Höga hyror, dyr flyttskatt och få platser på äldreboenden. När äldres boendesituation granskas i Sveriges kommuner visar det sig att storstäderna har svårt att mäta sig med landets mindre kommuner.
Här bor äldre sämst – svenska kommunen får bottenplacering
Det är inte självklart att ett välbärgat läge nära Stockholm också är en bra plats att åldras på. Det blir tydligt i LF Fastighetsförmedlings rankning över äldres boendesituation.
Vallentuna hamnar på plats 270 – sist av samtliga kommuner som kunnat rankas. Förklaringen är en kombination av höga hyror, stor beräknad flyttskatt, låg upplevd trygghet med hemtjänsten och få platser på särskilt boende i förhållande till antalet äldre.
Förra året låg Vallentuna på plats 239. Kommunen har nu tagit över sistaplatsen från Lomma, som i stället klättrar till plats 233.
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Storstäderna långt ned
Näst sist kommer Vaxholm, även det i Stockholms län. Malmö placerar sig på plats 268, vilket gör kommunen till den sämst rankade av landets tre storstäder. Lite extra tråkigt för staden som redan tidigare utsetts till Sveriges sämsta kommun för unga.
Stockholm återfinns på plats 230. Göteborg går däremot åt motsatt håll och gör ett rejält kliv från fjolårets plats 231 till plats 156. Trots lyftet ligger även Göteborg under rikssnittet.
”Rankingen visar att äldre har vitt skilda förutsättningar att bo och flytta beroende på var i landet de bor i dag”, konstaterar Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling.
Han pekar både på regeringens bostadspolitik och på stora skillnader i hur kommunerna tar hand om sina äldre invånare.
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Här är det sämst för äldre
I botten av rankningen hittar vi:
- Vallentuna
- Vaxholm
- Malmö
- Vellinge
- Upplands-Bro
Vellinge och Upplands-Bro delar placering 266.
Storuman går från sjua till etta
Bättre ser det ut för ettan Storuman. Västerbottenskommunen klättrar från plats sju till förstaplatsen och utses därmed till Sveriges bästa kommun för äldres boende.
Här räcker pensionen till en förhållandevis stor bostad. Kommunen har dessutom god tillgång till platser på särskilt boende. Därefter följer Munkfors, Norsjö, Sorsele och Olofström.
Rankningen bygger på hur stor boyta 25 procent av medianpensionen räcker till, den genomsnittliga flyttskatten efter 30 år i en villa, tryggheten med hemtjänsten och tillgången till särskilt boende.
Totalt har 270 av Sveriges 290 kommuner kunnat rankas. De resterande 20 saknar statistik i minst en av kategorierna.
Vill få äldre att flytta
Bakom sammanställningen finns också en större bostadspolitisk poäng. Enligt LF Fastighetsförmedling skulle fler senioranpassade bostäder och lägre flyttskatt kunna göra det enklare för äldre att lämna villan för ett mindre boende.
Det skulle i sin tur kunna frigöra bostäder för barnfamiljer och skapa flyttkedjor längre ned på marknaden.
”Att äldre har möjlighet att byta bostad efter behov är avgörande för rörligheten på hela bostadsmarknaden”, avslutar Svanberg.
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