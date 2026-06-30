Nu blir det lagligt att sova utomhus: 202 år gammal lag upphävd

Men tillbaka i England och London hade mängder av soldater och veteraner från kriget inget hem att återvända till.

I stället höll de till på gatorna, levde och sov där, tiggde och var en ständig källa till irritation för de styrande.

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Förbjudet sedan 1824

1824 hade de fått nog. Då fastställdes lösdriverilagen, Vagrancy Act, som kriminaliserade tiggeri och att sova utomhus.

202 år senare upphävs lagen. Utevistelse av det slag som hemlösa fått hänge sig åt under alla år, är inte längre kriminellt.

Och för all del – vem som helst kan lägga sig och slagga på en parkbänk i London i fortsättningen utan att riskera vare sig polisupphämtning eller böter.

Lagen ”har visat sig straffa människor helt enkelt för att de inte har ett hem. Som ett resultat har den stött utsatta människor bort från stöd, ökat risken för böter eller brottsregister och gjort det svårare för människor att återuppbygga sina liv”, skriver den brittiska regeringen i en pressrelease.

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