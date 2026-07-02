”Kan själv” är inte bara något barn använder. Det gäller även män och investeringar. Kvinnor? De lyssnar till råd – män till sin magkänsla.
Investeringar: Kvinnor tar råd – män "har magkänsla"
När svenskar fattar beslut om investeringar skiljer sig beteendet tydligt mellan kvinnor och män.
En ny undersökning JP Morgan Asset Management låtit Kantar Prospera göra, visar skillnaderna.
I korthet? Män fattar egna beslut, baserade på egen research och magkänsla – kvinnor söker stöd och råd.
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Egen research för hälften av männen…
Nästan varannan man, 45 procent, fattar investeringsbeslut baserade på egen research, vilket bara 24 procent av kvinnorna gör.
Kvinnor lutar sig i stället i större utsträckning mot andra. 26 procent av kvinnorna tar råd från vänner, kollegor eller familj, vilket bara 15 procent av männen gör.
Samtidigt undviker 27 procent av kvinnorna aktiva beslut och låter sparandet sköta sig självt.
…resten sköter magkänslan
Män är även mer benägna att fatta snabba och mer offensiva beslut, när marknaden rör sig.
21 procent av männen går på magkänsla, vilket bara 10 procent av kvinnorna gör.
Samma mönster syns när börsen faller. 29 procent av männen ser nedgångar som köptillfällen, vilket bara 17 procent av kvinnorna gör.
”Resultaten bekräftar ett mönster vi ofta ser i praktiken. Många sparare vet i teorin hur man bör agera, men när det väl rör på sig påverkas besluten av oro och impulser”, konstaterar Caroline Karlander, investeringsspecialist hos JP Morgan Asset Management.
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Hukar oss när det går dåligt
Går det dåligt blir vi osäkra. 10 procent av de svarande undviker att ens logga in på sitt sparande när det går dåligt och 7 procent har sålt av investeringar på grund av oro och ångrar det.
”Att många i efterhand ångrar sina beslut visar hur utmanande det kan vara när marknaden svänger kraftigt. När känslor tar över ökar risken för felsteg”, säger Caroline Karlander.
Sociala medier lyfts ofta fram som en växande källa till finansiell information, men det stämmer inte enligt den här undersökningen.
Där säger endast ungefär 1 procent av de svarande, mest män, att de tar råd från influerare och sociala medier.
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Listan/Tre råd från JP Morgan Asset Management
- Spara regelbundet i stället för att försöka tajma marknaden.
- Diversifiera för att minska risken.
- Behåll ett långsiktigt perspektiv.
(Källa: Caroline Karlander, JP Morgan Asset Management)