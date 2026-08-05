Nu kan Game of Thrones-slottet bli ditt – så mycket kostar det

Samla pensionen på ett ställe och få bättre överblick

Bakom de tjocka stenmurarna finns åtta sovrum, åtta badrum och flera stora sällskapsrum. Till fastigheten hör även omkring elva tunnland mark med trädgårdar och skog samt en separat stuga med tre sovrum.

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Här växte Ygritte upp

Slottets koppling till tv-serien är förstås mer än bara utseendet.

Skådespelaren Rose Leslie, som spelade den vilda krigaren Ygritte, föddes på Lickleyhead Castle och bodde där under sina första tio år. Hon växte upp på slottet tillsammans med sina fyra syskon.

”Rose föddes där. Det var en underbar plats att låta barn växa upp på, med alla skrymslen och vrår som lämpade sig för kurragömma”, säger Leslies mamma Candy, enligt Daily Mail.

Rose Leslie fick senare sitt stora genombrott som Gwen Dawson i Downton Abbey. Därefter spelade hon Ygritte under tre säsonger av Game of Thrones, där hon också mötte sin blivande make Kit Harington.

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