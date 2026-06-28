Miljardärsbarnens nya krav: "Ge bort pengarna – nu"

”Mamma och pappa, det är dags”

Katherine Lorenz leder Giving Pledges Next Gen-grupp, ett nätverk för arvingar och familjemedlemmar som är med och formar de rikas välgörenhet.

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Hon ser en förändring.

”Jag ser fler personer i den yngre generationen pressa sina föräldrar att ge mer”, säger hon. ”De säger: ’Ni har tjänat tillräckligt med pengar, mamma och pappa. Det är dags att ge bort dem och att ge bort dem snabbare”.

Enligt Lorenz vill många yngre att pengarna ska komma till nytta så snart som möjligt. Ibland är hindret den äldre generationen.

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Vill inte bara skriva checkar

Förändringen handlar förvisso inte bara om tempo. Det handlar också om metod.

Den yngre generationen ser sig inte alltid som traditionella filantroper. Enligt Melissa Stevens tänker de snarare på sig själva som investerare, förändringsskapare och opinionsbildare.

Många vill lägga pengar på systemförändring, påverkan och så kallad impact investing. Frågor som klimat, rättvisa och jämställdhet hamnar ofta högt på listan.

Yngre vill inte minst angripa orsakerna bakom problemen.

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Lorenz tar hemlöshet som exempel. Det räcker inte, menar hon, att hjälpa människor bort från gatan för stunden. Den yngre generationen vill också fråga varför så många över huvud taget hamnar där från början.

MacKenzie Scott lyfts fram

Ett namn som återkommer i sammanhanget är MacKenzie Scott, tidigare gift med Amazongrundaren Jeff Bezos. Hon har delat ut omkring 26 miljarder dollar på sex år. Senast i våras gav hon bort drygt 640 miljoner kronor till organisationen Meals on Wheels America, som hjälper äldre i USA med mat och stöd.

Pengarna har ofta gått som fria bidrag, där mottagarna själva får avgöra hur de bäst ska användas.

”Hon är verkligen ett föredöme för tillitsbaserad filantropi”, säger Stevens.

Den modellen bygger på att rika givare inte ska komma in med färdiga lösningar. I stället ska de lyssna på de samhällen och organisationer som faktiskt möter problemen.

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Arvet ska ut snabbare

Även Katherine Lorenz har personlig erfarenhet av frågan. Hon är barnbarn till George Mitchell, olje- och fastighetsmiljardären vars bolag såldes för 3,1 miljarder dollar 2001.

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Familjens stiftelse har under nästan fem decennier skänkt nära 1 miljard dollar, framför allt till hållbarhet, mark, vatten, energi och utbildning.

För Lorenz handlar arbetet både om att bevara morfaderns arv och att snabba på det.

Och hon är långt ifrån ensam. I allt fler superrika familjer vill barnen inte vänta på att miljarderna ska ärvas. De vill se dem komma till nytta redan nu.

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