Ett slott i Frankrike för priset av en tvåa i Vasastan

Mellan skidbackar och Medelhavet

Perpignan och Medelhavets stränder ligger 54 kilometer söderut. Carcassonne, med sin berömda medeltidsstad, 71 kilometer norrut. Toulouse är knappa två timmar bort med bil. Närmaste samhälle med service, Axat, nås på fem minuter.

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I stort sett färdigrenoverat i ett mycket fint skick. Foto: www.green-acres.fr/

Klimatet är milt med lång sommar och betydligt fler soltimmar än i Sverige. Huset har centralt oljevärmesystem och reversibel luftkonditionering på alla våningar utom vindsvåningen.

Ett annat tempo

Den som drömmer om att byta Vasastans trafik mot en morgonkaffe vid poolen, med utsikt mot ett tusenårigt slott, hittar här en fastighet där kalkylen faktiskt går ihop.

I Stockholm kostar en tvåa i Vasastan runt 4 till 7 miljoner kronor. För samma pengar får du i Lapradelle-Puilaurens en renoverad villa med sex sovrum, pool och nästan 1 800 kvadratmeter mark.

Et av de sex sovrummen. Här är bara att öppna fönstret, känna den varma vinden och höra ljudet av tystnaden. Foto: www.green-acres.fr/

Månadsavgiften för en bostadsrätt i innerstaden landar ofta på 4 000-5 000 kronor. I Frankrike betalar du fastighetsskatt på cirka 3 500 kronor per månad, men slipper avgift och äger marken under dina fötter.

Inte utan utmaningar

Byn är liten. Här finns lokal skola, post och en busslinje till Perpignan och Quillan, men inget mer. Den som behöver pulsen från en storstad kan uppleva vardagen som för tyst.

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Att köpa bostad i Frankrike innebär notarieavgifter på cirka 8 procent, i det här fallet runt 48 000 euro. Renoveringskostnader, språkbarriärer och byråkrati hör till den franska fastighetsmarknaden.

Men för den som söker ett annat liv, i ett varmare klimat, med historia under fötterna och Medelhavet som granne, är det svårt att hitta mer bostad för pengarna.

Fastigheten finns på Green-Acres