Får det lov att vara ett skotskt slott med spiraltrappor, stenmurar och en pampig riddarsal? Det ser ut som en kuliss från Game of Thrones. Men här finns också en verklig koppling till serien.
Nu kan Game of Thrones-slottet bli ditt – så mycket kostar det
Lickleyhead Castle i Aberdeenshire ser ut att vara hämtat direkt från fantasivärlden i Game of Thrones. Nu kan slottet bli ditt – förutsatt att du kan lägga ett bud på minst 1,15 miljoner pund, närmare 15 miljoner kronor.
Bakom de tjocka stenmurarna finns åtta sovrum, åtta badrum och flera stora sällskapsrum. Till fastigheten hör även omkring elva tunnland mark med trädgårdar och skog samt en separat stuga med tre sovrum.
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Här växte Ygritte upp
Slottets koppling till tv-serien är förstås mer än bara utseendet.
Skådespelaren Rose Leslie, som spelade den vilda krigaren Ygritte, föddes på Lickleyhead Castle och bodde där under sina första tio år. Hon växte upp på slottet tillsammans med sina fyra syskon.
”Rose föddes där. Det var en underbar plats att låta barn växa upp på, med alla skrymslen och vrår som lämpade sig för kurragömma”, säger Leslies mamma Candy, enligt Daily Mail.
Rose Leslie fick senare sitt stora genombrott som Gwen Dawson i Downton Abbey. Därefter spelade hon Ygritte under tre säsonger av Game of Thrones, där hon också mötte sin blivande make Kit Harington.
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Byggdes på 1500-talet
De äldsta delarna av Lickleyhead Castle uppfördes omkring 1580. Slottet har sedan byggts ut under 1600- och 1700-talen.
Många historiska detaljer finns fortfarande kvar, däribland träpaneler, gamla spiraltrappor, stenarbeten och stora öppna spisar. Den stora riddarsalen har tre fönster, ett rejält eldstadsutrymme och ett angränsande bibliotek.
Familjen Leslie ägde slottet i flera hundra år, men sålde det 2019 för 650 000 pund. Därefter har det renoverats och använts som exklusivt semesterboende och festlokal.
Enligt mäklaren Savills fungerar byggnaden fortfarande som ett bekvämt familjehem – trots den långa historien och det minst sagt storslagna yttre.
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