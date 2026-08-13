Glöm sommarstugan – nu kan du bo i ett riktigt slott

Prislappen ligger på 1,1 miljoner pund, motsvarande omkring 14 miljoner kronor.

Men det är inte bara ett gammalt slott med tinnar och torn. Innanför de historiska väggarna väntar ett nyrenoverat hem med fyra sovrum, tre badrum och ett specialbyggt kök från Tom Howley.

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Riddaren kom aldrig hem

Thurland Castle uppfördes i början av 1400-talet av riddaren Sir Thomas Tunstall. År 1415 lämnade han hemmet för att strida för Henrik V i Frankrike.

Tunstall deltog i det berömda slaget vid Agincourt men dog elva dagar senare. Exakt vad som hände är inte känt, men enligt Country Life tros han ha avlidit av skador från slaget.

Slottet han aldrig återvände till har därefter hunnit med en dramatisk historia. Det skadades under engelska inbördeskriget, återuppbyggdes och förstördes till stora delar i en brand 1876.

I dag är slottet restaurerat och uppdelat i flera exklusiva bostäder.

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