Lyxbutikens sparkade chef kräver sin månadslön på 97 000

Det är vidare vissa regler som arbetsgivarna måste hålla sig inom innan de kan omplacera anställda.

Ibland blir dock anställda av med jobbet, och för en kvinna som var en anställd vid en exklusiv lyxbutik i Stockholm skedde det efter en konflikt med arbetsgivaren.

Handelsfacket har som ett resultat valt att stämma lyxföretaget i Arbetsdomstolen, enligt Arbetet.

Ogiltig uppsägning

Uppsägningen är enligt facket ogiltig.

”Hon har inte jobbat på felaktiga tider och hon har lämnat läkarintyg när hon var sjuk”, säger Henric Ask, jurist på LO-TCO Rättsskydd.

Nu vill facket se att kvinnan får skadestånd på 180 000 kronor plus att hon får behålla sin månadslön på 97 000 kronor tills tvisten är avgjord.

Arbetsgivaren hävdar dock att det funnits sakliga skäl för att avsluta anställningen, medan arbetstagaren och facket alltså hävdar motsatsen.

Det kan också uppstå frågor om arbetsgivaren följt reglerna i lagen om anställningsskydd, LAS, och om eventuellt kollektivavtal har följts.