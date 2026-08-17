Här är världens bästa land att åldras i – Sverige rasar

Sverige tillhör världstoppen när det gäller hälsa och livskvalitet. Ändå fortsätter vi att falla i den globala pensionsrankningen. På tio år har Sverige rasat från fjärde till artonde plats. Den som söker bättre förutsättningar behöver dock inte flytta särskilt långt.
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Ett långt liv är en sak. Att dessutom kunna leva det tryggt är en annan. Då spelar både pensionen, arbetsmarknaden och levnadsstandarden roll.
När Natixis Investment Managers rankar länderna med bäst förutsättningar för ett tryggt pensionärsliv är det Norge som tar hem segern. Sverige hamnar betydligt längre ned.
I deras Global Retirement Index jämförs 44 länder utifrån 18 olika faktorer. De delas in i fyra områden: hälsa, livskvalitet, materiell välfärd och ekonomi under pensionen.
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Norge återtar förstaplatsen
Norge får ett samlat resultat på 83 procent och klättrar tillbaka till toppen. Vårt grannland får särskilt höga betyg för hälsa, låg arbetslöshet och små inkomstskillnader.
På andra plats kommer Irland, som har gynnats av lägre inflation och ett ekonomiskt läge som stärker pensionärernas trygghet. Schweiz, Island och Danmark fullbordar topp fem.
Hela topplistan ser ut så här:
- Norge
- Irland
- Schweiz
- Island
- Danmark
- Nederländerna
- Australien
- Tyskland
- Luxemburg
- Slovenien
Mindre länder dominerar alltså listan. Enligt Natixis kan de ha lättare att enas om politiska beslut som påverkar pensionärer. Tyskland är det enda stora industrilandet bland de tio främsta.
I andra änden av rankningen hamnar Indien. Landet får ett samlat resultat på bara 8 procent och placerar sig sist av de 44 länderna, närmast efter Colombia och Turkiet.
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Sverige fortsätter nedåt
För svensk del är utvecklingen desto dystrare. Sverige hamnar på plats 18 med ett samlat resultat på 71 procent.
Det är en placering sämre än 2024. Blickar man längre tillbaka blir tappet mer påtagligt. År 2015 låg Sverige fyra i världen med ett resultat på 79 procent.
Sverige har därmed fallit 14 placeringar på tio år.
Förklaringen finns framför allt i delindexet materiell välfärd. Där hamnar Sverige först på plats 34. Arbetslösheten pekas ut som den stora svagheten och placerar Sverige på plats 38.
Inkomsten per person hamnar däremot på plats 12, medan Sverige klättrar till plats 11 när det gäller ekonomisk jämlikhet.
I världstoppen på hälsa
Men! När enbart hälsan granskas är Sverige åtminstone ett av världens främsta länder.
Sverige kommer trea i hälsoindexet och fyra inom livskvalitet. Vi får höga betyg för bland annat förväntad livslängd, luftkvalitet och andra miljöfaktorer.
Även pensionsekonomin rymmer både styrkor och svagheter. Sverige hamnar på plats 18 i den delen av rankningen. Landet står sig väl när det gäller problemkrediter i bankerna, statsskuld och samhällsstyrning.
Resultatet tyngs dock av bland annat befolkningens ålderssammansättning, ränteläget och skattetrycket.
Sverige är med andra ord fortfarande ett bra land för den som vill leva länge och med hög livskvalitet. Men när hela pensionärslivet räknas in räcker det inte längre till en plats i världstoppen.
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