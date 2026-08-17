Lägenheten kan vara både fin och ha ett lockande pris. Men stora lån, dåligt sparande och risken för höjda avgifter i föreningen kan ändå få köparna att backa. Här är siffrorna som avslöjar risken.
Då blir din bostad svårsåld – sex saker som får köparna att backa
Det är lätt att fastna för ett nyrenoverat kök, en solig balkong eller en ovanligt låg månadsavgift. Men när en bostadsrätt ska bedömas räcker det inte att granska själva lägenheten.
Minst lika viktig är ekonomin i föreningen.
På dagens bostadsmarknad straffas föreningar som har stora skulder, höga räntekostnader och för lite pengar avsatta för framtida underhåll. Lägenheterna kan bli svårsålda och ägarna kan tvingas sänka sina prisförväntningar.
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Då kan köparna välja bort bostaden
När förvaltningsbolaget Nabo granskade årsredovisningarna för omkring 4 000 bostadsrättsföreningar hade 13 procent ett negativt sparande. I flera av dessa föreningar har medlemmarna nu svårt att sälja sina lägenheter, uppger chefsekonomen Jonas Gustavsson för Dagens industri.
”Det handlar om föreningar med hög skuldsättning, höga räntekostnader och som kanske har slarvat med sparande och amorteringar. Dessa har tvingats att höja månadsavgifterna till en nivå som ligger betydligt högre än grannföreningen”, säger han.
När utbudet är stort får köparna fler alternativ. Två liknande lägenheter kan då få helt olika förutsättningar om den ena ligger i en välskött förening och den andra har hög avgift och svag ekonomi.
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Problemet gäller enligt Nabo framför allt föreningar i storstädernas ytterområden, ofta sådana som bildades eller ombildades under 2000-talet. Men det förekommer även i attraktiva innerstadsområden.
”Medlemmar i föreningar med höga avgifter och en svag ekonomi får betydligt sämre betalt även här. Vi för en dialog med säljaren om att sänka prisförväntningarna redan innan vi lägger ut annonsen”, säger mäklaren Pia-Lotta Svensson, som är specialinriktad mot Södermalm, till DI.
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Sparandet har vänt upp
Det syns förvisso en ljusning i föreningarnas genomsnittliga ekonomi. HSB:s Sveriges Bostadsrättsbarometer 2026 omfattar 4 274 föreningar med över 320 000 lägenheter.
Under 2025 steg det genomsnittliga sparandet med 12,5 procent till 225 kronor per kvadratmeter och år. Det var den högsta nivån på fem år.
Men förbättringen betyder inte att faran är över. HSB:s och branschens riktmärke ligger på omkring 300 kronor per kvadratmeter och år. Cirka 600 föreningar i undersökningen sparade mindre än 150 kronor per kvadratmeter. Omkring 400 låg under 100 kronor.
Det kan bli dyrt när taket, fasaden, balkongerna eller stammarna behöver åtgärdas. Har föreningen inte sparat tillräckligt kan den behöva ta nya lån. Högre räntekostnader kan därefter tvinga fram kraftiga avgiftshöjningar.
Den låga avgiften kan lura
En låg månadsavgift är inte alltid ett styrkebesked. Den kan betyda att föreningen har små skulder och välskött ekonomi – men också att styrelsen har skjutit nödvändiga höjningar framför sig.
En högre avgift kan på motsvarande sätt visa att föreningen redan har börjat anpassa ekonomin till kostnaderna.
HSB uppmanar därför köpare att undersöka vad avgiften borde vara, inte bara vad den är i dag. Annars riskerar köparen att betala för mycket för en bostad där framtida avgiftshöjningar ännu inte slagit igenom i priset.
”Det främsta nyckeltalet att undersöka är sparandets utveckling de senaste fem åren, vilken framgår av årsredovisningen. Ett fullgott sparande borgar för mer moderata avgiftshöjningar de kommande åren”, förklarar HSB. ”För att kunna bedöma behovet av avgiftsökningar framåt behöver köparen även skapa sig en uppfattning om underhållsbehovet”, tillägger man.
För den som ska sälja innebär det att en konstgjort låg avgift inte nödvändigtvis räddar affären. Om köparna ser framtida höjningar framför sig kan de ändå backa.
Oron för avgifterna är dessutom redan stor. I SBC:s Sveriges Bostadsrättsrapport 2026 uppger 85 procent att deras förening höjt avgiften under det senaste året.
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Det kan göra din bostad svårsåld
Flera delar av föreningens ekonomi kan få spekulanterna att tveka:
- sparandet per kvadratmeter är lågt eller negativt
- skuldsättningen och räntekänsligheten är hög
- månadsavgiften är betydligt högre än i jämförbara föreningar
- avgiften är låg trots att ekonomin egentligen kräver en höjning
- stora renoveringar, som stambyte eller fasadarbeten, väntar
- föreningen saknar tillräckligt med pengar för det kommande underhållet
En låg avgift kan göra en bostad extra lockande på visningen. Men om föreningen har stora skulder och en dyr renovering runt hörnet kan samma avgift snart höjas – och lägenheten bli betydligt svårare att sälja.
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