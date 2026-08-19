Har du sparpengarna här? Då går du miste om 137 000 kronor

Handelsbankens rörliga ränta börjar just nu på 0,05 procent. Hos Nordea, SEB och Swedbank börjar den på noll.

Parallellt erbjuder mindre aktörer som Plus1 en ränta på 2,45 procent. Qred Bank ligger på 2,44 procent medan Serafim Finans och Froda har en rörlig sparränta på 2,40 procent, enligt siffror från Konsumenternas.

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Så mycket kan du gå miste om

Några få procentenheter låter kanske inte särskilt dramatiskt. Men översatt till kronor blir skillnaden stor.

Så här utvecklas 100 000 kronor på ett konto med 0,05 procents ränta respektive 2,50 procent.

Spartid Konto med 0,05 % Konto med 2,50 % Skillnad före skatt 3 år 100 150 kr 107 689 kr 7 539 kr 5 år 100 250 kr 113 141 kr 12 891 kr 10 år 100 501 kr 128 008 kr 27 507 kr

Efter tio år skiljer det alltså drygt 27 500 kronor, trots att startkapitalet hela tiden varit detsamma.

Med ett startkapital på 500 000 kronor växer skillnaden till drygt 137 500 kronor. Då har pengarna, på tio år, vuxit till cirka 502 506 kronor med 0,05 procents ränta, jämfört med 640 042 kronor med 2,50 procent.

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Beräkningarna är gjorda före skatt och förutsätter att räntorna ligger kvar på samma nivå under hela perioden.

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