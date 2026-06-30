Lagen kom 1824. 202 år senare upphävs den. Nu blir det tillåtet att sova ute i Storbritannien utan risk att bli tagen av polisen.
Nu blir det lagligt att sova utomhus: 202 år gammal lag upphävd
När Napoleon Bonaparte den 18 juni 1815 förlorade slaget vid Waterloo i Belgien, var det det slutliga militära nederlaget för den franske kejsaren.
Han besegrades av en brittisk-preussisk allians och därmed avslutades Napoleon-krigen.
Men tillbaka i England och London hade mängder av soldater och veteraner från kriget inget hem att återvända till.
I stället höll de till på gatorna, levde och sov där, tiggde och var en ständig källa till irritation för de styrande.
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Förbjudet sedan 1824
1824 hade de fått nog. Då fastställdes lösdriverilagen, Vagrancy Act, som kriminaliserade tiggeri och att sova utomhus.
202 år senare upphävs lagen. Utevistelse av det slag som hemlösa fått hänge sig åt under alla år, är inte längre kriminellt.
Och för all del – vem som helst kan lägga sig och slagga på en parkbänk i London i fortsättningen utan att riskera vare sig polisupphämtning eller böter.
Lagen ”har visat sig straffa människor helt enkelt för att de inte har ett hem. Som ett resultat har den stött utsatta människor bort från stöd, ökat risken för böter eller brottsregister och gjort det svårare för människor att återuppbygga sina liv”, skriver den brittiska regeringen i en pressrelease.
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”Viktigt steg från misslyckat system”
”Att upphäva lagen är ett viktigt steg för att få slut på ett system som har misslyckats med att ta itu med orsakerna till utevistelse och för att flytta fokus mot förebyggande, stöd och långsiktiga lösningar”, tillägger man.
Alla hemlösa har per definition varit kriminella enligt brittisk lag fram tills nu. Detta har bland annat veteranorganisationer agerat mot.
Helping Homeless Veterans med grundaren David Wood har kampanjat länge och intensivt mot lagen och säger att han är ”oerhört stolt över att detta äntligen har hänt”.
”En avgörande vändpunkt som markerar slutet på en djupt grym policy där människor kriminaliserats för att de är hemlösa”, menar Matt Downie, vd för organisationen Crisis.
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”Människor som behöver hjälp”
”Hemlösa är inte brottslingar, de är människor som behöver hjälp”, säger bostadsminister Steve Reed och får stöd av sin regeringskollega Alison McGovern.
”Att upphäva Vagrancy Act är ett länge försenat steg som återspeglar en modern förståelse av hemlöshet”, säger hon.
Den brittiska regeringen sjösätter nu den största långsiktiga investeringen i sociala och prisvärda bostäder på flera decennier.
Under de närmaste tio åren ska 39 miljarder pund satsar på området.