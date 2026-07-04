American Express och Chase tar striden om kunderna ut från flygplatserna. Nu är det events, sport och kunder med kapital som gäller.
Så ska kreditkorten vinna de kapitalstarka
American Express och Chase för en intensiv kamp om att vinna välbärgade kunder, som betalar höga årsavgifter och, framför allt, spenderar betydligt mer med sina kreditkort.
Lounger är ett klassiskt vapen. Nu blir de alltmer frekventa på sportevenemang och festivaler och får sällskap av exklusiva rabatter och kampanjer.
Exklusiva utrymmen ska locka till sig välbärgade kortinnehavare, är planen.
”Det är mycket kostsamt, men jag tror att kortutgivarna ser detta som en viktig faktor för att särskilja sig på premiummarknaden”, säger Donald Fandetti, analyschef hos Wells Fargo.
”Allt handlar om att erbjuda tjänster och upplevelser som gör det värt för kortinnehavaren att betala de höga årsavgifterna.”
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Dyrare – måste betala sig
Innehavarna av såväl American Express Platinum som Chase Sapphire Reserve har fått se sina årsavgifter höjda det senaste året.
Amex Platinum kostar nu motsvarande 8 650 kronor i årsavgift i USA, Sapphire Reserve strax under 6 700 kronor, enligt CNBC.
Förmånerna kopplade till korten – restaurangcheckar, hotelluppgraderingar, digitala samarbeten – ska uppväga kostnaden.
Allt handlar om att locka till sig och behålla de kunder som gör av med mest pengar via kortet.
”Tillgång” är i allt högre grad det som avgör, menar Dan Bernett, chef för beteendevetenskap hos Ogilvy Consulting.
”Kreditkort med högre avgifter sänder en viss signal. Men det vi verkligen måste säkerställa är att vi förstår psykologin bakom exklusivitet”, menar Bernett.
”Det är lätt att säga: ’Jag har gott om resurser.’ Det är svårare att säga: ’Jag har tillräckligt med socialt kapital för att ta mig in i dessa kretsar.’”
Musik, tennis och golf
Bland de events där de med Amex Platinum hade tillgång till lounger 2025 fanns US Open i tennis, flera Formel 1-lopp och musikfestivalen Stagecoach i Kalifornien.
Sapphire Reserve-kortet gav å sin sida tillgång till lounger vid Lollapalooza i Chicago, Miami Art Week, Sundance Film Festival och på PGA-touren.
Samtidigt fanns lounger för Chase Sapphire Reserve-kunder vid musikfestivalen Lollapalooza i Chicago, Miami Art Week, Sundance Film Festival och PGA-touren.
Samtidigt med de tillfälliga loungerna har sådana blivit permanenta inslag på arenor.
Amex samarbetar med fler än 20 arenor globalt. Åtta av dem har för närvarande lounger, bland dem Hard rock Stadium i Miami och O2 i London.
Chase kontrar med lounger på Madison Square Garden och Chicago Theatre.
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10 miljarder dollar på avgifter
Amex intäkter från kreditkortsavgifter uppgick till nästan 10 miljarder dollar 2025, en ökning med 18 procent från 2024. Chase redovisar inga siffor.
”Chase arbetar hårt för att konkurrera med Amex”, säger Chenzi Xu, professor vid Berkeley.
”Det är en konkurrens i det övre prissegmentet. I det lägre ser vi inte alls samma kamp.”
Det finns förstås en anledning. En rapport från Mastercard 2025 visade att välbärgade, definierade som hushåll med en inkomst på minst 200 000 dollar, gjorde av med 4,3 gånger mer än genomsnittet på det som kallas ”icke-nödvändig konsumtion”.
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Enkel sanning: rika gör av med mer
Enligt data från JD Power gjorde innehavare av kort med en årsavgift över 500 dollar i snitt av med 3 200 dollar i månaden, 17 procent mer än ett år tidigare.
Kortinnehavare med kort där årsavgiften var under 500 dollar spenderade i snitt 1 144 dollar per månad.
Paul Needham, chef för restaurang och livsstil hos Chase, berättar hos CNBC hur man genom samarbeten erbjuder takeaways, platser med extra utsikt, exklusiv merchandise och rabatter på mat.
Både de och Amex erbjuder ofta även rabatter eller återbetalning vid köp på arenor de sponsrar, vid sportevents, konserter och annat.
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”Vårt kort ska ligga överst”
Bess Spaeth, vice global vd för varumärke och upplevelser hos Amex, berättar om hur man strategiskt satsat på olika fankulturer, från samarbeten med artister som Harry Styles och Olivia Rodrigo till NFL och Formel 1.
Amex inledde sitt samarbete med Formel 1 2023, den första nya sportsponsringen på mer än ett decennium.
Ett år senare utökades samarbetet och man införde nya förmåner för fansen som lounger vid banan.
”Vi hoppas att kunderna ska engagera sig i upplevelserna – och att det ska fördjupa deras koppling till American Express, så att Amex-kortet verkligen hamnar högst upp i plånboken”, summerar Spaeth.
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