Då blir din bostad svårsåld – sex saker som får köparna att backa

Minst lika viktig är ekonomin i föreningen.

På dagens bostadsmarknad straffas föreningar som har stora skulder, höga räntekostnader och för lite pengar avsatta för framtida underhåll. Lägenheterna kan bli svårsålda och ägarna kan tvingas sänka sina prisförväntningar.

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Då kan köparna välja bort bostaden

När förvaltningsbolaget Nabo granskade årsredovisningarna för omkring 4 000 bostadsrättsföreningar hade 13 procent ett negativt sparande. I flera av dessa föreningar har medlemmarna nu svårt att sälja sina lägenheter, uppger chefsekonomen Jonas Gustavsson för Dagens industri.

”Det handlar om föreningar med hög skuldsättning, höga räntekostnader och som kanske har slarvat med sparande och amorteringar. Dessa har tvingats att höja månadsavgifterna till en nivå som ligger betydligt högre än grannföreningen”, säger han.

När utbudet är stort får köparna fler alternativ. Två liknande lägenheter kan då få helt olika förutsättningar om den ena ligger i en välskött förening och den andra har hög avgift och svag ekonomi.

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Problemet gäller enligt Nabo framför allt föreningar i storstädernas ytterområden, ofta sådana som bildades eller ombildades under 2000-talet. Men det förekommer även i attraktiva innerstadsområden.

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”Medlemmar i föreningar med höga avgifter och en svag ekonomi får betydligt sämre betalt även här. Vi för en dialog med säljaren om att sänka prisförväntningarna redan innan vi lägger ut annonsen”, säger mäklaren Pia-Lotta Svensson, som är specialinriktad mot Södermalm, till DI.

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