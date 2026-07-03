MacKenzie Scott har skänkt motsvarande 240 miljarder kronor till välgörenhet. Elon Musks betyg? ”Tyvärr” gör det världen till en sämre plats.
Elon Musk om välgörenhet: "Gör världen sämre"
Dagens PS har tidigare skrivit om MacKenzie Scott och hennes insatser inom välgörenhet.
MacKenzie Scott är en av vår tids mest aktiva filantroper och har gett bort motsvarande 240 miljarder kronor.
Det har skett via hennes stiftelse Yield Giving ur vilken tusentals organisationer fått stöd genom åren.
Det har gett henne stor uppmärksamhet och många har sett henne som föredöme i ett läge där världens rikaste uppmanas att göra något vettigt av sin förmögenhet, genom att ge bort en del av del till välgörande ändamål.
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”Tyvärr” gör hon världen sämre, säger Musk
Alla berömmer henne inte. En som tvärtom ser det hon gör som negativt är världens allra rikaste man Elon Musk som tycker att MacKenzie Scott gör världen sämre, rapporterar Fortune.
27 juni publicerade Pubity ett inlägg på X och konstaterade att Scotts givmildhet gör henne till en av ”historiens största enskilda donatorer”.
MacKenzie Scott, tidigare gift med Amazon-grundaren Jeff Bezos, hade då korats till den största ”megadonatorn” under 2025.
Efter Pubitys inlägg svarade ”@FrenlyOfficer”, som för övrigt beskriver sig som en ”heterosexuell alfahanne” och skrev om Scott att ”tyvärr använder hon pengarna till att göra världen till en sämre plats.”
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”Svårt skänka bort pengar”
Elon Musk svarade sedan @FrenlyOfficer och höll med om åsikten: ”Tyvärr, ja”, skrev Musk.
Världens rikaste man har även tidigare deklarerat sin syn på välgörenhet.
”Jag ställer mig bakom idén om kärlek till mänskligheten, och jag anser att vi bör försöka göra saker som hjälper våra medmänniskor”, sade Musk till Nikhil Kamath i podcasten WTF i december 2025. ”Men det är mycket svårt.”
Det är svårt att ”skänka bort pengar på ett bra sätt”, förklarade Musk.
”Det är väldigt lätt att skänka pengar för att framstå som god. Det är mycket svårt att skänka pengar för att faktiskt göra gott. Väldigt svårt.”
Och när MacKenzie Scott skänker bort pengarna gör det alltså i stället världen sämre, enligt Tesla-grundaren.
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Beröm från alla – utom Musk
Han är, förutom en och annan heterosexuell alfahanne enligt ovan, annars ganska ensam om att tycka välgörenhet gör världen sämre och att MacKenzie Scott gör något dåligt.
Melinda French Gates, även hon en stor filantrop, har hyllat Scott nyligen.
”Det finns ett gammalt talesätt: handling väger tyngre än ord”, sade French Gates i en intervju hos Fortune nyligen.
”Jag ser på vad MacKenzie Scott skänkt under det senaste året. Folk kanske inte alltid talar öppet om sina bidrag, men de gör verkligen insatser bakom kulisserna.”
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