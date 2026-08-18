Nu är ni nästan en miljon varje vecka. Tack

Ni har visat att den idén bär. Efter dubbla läsarrekord tidigare i år fortsätter ni att bli fler. Siffran 955 396 aktiva användare per vecka kommer från sajten Ocast där all trafik visas transparent för alla.

Fler läsare än Dagens Industri

Den här sommaren räcker den till och med för att göra oss större än jätten Dagens industri. Det hade vi inte vågat drömma om när vi startade.

Få länder har en befolkning med så aktiv ekonomi som Sverige och där makrohändelser och geopolitik får en direkt påverkan.

Omkring fyra miljoner svenskar fondsparar och Euroclear räknar till 2,8 miljoner aktieägare. Genom premiepensionen är varje löntagare exponerad mot börsen, oavsett om man valt det själv eller inte.

Samtidigt slår Sveriges fondsparande rekord, med en samlad förmögenhet på 8 859 miljarder kronor. Räntebesked, inflation och börsras landar rakt i din plånbok.

Därför är ekonomi den viktigaste nyheten för i princip alla svenskar. Och det är en självklarhet att det ska vara kostnadsfritt och utan betalväggar för alla.

Vi gör inte det här för att det är enkelt – utan för att det är rätt.

Vi vet att det går i vågor

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Räckvidd är färskvara. Om två månader kan kartan se annorlunda ut, så fungerar mediebranschen. Men just nu är Dagens PS Sveriges största ekonomikanal, och det är er förtjänst.

Varje delning, varje tips till en kollega, varje morgonbesök har byggt det här.

Vårt löfte tillbaka är enkelt. Vi fortsätter vara snabba, sakliga och gratis. Vi fortsätter förklara vad nyheterna betyder för dig, inte bara vad som hänt.

Ett stort tack från oss alla på redaktionen. Nu siktar vi på en miljon varje vecka året om.

