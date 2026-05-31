OpenAI:s okända miljardär kliver fram: "Bolaget behövde mig"

Greg Brockman tillsammans med sin fru Anna (Foto: Godofredo A. Vásquez/AP/TT)

Efter år i skuggan av mer välkända medgrundare kliver Greg Brockman nu fram i rampljuset.

Greg Brockman har länge varit känd som en teknisk stjärna i Silicon Valley. I branschen har han beskrivits som en så kallad ”10x engineer” – en kodare som anses vara tio gånger så produktiv som en genomsnittlig utvecklare.

Men länge hade han inga direkta medarbetare under sig. Det har nu förändrats. 

Enligt Wall Street Journal ansvarar Brockman i dag för två av OpenAI:s viktigaste delar, med nära 1 500 anställda under sig. Hans uppdrag är dessutom avgörande för bolagets framtid: att samla ChatGPT, kodverktyget Codex och OpenAI:s API i en större superapp.

Stoppade Sora-appen

Det nya ansvaret har redan lett till tuffa beslut. Bara några veckor in i rollen stoppade Brockman den fristående appen bakom videogeneratorn Sora.

Sora var en viktig del av OpenAI:s stora licensavtal med Disney och hade tidigare setts som ett möjligt steg mot ett eget socialt nätverk.

Men enligt Brockman behövde bolaget prioritera sin datorkraft.

”Vi kunde helt enkelt inte göra alla saker”, säger han till Wall Street Journal.

Han tillägger:

”Bolaget behövde verkligen att jag kom in och hjälpte till”.

Värd nära 30 miljarder dollar

Brockman har också fått en helt ny offentlig roll efter rättegången mellan Elon Musk och OpenAI. Under förhandlingarna kom det fram att hans ägarandel i OpenAI är värd nära 30 miljarder dollar på pappret.

Det gör honom till en av världens rikaste personer – åtminstone på pappret – och betydligt rikare än Sam Altman.

Politisk tungviktare

Samtidigt har Greg Brockman och hans fru Anna blivit stora politiska donatorer. Paret har skänkt 50 miljoner dollar till super-PAC kopplade till president Donald Trump och AI-industrin.

Brockman beskriver engagemanget som en fråga om AI framtid.

”Min fru och jag är enfrågedonatorer”, säger han.

Det markerar en ny fas för OpenAI-grundaren. Från att ha varit kodaren bakom kulisserna har Greg Brockman blivit en av personerna som formar både OpenAI:s produkter och AI-branschens politiska framtid.

Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

