Att leva gott utomlands behöver inte kräva en stor förmögenhet. I flera länder räcker ungefär 10 000 kronor i månaden till hyra, mat, transporter och ett vardagsliv som många bara kan drömma om i dyrare västländer.
11 länder där 10 000 kronor i månaden räcker till ett bekvämt liv
Drömmer du om ett liv utanför Sveriges gränser men nojar över levnadskostnaden? I rätt land, både i och utanför Europa, kan drygt 10 000 kronor räcka till både en bra bostad, restaurangbesök och vardagsnöjen.
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Vietnam i topp
Vietnam har, återigen, röstats fram som världens mest prisvärda land för expats – personer som lever och arbetar utanför sitt hemland. Detta enligt en årlig undersökning från InterNations.
I större städer som Hanoi, Ho Chi Minh-staden och Da Nang ligger den genomsnittliga månadskostnaden för en person på mellan 5 000-10 000 kronor. Då ingår hyra, mat, transporter och vanliga räkningar. Ho Chi Minh City är dessutom världens billigaste storstad.
Thailand är ett annat budgetalternativ. I Chiang Mai kan 6 000-7 000 kronor räcka till både hyra, el, mat och transporter.
Enligt Numbeo är levnadskostnaden i Thailand i snitt drygt 44 procent lägre än i Sverige.
Billigare liv i Latinamerika
För den som hellre blickar västerut finns flera alternativ i Latinamerika.
I Colombia är levnadskostnaden drygt 44 procent lägre än i Sverige och många lockas exempelvis till Medellín, bland annat tack vare låga priser och behagligt klimat. En etta i ett bra område kostar omkring 4 000 i månaden.
Mexiko är ett annat bra alternativ. Där ligger levnadskostnaden på omkring 7 000-10 000 kronor i månaden, enligt siffror från Yahoo Finance.
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Europa finns också på listan
Vill du hellre stanna i Europa? Då är Bulgarien, Georgien och Albanien rätt val för den budgetmedvetna.
Bulgarien är fortsatt ett av Europas billigaste länder och huvudstaden Sofia är inget undantag. Här är en dag på stan cirka 40 procent billigare än Stockholm.
Albanien är i sin tur ett av Europas mer prisvärda Medelhavsalternativ. Tirana, huvudstaden, är cirka 50 procent billigare än i Stockholm och levnadskostnaderna inklusive hyra landar på i genomsnitt runt 10 000 kronor, enligt Numbeo.
Kostnaderna, i samtliga länder, påverkas förstås av stad, boendestandard, valutakurser, försäkringar och livsstil.
Men det mesta pekar onekligen åt samma håll: vissa länder är betydligt billigare än andra.
Länderna där 10 000 kronor kan räcka långt:
- Vietnam
- Thailand
- Indonesien
- Filippinerna
- Malaysia
- Colombia
- Mexiko
- Bulgarien
- Georgien
- Peru
- Albanien
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