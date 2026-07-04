Så ska kreditkorten vinna de kapitalstarka

Lounger är ett klassiskt vapen. Nu blir de alltmer frekventa på sportevenemang och festivaler och får sällskap av exklusiva rabatter och kampanjer.

Exklusiva utrymmen ska locka till sig välbärgade kortinnehavare, är planen.

”Det är mycket kostsamt, men jag tror att kortutgivarna ser detta som en viktig faktor för att särskilja sig på premiummarknaden”, säger Donald Fandetti, analyschef hos Wells Fargo.

”Allt handlar om att erbjuda tjänster och upplevelser som gör det värt för kortinnehavaren att betala de höga årsavgifterna.”

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Dyrare – måste betala sig

Innehavarna av såväl American Express Platinum som Chase Sapphire Reserve har fått se sina årsavgifter höjda det senaste året.

Amex Platinum kostar nu motsvarande 8 650 kronor i årsavgift i USA, Sapphire Reserve strax under 6 700 kronor, enligt CNBC.

Förmånerna kopplade till korten – restaurangcheckar, hotelluppgraderingar, digitala samarbeten – ska uppväga kostnaden.

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Allt handlar om att locka till sig och behålla de kunder som gör av med mest pengar via kortet.

”Tillgång” är i allt högre grad det som avgör, menar Dan Bernett, chef för beteendevetenskap hos Ogilvy Consulting.

”Kreditkort med högre avgifter sänder en viss signal. Men det vi verkligen måste säkerställa är att vi förstår psykologin bakom exklusivitet”, menar Bernett.

”Det är lätt att säga: ’Jag har gott om resurser.’ Det är svårare att säga: ’Jag har tillräckligt med socialt kapital för att ta mig in i dessa kretsar.’”

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