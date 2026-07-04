Svenskar vill sova på balkong och veta vad som krävs för att vara rik

Halva Sverige vill spendera arvet själva

Men den verkliga sommarsuccén handlade om arv, eller snarare bristen på det.

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En ny undersökning från Insight Intelligence visar att hälften av alla svenskar vill leva livet fullt ut och bara lämna arv om det råkar finnas något kvar.

Nya regler för bostadsrättsägare, pensionärer som vill leva upp sina tillgångar istället för att lämna arv och ett krisande semesterparadis har präglat nyhetsveckan (Foto: Gabriella Bruske/TT och Pexels)

Ytterligare 18 procent vill aktivt spendera allt innan de går vidare. Barnen får klara sig själva, med andra ord.

Miljardärsbarn vill ge bort allt

Ironiskt nog publicerades samtidigt nyheten om att miljardärsbarn kräver att föräldrarna ger bort pengarna nu, inte till dem själva utan till välgörenhet.

Så medan svenska medelklassbarn riskerar att stå tomhänta vill arvtagarna till världens största förmögenheter bli av med alltihop.

Det finns en ironi där som inte ens en krönikör hade kunnat konstruera.

Ribban för att räknas som rik höjs rejält

Apropå pengar: gränsen för att räknas som rik i Sverige 2026 har ökat kraftigt, enligt färska siffror från SCB. Beloppet har skruvats upp med flera hundra tusen kronor på bara ett år, vilket betyder att en hel del svenskar som kände sig förmögna i fjol plötsligt hamnar under ribban igen.

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Kombinera det med stigande matpriser, dyrare el och ett bolån som inte blir billigare och bilden blir tydlig: att räknas som rik i Sverige 2026 kräver mer än de flesta har på kontot.

Att artikeln blev en av veckans mest klickade säger en del om var den kollektiva oron, eller kanske hoppet, ligger.

Elva länder där tiotusen i månaden räcker gott

För den som tog det personligt fanns dock en tröst. I elva länder räcker 10 000 kronor i månaden till ett bekvämt liv. Vietnam, Thailand, Colombia.

Vietnam och Bulgarien, två bra länder för den prismedvetna (Foto: Vincent Thian/AP/TT och Unsplash)

Kombinera det med ett slott i Frankrike för priset av en tvåa i Vasastan och du har en pensionsplan som slår de flesta fondförvaltares rekommendationer. Slottet i fråga ligger i södra Frankrike, har tio rum, uppvärmd pool och kostar 6,7 miljoner kronor.

I Vasastan får du en tvåa för ungefär samma pris, fast utan vallgrav.

Drar hundralappar i månaden utan att du märker det

Så till veckans skurk. Bluffbolag som drar 400 kronor i månaden från bankkonton via autogiro, i vissa fall i närmare 30 år utan att kontohavaren märkte det. Totalt uppemot 140 000 kronor.

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Det är en affärsmodell som bygger på att ingen kollar sina kontoutdrag, vilket uppenbarligen stämmer.

Semestersnickarna kostar miljarder

Och på Försäkringskassan räknar man på vad semestersnickarna kostar samhället. Svaret: många miljarder.

35 procent av alla skadeanmälningar sker mellan maj och augusti, när svenskar kollektivt bestämmer sig för att de kan renovera badrummet, fälla träd och lägga om taket.

Resultatet är 4,4 miljoner sjukdagar och 3,7 miljarder kronor i sjukpenning. Försäkringskassan låter ungefär lika förvånad som en brandman som rycker ut till en grillkväll i juli.

Forskning bekräftar det alla redan visste om chefen

Realtids läsare ägnade under tiden veckan åt att nicka igenkännande åt en studie som visar att narcissism ligger bakom chefers krav på kontorsåtergång.

Att ha ett behov av att stå i centrum tycks korrelera med viljan att få tillbaka anställda till kontoret. (Foto: Pexels).

Forskare vid Wharton har under sex år analyserat Fortune 500-vd:ar och kommit fram till att chefer med starkare narcissistiska drag är betydligt mer motståndare till distansarbete. Inte för att det är bättre för verksamheten, utan för att det är svårare att dominera ett rum via Teams.

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Forskarnas diplomatiska formulering: ”Företagsledares personliga motiv kan göra att de underskattar fördelarna med flexibla arbetsformer.” Översatt till svenska: Din chef vill ha publik.

Pensionär repade Tesla som filmade allt

Och slutligen, från E55, berättelsen om en äldre man i Trelleborg som repade en Tesla och inte räknade med att bilen har fler kameror än ett säkerhetskontrollrum. Teslas vaktläge filmade hela händelsen.

Moralen är enkel: 2026 har bilarna ögon. Allt dokumenteras så välj dina parkeringsplatsfejder med omsorg.

Det var den svenska sommarveckan. Vi drömmer om slott i Frankrike, oroar oss för bluffbolag och sover på balkongen för att det är för varmt inomhus.

Och medan vi gör allt det faller det sig naturligt att forskningen bekräftar det vi redan visste om chefen. Trevlig helg.