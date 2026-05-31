OpenAI:s okända miljardär kliver fram: "Bolaget behövde mig"

Men länge hade han inga direkta medarbetare under sig. Det har nu förändrats.

Enligt Wall Street Journal ansvarar Brockman i dag för två av OpenAI:s viktigaste delar, med nära 1 500 anställda under sig. Hans uppdrag är dessutom avgörande för bolagets framtid: att samla ChatGPT, kodverktyget Codex och OpenAI:s API i en större superapp.

Läs även: Nu kan ChatGPT se ditt bankkonto – så fungerar det. Dagens PS

Stoppade Sora-appen

Det nya ansvaret har redan lett till tuffa beslut. Bara några veckor in i rollen stoppade Brockman den fristående appen bakom videogeneratorn Sora.

Sora var en viktig del av OpenAI:s stora licensavtal med Disney och hade tidigare setts som ett möjligt steg mot ett eget socialt nätverk.

Men enligt Brockman behövde bolaget prioritera sin datorkraft.

”Vi kunde helt enkelt inte göra alla saker”, säger han till Wall Street Journal.

Han tillägger:

ANNONS

”Bolaget behövde verkligen att jag kom in och hjälpte till”.

Missa inte: Finsk känga mot Musk: ”Som ur en saga”. Dagens PS