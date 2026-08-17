Här är världens bästa land att åldras i – Sverige rasar

I deras Global Retirement Index jämförs 44 länder utifrån 18 olika faktorer. De delas in i fyra områden: hälsa, livskvalitet, materiell välfärd och ekonomi under pensionen.

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Norge återtar förstaplatsen

Norge får ett samlat resultat på 83 procent och klättrar tillbaka till toppen. Vårt grannland får särskilt höga betyg för hälsa, låg arbetslöshet och små inkomstskillnader.

På andra plats kommer Irland, som har gynnats av lägre inflation och ett ekonomiskt läge som stärker pensionärernas trygghet. Schweiz, Island och Danmark fullbordar topp fem.

Hela topplistan ser ut så här:

Norge Irland Schweiz Island Danmark Nederländerna Australien Tyskland Luxemburg Slovenien

Mindre länder dominerar alltså listan. Enligt Natixis kan de ha lättare att enas om politiska beslut som påverkar pensionärer. Tyskland är det enda stora industrilandet bland de tio främsta.

I andra änden av rankningen hamnar Indien. Landet får ett samlat resultat på bara 8 procent och placerar sig sist av de 44 länderna, närmast efter Colombia och Turkiet.

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