När solen försvinner riskerar även en stor del av solkraften att göra det. Nu uppmanas miljontals hushåll att låta tvätt- och diskmaskinerna vila under onsdagskvällen – med gratis el som belöning.
Elbolagets uppmaning inför solförmörkelsen: Kör inte tvättmaskinen
På onsdag kväll riktas blickarna mot himlen när Europa får uppleva sin djupaste solförmörkelse på nästan 30 år. Men det är inte bara astronomerna som följer utvecklingen.
Det gör även elbolagen.
Läs även: Industrijättens krav: Längre arbetsvecka – utan högre lön. Dagens PS
Ingen fara i Sverige
Drygt 80 procent av solen väntas täckas i Sverige, omkring klockan 20 på onsdagskvällen.
Någon större påverkan på det svenska kraftsystemet väntas dock inte, enligt Svenska kraftnät.
Andra tongångar är det i Storbritannien.
Där uppmanar landets största elbolag för hushåll, Octopus Energy, miljontals kunder att minska sin elanvändning mellan klockan 18 och 20.
Framför allt bör tvättmaskinen och diskmaskinen få vänta, rapporterar The Guardian.
Gratis el som belöning
Den som följer uppmaningen kan få något tillbaka. Kunder som är anslutna till Octopus belöningsprogram erbjuds en timme gratis el under den kommande helgen.
Tanken är att tillfälligt flytta hushållens elanvändning till en tidpunkt då tillgången är bättre. Om tillräckligt många väntar med tvätten hoppas bolaget kunna minska behovet av att starta extra gaseldade kraftverk.
”Genom att flytta vardagliga sysslor som att köra tvättmaskinen eller diskmaskinen till senare kan hushållen bidra till att minska behovet av gaskraftverk – och få belöningar för sin insats”, säger Rebecca Dibb-Simkin, kundchef på Octopus Energy.
Missa inte: Bärplansbåten dök – nu tas den ur trafik. Dagens PS
Solförmörkelsen pressar elnätet
Tidpunkten kunde knappast vara sämre. Storbritannien befinner sig i årets femte värmebölja, vilket driver upp elanvändningen för bland annat fläktar, luftkonditionering och kylsystem.
Samtidigt väntas många britter bege sig ut för att se solförmörkelsen. När de sedan återvänder hem för att laga mat, städa och titta på tv kan kvällens vanliga förbrukningstopp komma senare än normalt.
Den brittiska systemoperatören Neso har planerat för händelsen i över ett år och beskriver kvällen som en av de mest ovanliga som kontrollrummet får hantera under 2026.
Förlorar stora mängder solkraft
I Storbritannien kan mellan 700 megawatt och 1,3 gigawatt solkraft försvinna under förmörkelsen. I hela Europa beräknas produktionen minska med sammanlagt 9,7 gigawatt när effekten är som störst.
Det sker dessutom när det europeiska elsystemet redan är pressat. Värme och torka har påverkat vattenkraften och tvingat flera kärn- och kolkraftverk att minska produktionen eller stänga.
En kväll utan tvättmaskinen löser förstås inte Europas energiproblem. Men med några miljoner hushåll framför samma himlafenomen kan en uppskjuten tvätt åtminstone spela större roll än vanligt.
Läs också: Osynliga momsfusket slukar miljarder ur statskassorna varje år. Realtid