Köp 15 hus till priset av en svensk villa – här säljs en hel by

Den billiga byn har en hake

Det visade sig nämligen att inget gott kommer utan något ont. Problemet stavas tyskt regelverk.

Fastigheten ligger i ett område där bebyggelsen omfattas av särskilt strikta regler. Eftersom anläggningen stod oanvänd under en längre period bedömer myndigheterna dessutom att det tidigare skyddet för byggnadernas användning har upphört.

Permanent boende kan därför kräva en ny detaljplan eller någon annan form av tillstånd. Enligt säljaren ser myndigheterna också en risk för att området skulle kunna bli en otillåten, utspridd bosättning.

Husen är dessutom utrivna invändigt. El och dricksvatten finns, medan avloppet för närvarande går till en uppsamlingstank.

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Hoppas på Elon Musk

Vad byn får användas till är alltså oklart. Vad den skulle kunna bli råder det desto fler idéer om.

Den nuvarande ägaren, Eberitsch, föreslår bland annat ett hälso- och terapicampus, ett retreatcenter, ett generationsboende eller en ny semesteranläggning. Husen skulle exempelvis kunna användas för fysioterapi, yoga, massage och psykologisk rådgivning.

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Han söker därför inte bara någon som vill köpa mark, utan ”någon med visioner som ser potentialen att skapa något extraordinärt på denna plats”.

Eberitsch skulle förvisso helst förverkliga projektet själv, men saknar startkapitalet. I ett sista – och för pessimisten möjligen en gnutta långsökt – försök vänder han sig därför till en viss techmiljardär.

”Kanske behövs det faktiskt någon som Elon Musk. Om Elon Musk verkligen läser den här artikeln skulle jag bli glad över en startfinansiering på omkring en miljon euro”, säger han till Euronews.

Som motprestation erbjuder Eberitsch Tesla-chefen en paus på sin närliggande alpackagård – ”om Elon någon gång behöver jordnära tillvaro i stället för tyngdlöshet”.

Än så länge återstår dock både finansieringen och de nödvändiga tillstånden. För 390 000 euro får köparen visserligen något som liknar en hel by – men rätten att faktiskt bo där ingår inte i priset.

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