Howley.
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Riddaren kom aldrig hem
Thurland Castle uppfördes i början av 1400-talet av riddaren Sir Thomas Tunstall. År 1415 lämnade han hemmet för att strida för Henrik V i Frankrike.
Tunstall deltog i det berömda slaget vid Agincourt men dog elva dagar senare. Exakt vad som hände är inte känt, men enligt Country Life tros han ha avlidit av skador från slaget.
Slottet han aldrig återvände till har därefter hunnit med en dramatisk historia. Det skadades under engelska inbördeskriget, återuppbyggdes och förstördes till stora delar i en brand 1876.
I dag är slottet restaurerat och uppdelat i flera exklusiva bostäder.
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Dyrt sommarhem vid vallgraven
Musgrave House har nyligen genomgått en omfattande renovering och har främst använts som fritidsbostad. Från den privata uteplatsen blickar den nya ägaren rakt ut över den historiska vallgraven.
Till bostaden hör även ett dubbelgarage. Köparen får dessutom tillgång till tennisbanor och drygt fyra hektar gemensamma slottsmarker.
För en svensk köpare skulle bostaden exempelvis kunna fungera som ett ovanligt, om än dyrt, sommarhem. Slottet ligger mellan Lancaster och Lake District, med närhet till både Yorkshire Dales och den engelska sjöregionen.
Området är inhägnat och de gemensamma ägorna sköts professionellt. Mäklaren beskriver bostaden som ”särskilt lämpad för den som söker ett lyxigt boende som enkelt kan låsas och lämnas mellan besöken”.
Något eget slott får köparen alltså inte. Men en renoverad slottsflygel, terrass vid vallgraven och möjligheten att bo som en riddare kommer ändå ganska nära.
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