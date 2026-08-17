Pensionsskulden växer: Nu 58 000 kronor per svensk

Och det handlar om stora pengar.

Vid utgången av 2025 uppgick de samlade pensionsåtagandena till 619 miljarder kronor, visar en ny rapport från Skandia.

Kommunerna stod för 254 miljarder, medan regionernas skuld uppgick till 365 miljarder kronor. Jämfört med året före är det en svag ökning.

Utslaget per invånare landar pensionsskulden på drygt 58 000 kronor. För en familj med två vuxna och två barn motsvarar det nära en kvarts miljon kronor.

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Skulden har vuxit snabbt

Sedan 2021 har pensionsskulden ökat med omkring 10 000 kronor per invånare. Vid bokslut 2023 låg den exempelvis på 543 miljarder kronor – 76 miljarder kronor lägre än idag.

En förklaring är den höga inflationen under 2023 och 2024. Den drev upp både pensionskostnaderna och värdet på de framtida åtagandena.

Nu väntas emellertid trycket lätta. Prognoserna pekar mot lägre pensionskostnader på kort sikt, följt av en gradvis återgång till mer normala nivåer.

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Det ger kommuner och regioner en chans att ta tag i skulden innan de ekonomiska förutsättningarna återigen blir sämre.

”Kommuner och regioner ska både finansiera dagens välfärd och skapa ekonomiska förutsättningar för framtidens skola, vård och omsorg. Pensionsskulden är sällan den största ekonomiska utmaningen i sig, men den påverkar det långsiktiga handlingsutrymmet”, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, i ett pressmeddelande.

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