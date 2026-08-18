En anställd vid en exklusiv butik har blivit av med sitt arbete efter en konflikt med arbetsgivaren. Nu kräver facket att kvinnan ska få behålla sin lön på 97 000 kronor i månaden.
Lyxbutikens sparkade chef kräver sin månadslön på 97 000
Som Dagens PS har berättat är det många arbetsgivare som tröttnar på sina Gen Z-anställda, och helt enkelt sparkar dem efter korta perioder på arbetsplatsen.
Det är vidare vissa regler som arbetsgivarna måste hålla sig inom innan de kan omplacera anställda.
Ibland blir dock anställda av med jobbet, och för en kvinna som var en anställd vid en exklusiv lyxbutik i Stockholm skedde det efter en konflikt med arbetsgivaren.
Handelsfacket har som ett resultat valt att stämma lyxföretaget i Arbetsdomstolen, enligt Arbetet.
Ogiltig uppsägning
Uppsägningen är enligt facket ogiltig.
”Hon har inte jobbat på felaktiga tider och hon har lämnat läkarintyg när hon var sjuk”, säger Henric Ask, jurist på LO-TCO Rättsskydd.
Nu vill facket se att kvinnan får skadestånd på 180 000 kronor plus att hon får behålla sin månadslön på 97 000 kronor tills tvisten är avgjord.
Arbetsgivaren hävdar dock att det funnits sakliga skäl för att avsluta anställningen, medan arbetstagaren och facket alltså hävdar motsatsen.
Det kan också uppstå frågor om arbetsgivaren följt reglerna i lagen om anställningsskydd, LAS, och om eventuellt kollektivavtal har följts.
Regelverket måste följas
I Sverige har arbetsgivaren visserligen rätt att leda och fördela arbetet, men den rätten är inte obegränsad. När en arbetsgivare vill avsluta en anställning måste reglerna i arbetsrätten följas.
Enligt LAS måste en uppsägning från arbetsgivarens sida bygga på sakliga skäl. Det kan röra sig om arbetsbrist eller förhållanden som rör arbetstagaren personligen, enligt riksdagens hemsida.
Det betyder att en arbetsgivare inte kan säga upp någon bara för att man exempelvis vill bli av med personen utan att kunna hänföra uppsägningen till en godtagbar grund.
97 000 kronor i månaden sticker dessutom ut kraftigt jämfört med vad de flesta anställda inom vanlig detaljhandel tjänar.
Men även mycket välbetalda anställda omfattas av det svenska arbetsrättsliga systemet.
Nu återstår att se vad arbetsgivaren kommer meddela Arbetsdomstolen, där svar ska lämnas senast 15 september.
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