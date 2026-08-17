Här bor äldre sämst – svenska kommunen får bottenplacering

Vallentuna hamnar på plats 270 – sist av samtliga kommuner som kunnat rankas. Förklaringen är en kombination av höga hyror, stor beräknad flyttskatt, låg upplevd trygghet med hemtjänsten och få platser på särskilt boende i förhållande till antalet äldre.

Förra året låg Vallentuna på plats 239. Kommunen har nu tagit över sistaplatsen från Lomma, som i stället klättrar till plats 233.

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Storstäderna långt ned

Näst sist kommer Vaxholm, även det i Stockholms län. Malmö placerar sig på plats 268, vilket gör kommunen till den sämst rankade av landets tre storstäder. Lite extra tråkigt för staden som redan tidigare utsetts till Sveriges sämsta kommun för unga.

Stockholm återfinns på plats 230. Göteborg går däremot åt motsatt håll och gör ett rejält kliv från fjolårets plats 231 till plats 156. Trots lyftet ligger även Göteborg under rikssnittet.

”Rankingen visar att äldre har vitt skilda förutsättningar att bo och flytta beroende på var i landet de bor i dag”, konstaterar Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling.

Han pekar både på regeringens bostadspolitik och på stora skillnader i hur kommunerna tar hand om sina äldre invånare.

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