Spara mer än halva lönen, investera pengarna och lämna arbetslivet redan vid 40. Sparmetoden FIRE lockar en växande skara unga med ett liv utanför ekorrhjulet. Det arbetsfria livet blir dock inte alltid som man tänkt sig.
Sparmetoden lovar pension vid 40: "Blev folkskygg"
Höga bostadskostnader, pressade löner och en växande oro för framtidens pensioner har fått fler unga att leta efter en egen väg till ekonomisk trygghet.
En av vägarna stavas FIRE. Förkortningen står för Financial Independence, Retire Early – ekonomiskt oberoende och tidig pension.
Enligt Euronews har rörelsen blivit ett sätt för unga att försöka ta kontroll över både pengarna och tiden.
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Få tror på en bekväm pension
Bakom det växande intresset finns, som så många gånger förr, oro. Misstron mot pensionssystemen är utbredd i Europa och enligt en undersökning från YouGov saknar mellan 57 och 72 procent av de tillfrågade förtroende för att de kommer att kunna leva bekvämt som pensionärer.
FIRE erbjuder en annan väg: Vänta inte på pensionen. Bygg din egen.
Metoden innebär ofta att 50-70 procent av nettoinkomsten sparas. Onödiga utgifter kapas och pengarna investeras, ofta i billiga indexfonder.
Målet räknas fram med den så kallade 25-regeln. Den som vill leva på 240 000 kronor om året behöver samla ihop 25 gånger beloppet – alltså sex miljoner kronor.
Därefter är tanken att omkring 4 procent av kapitalet ska kunna tas ut under det första året som ekonomiskt fri. Uttaget justeras sedan för inflation.
På pappret är det enkelt. Vägen dit är desto tuffare.
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Började jobba igen
Oskar och Maribel Lindberg gjorde det som många bara drömmer om. De drog ned på kläder, restaurangbesök och dyra råvaror och kunde till slut spara 30 000-35 000 kronor i månaden.
Paret räknade med att familjen kunde leva på 20 000 kronor i månaden. Därmed behövde de sex miljoner kronor för att lämna arbetslivet.
Oskar slutade arbeta 2016 och Maribel året därpå, berättar de för Svenska Dagbladet.
Tio år senare har livet emellertid blivit dyrare. Familjens vanliga månadsbudget har stigit till omkring 30 000 kronor. Utöver det går cirka 12 000 kronor varje månad till barnens idrott.
Båda har därför börjat arbeta igen. Maribel frilansar som grafisk designer medan Oskar har haft flera olika arbeten och nu ska börja jobba heltid.
Det betyder däremot inte att de ser FIRE-satsningen som ett misslyckande.
”För oss handlade inte Fire så mycket att sluta jobba som att ha friheten till att kunna göra det. Och att göra saker vi kände är meningsfulla”, säger Oskar till SvD.
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”Blev folkskygg”
Pengar är inte heller det enda som kan dra människor tillbaka till jobbet.
Dagens PS har tidigare berättat om Peter Karlsson, som blev ekonomiskt oberoende och lämnade arbetslivet vid 58 års ålder. Det efterlängtade livet utan arbete blev dock oväntat tomt.
Under mer än ett år lämnade han knappt hemmet och fastnade i intensiv valutahandel.
”Jag satt framför datorn dygnet runt. På den tiden handlade jag mycket med valutor och det blev som ett spelberoende. Jag blev folkskygg och klarade inte av att åka ner till affären ens”, berättar han.
Till slut började han arbeta deltid i en bildelsbutik. Inte för pengarna, utan för gemenskapen.
Även ekonomiskt oberoende Henrietta Dahlin saknade något när arbetsdagarna försvann: känslan av att vara behövd. Hon planerade därför att engagera sig ideellt, bland annat som god man och mentor.
Kalkylen är inte hela livet
Extremt sparande kan, i värsta fall, leda till social isolering. Den som lämnar sitt arbete kan dessutom förlora både rutiner och en del av sin identitet.
Till det kommer inflation, börsras, oväntade utgifter och risken att kunskaper och yrkeskontakter hinner bli gamla om man senare behöver återvända.
FIRE kan ge möjligheten att lämna jobbet. Men för flera tycks den största friheten inte vara att aldrig mer arbeta – utan att själva få välja när och varför de gör det.
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