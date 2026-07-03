Elon Musk om välgörenhet: "Gör världen sämre"

Det har skett via hennes stiftelse Yield Giving ur vilken tusentals organisationer fått stöd genom åren.

Det har gett henne stor uppmärksamhet och många har sett henne som föredöme i ett läge där världens rikaste uppmanas att göra något vettigt av sin förmögenhet, genom att ge bort en del av del till välgörande ändamål.

Hon har gett bort 240 miljarder. Dagens PS

”Tyvärr” gör hon världen sämre, säger Musk

Alla berömmer henne inte. En som tvärtom ser det hon gör som negativt är världens allra rikaste man Elon Musk som tycker att MacKenzie Scott gör världen sämre, rapporterar Fortune.

27 juni publicerade Pubity ett inlägg på X och konstaterade att Scotts givmildhet gör henne till en av ”historiens största enskilda donatorer”.

MacKenzie Scott, tidigare gift med Amazon-grundaren Jeff Bezos, hade då korats till den största ”megadonatorn” under 2025.

Efter Pubitys inlägg svarade ”@FrenlyOfficer”, som för övrigt beskriver sig som en ”heterosexuell alfahanne” och skrev om Scott att ”tyvärr använder hon pengarna till att göra världen till en sämre plats.”

Listan: De ultrarika som ger bort mest. Dagens PS