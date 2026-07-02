Investeringar: Kvinnor tar råd – män "har magkänsla"

…resten sköter magkänslan

Män är även mer benägna att fatta snabba och mer offensiva beslut, när marknaden rör sig.

ANNONS

21 procent av männen går på magkänsla, vilket bara 10 procent av kvinnorna gör.

Samma mönster syns när börsen faller. 29 procent av männen ser nedgångar som köptillfällen, vilket bara 17 procent av kvinnorna gör.

”Resultaten bekräftar ett mönster vi ofta ser i praktiken. Många sparare vet i teorin hur man bör agera, men när det väl rör på sig påverkas besluten av oro och impulser”, konstaterar Caroline Karlander, investeringsspecialist hos JP Morgan Asset Management.

Dina elnätsavgifter: De får ta 102 miljarder extra betalt. Dagens PS

Kan själv. Män gör egen research och lyssnar till sin magkänsla när det handlar om investeringar. Ofta blir det snabba, offensiva beslut. (Foto: Martina Holmberg/TT)

Hukar oss när det går dåligt

Går det dåligt blir vi osäkra. 10 procent av de svarande undviker att ens logga in på sitt sparande när det går dåligt och 7 procent har sålt av investeringar på grund av oro och ångrar det.

”Att många i efterhand ångrar sina beslut visar hur utmanande det kan vara när marknaden svänger kraftigt. När känslor tar över ökar risken för felsteg”, säger Caroline Karlander.

Sociala medier lyfts ofta fram som en växande källa till finansiell information, men det stämmer inte enligt den här undersökningen.

ANNONS

Där säger endast ungefär 1 procent av de svarande, mest män, att de tar råd från influerare och sociala medier.

Var för sams med sin man – fick pensionen sänkt . Dagens PS

Listan/Tre råd från JP Morgan Asset Management

Spara regelbundet i stället för att försöka tajma marknaden.

Diversifiera för att minska risken.

Behåll ett långsiktigt perspektiv.

(Källa: Caroline Karlander, JP Morgan Asset Management)

Relationstipset: Köp städning – slipp skilsmässa. Dagens PS