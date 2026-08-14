Utlänningar flockas till bergsbyn – här säljs hus för 11 kronor

Lösningen blev att sälja övergivna bostäder till priser som är svåra att slå.

I Biccari börjar huspriserna på 1 euro, motsvarande omkring 11 kronor. Enligt den digitala bostadskatalogen finns fortfarande ett hus på Via Domenico Lippi utannonserat till det symboliska priset.

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Ett hus för 11 kronor

Köparen får visserligen räkna med fler utgifter än den ensamma euron. Kostnader för bland annat notarie och andra obligatoriska avgifter tillkommer. De billigaste husen är dessutom i behov av renovering.

I katalogen hittar vi också en del ”dyrare” hus. Ett objekt på Via Lippi ligger exempelvis ute för 5 000 euro, drygt 55 000 kronor, medan ett hus på Vico Pozzi kostar 10 000 euro, cirka 110 000 kronor.

Projektet fungerar som en digital skyltning där kommunen för samman intresserade köpare med husens privata ägare. Det är också ägarna som bestämmer försäljningspriset.