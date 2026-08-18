Sparmetoden lovar pension vid 40: "Blev folkskygg"

Började jobba igen

Oskar och Maribel Lindberg gjorde det som många bara drömmer om. De drog ned på kläder, restaurangbesök och dyra råvaror och kunde till slut spara 30 000-35 000 kronor i månaden.

Paret räknade med att familjen kunde leva på 20 000 kronor i månaden. Därmed behövde de sex miljoner kronor för att lämna arbetslivet.

Oskar slutade arbeta 2016 och Maribel året därpå, berättar de för Svenska Dagbladet.

Tio år senare har livet emellertid blivit dyrare. Familjens vanliga månadsbudget har stigit till omkring 30 000 kronor. Utöver det går cirka 12 000 kronor varje månad till barnens idrott.

Båda har därför börjat arbeta igen. Maribel frilansar som grafisk designer medan Oskar har haft flera olika arbeten och nu ska börja jobba heltid.

Det betyder däremot inte att de ser FIRE-satsningen som ett misslyckande.

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”För oss handlade inte Fire så mycket att sluta jobba som att ha friheten till att kunna göra det. Och att göra saker vi kände är meningsfulla”, säger Oskar till SvD.

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”Blev folkskygg”

Pengar är inte heller det enda som kan dra människor tillbaka till jobbet.

Dagens PS har tidigare berättat om Peter Karlsson, som blev ekonomiskt oberoende och lämnade arbetslivet vid 58 års ålder. Det efterlängtade livet utan arbete blev dock oväntat tomt.

Under mer än ett år lämnade han knappt hemmet och fastnade i intensiv valutahandel.

”Jag satt framför datorn dygnet runt. På den tiden handlade jag mycket med valutor och det blev som ett spelberoende. Jag blev folkskygg och klarade inte av att åka ner till affären ens”, berättar han.

Till slut började han arbeta deltid i en bildelsbutik. Inte för pengarna, utan för gemenskapen.

Även ekonomiskt oberoende Henrietta Dahlin saknade något när arbetsdagarna försvann: känslan av att vara behövd. Hon planerade därför att engagera sig ideellt, bland annat som god man och mentor.

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Kalkylen är inte hela livet

Extremt sparande kan, i värsta fall, leda till social isolering. Den som lämnar sitt arbete kan dessutom förlora både rutiner och en del av sin identitet.

Till det kommer inflation, börsras, oväntade utgifter och risken att kunskaper och yrkeskontakter hinner bli gamla om man senare behöver återvända.

FIRE kan ge möjligheten att lämna jobbet. Men för flera tycks den största friheten inte vara att aldrig mer arbeta – utan att själva få välja när och varför de gör det.

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