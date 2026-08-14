Ett hus i Italien för 11 kronor. Det svårslagna priset har fått köpare från flera delar av världen att hitta till den lilla bergsbyn.
Utlänningar flockas till bergsbyn – här säljs hus för 11 kronor
På 450 meters höjd, omgiven av skogar och berg, ligger Biccari. Den medeltida byn i södra Italien har drygt 2 500 invånare och ett problem som den delar med många andra småorter i landet: husen töms när invånarna blir färre.
Lösningen blev att sälja övergivna bostäder till priser som är svåra att slå.
I Biccari börjar huspriserna på 1 euro, motsvarande omkring 11 kronor. Enligt den digitala bostadskatalogen finns fortfarande ett hus på Via Domenico Lippi utannonserat till det symboliska priset.
Läs även: Nytt hopp för sparare – förlorade avdraget kan komma tillbaka. Dagens PS
Ett hus för 11 kronor
Köparen får visserligen räkna med fler utgifter än den ensamma euron. Kostnader för bland annat notarie och andra obligatoriska avgifter tillkommer. De billigaste husen är dessutom i behov av renovering.
I katalogen hittar vi också en del ”dyrare” hus. Ett objekt på Via Lippi ligger exempelvis ute för 5 000 euro, drygt 55 000 kronor, medan ett hus på Vico Pozzi kostar 10 000 euro, cirka 110 000 kronor.
Projektet fungerar som en digital skyltning där kommunen för samman intresserade köpare med husens privata ägare. Det är också ägarna som bestämmer försäljningspriset.
Utlänningarna har hittat hit
Satsningen ska motverka avfolkningen och ge nytt liv åt byggnader som annars riskerar att förfalla. Omkring 40 bostäder har redan fått nya ägare, enligt bostadsportalen Idealista.
Bland köparna finns både tyskar, amerikaner, portugiser och kubaner.
Till skillnad från många andra, liknande projekt verkar det inte finnas något krav på att bosätta sig permanent i Biccari. Husen kan även användas som fritidsboenden.
Bland de potentiella köparna finns både personer som vill flytta till byn, människor som letar efter en andra bostad och personer som planerar att hyra ut huset.
Missa inte: Här får du din bostad såld snabbast i Sverige. Dagens PS
En timme från havet
Biccari ligger omkring tre mil från Foggia och ungefär en timmes bilresa från Adriatiska havet. Runt byn finns vandringsleder, skogar och Lago Pescara, en liten sjö på 900 meters höjd.
I närheten reser sig även Monte Cornacchia. Med sina 1 151 meter är det Apuliens högsta berg.
Själva byn bjuder på smala stengränder, historiska palats och ett 23 meter högt bysantinskt försvarstorn. Den som vill stanna över natten kan välja att sovia i ett genomskinligt rum under stjärnorna eller i en stuga bland träden.
Ett eneuroshus kräver förstås både arbete och pengar innan det blir ett färdigt italienskt drömboende. Men för den som är beredd att ta sig an renoveringen kan vägen dit alltså börja med en prislapp på bara 11 kronor.
Här hittar du bostäderna.
Läs också: Musk-effekten: Nu tjänar vd:ar 5 387 gånger mer än sina anställda. Realtid