En Belle Epoque-villa med sex sovrum, uppvärmd pool och utsikt mot en medeltida borg. Prislappen: under 7 miljoner kronor, ungefär vad en tvåa på Upplandsgatan kostar.
Ett slott i Frankrike för priset av en tvåa i Vasastan
I byn Lapradelle-Puilaurens, klämd mellan Pyrenéernas fötter och Medelhavets kust i södra Frankrike, ligger en fastighet som får svenska bostadspriser att framstå som absurda.
Villan är 294 kvadratmeter stor, fördelad på tre våningar med tio rum varav sex sovrum. Den har fem duschutrymmen, två badrum, öppen spis, parkett och målade glasfönster. På baksidan väntar en uppvärmd pool, 12 gånger 5 meter, inramad av cypresser.
Priset: 599 900 euro, knappt 6,7 miljoner kronor. Fastighetsskatten landar på drygt 3 700 euro per år.
277 invånare och en medeltida fästning
Byn har 277 invånare och tillhör departementet Aude i regionen Occitanien. Den ligger vid floden Boulzane, omgiven av berg som når upp till 1 420 meter. Landskapet är dramatiskt, grönt och nästan folktomt.
Ovanför byn tronar Château de Puilaurens, en medeltida fästning som omnämns första gången år 958. Slottet gav skydd åt katarer under det albigensiska korståget på 1200-talet och blev sedan ett av ”Carcassonnes fem söner”, en kedja befästningar som försvarade den franska gränsen mot Aragonien.
I dag är det ett skyddat monument som lockar besökare till vandringsleder med vy över hela dalen.
Mellan skidbackar och Medelhavet
Perpignan och Medelhavets stränder ligger 54 kilometer söderut. Carcassonne, med sin berömda medeltidsstad, 71 kilometer norrut. Toulouse är knappa två timmar bort med bil. Närmaste samhälle med service, Axat, nås på fem minuter.
Klimatet är milt med lång sommar och betydligt fler soltimmar än i Sverige. Huset har centralt oljevärmesystem och reversibel luftkonditionering på alla våningar utom vindsvåningen.
Ett annat tempo
Den som drömmer om att byta Vasastans trafik mot en morgonkaffe vid poolen, med utsikt mot ett tusenårigt slott, hittar här en fastighet där kalkylen faktiskt går ihop.
I Stockholm kostar en tvåa i Vasastan runt 4 till 7 miljoner kronor. För samma pengar får du i Lapradelle-Puilaurens en renoverad villa med sex sovrum, pool och nästan 1 800 kvadratmeter mark.
Månadsavgiften för en bostadsrätt i innerstaden landar ofta på 4 000-5 000 kronor. I Frankrike betalar du fastighetsskatt på cirka 3 500 kronor per månad, men slipper avgift och äger marken under dina fötter.
Inte utan utmaningar
Byn är liten. Här finns lokal skola, post och en busslinje till Perpignan och Quillan, men inget mer. Den som behöver pulsen från en storstad kan uppleva vardagen som för tyst.
Att köpa bostad i Frankrike innebär notarieavgifter på cirka 8 procent, i det här fallet runt 48 000 euro. Renoveringskostnader, språkbarriärer och byråkrati hör till den franska fastighetsmarknaden.
Men för den som söker ett annat liv, i ett varmare klimat, med historia under fötterna och Medelhavet som granne, är det svårt att hitta mer bostad för pengarna.