11 länder där 10 000 kronor i månaden räcker till ett bekvämt liv

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Vietnam i topp

Vietnam har, återigen, röstats fram som världens mest prisvärda land för expats – personer som lever och arbetar utanför sitt hemland. Detta enligt en årlig undersökning från InterNations.

I större städer som Hanoi, Ho Chi Minh-staden och Da Nang ligger den genomsnittliga månadskostnaden för en person på mellan 5 000-10 000 kronor. Då ingår hyra, mat, transporter och vanliga räkningar. Ho Chi Minh City är dessutom världens billigaste storstad.

Thailand är ett annat budgetalternativ. I Chiang Mai kan 6 000-7 000 kronor räcka till både hyra, el, mat och transporter.

Enligt Numbeo är levnadskostnaden i Thailand i snitt drygt 44 procent lägre än i Sverige.