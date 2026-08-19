Den som låter 100 000 kronor ligga på ett konto med nästan obefintlig ränta kan gå miste om tiotusentals kronor. Är summan större kan den uteblivna räntan överstiga 100 000 kronor. Ändå vet många svenskar inte ens vilken sparränta de har.
Har du sparpengarna här? Då går du miste om 137 000 kronor
Visst kan det kännas bekvämt att ha både lönen och sparpengarna hos samma bank. Men bekvämligheten har sitt pris.
Hos de stora bankerna är sparräntorna i regel betydligt lägre än hos många mindre aktörer. På sparkonton med fria uttag ligger räntan hos de fyra storbankerna – Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB – ofta runt en halv procent eller lägre.
Handelsbankens rörliga ränta börjar just nu på 0,05 procent. Hos Nordea, SEB och Swedbank börjar den på noll.
Parallellt erbjuder mindre aktörer som Plus1 en ränta på 2,45 procent. Qred Bank ligger på 2,44 procent medan Serafim Finans och Froda har en rörlig sparränta på 2,40 procent, enligt siffror från Konsumenternas.
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Så mycket kan du gå miste om
Några få procentenheter låter kanske inte särskilt dramatiskt. Men översatt till kronor blir skillnaden stor.
Så här utvecklas 100 000 kronor på ett konto med 0,05 procents ränta respektive 2,50 procent.
|Spartid
|Konto med 0,05 %
|Konto med 2,50 %
|Skillnad före skatt
|3 år
|100 150 kr
|107 689 kr
|7 539 kr
|5 år
|100 250 kr
|113 141 kr
|12 891 kr
|10 år
|100 501 kr
|128 008 kr
|27 507 kr
Efter tio år skiljer det alltså drygt 27 500 kronor, trots att startkapitalet hela tiden varit detsamma.
Med ett startkapital på 500 000 kronor växer skillnaden till drygt 137 500 kronor. Då har pengarna, på tio år, vuxit till cirka 502 506 kronor med 0,05 procents ränta, jämfört med 640 042 kronor med 2,50 procent.
Beräkningarna är gjorda före skatt och förutsätter att räntorna ligger kvar på samma nivå under hela perioden.
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Svenskarna förlorar miljarder
Ändå låg cirka 61 procent av hushållens 2 078 miljarder kronor på obundna sparkonton hos storbankerna i mars 2025.
Jämförelsetjänsten Compricer beräknade förra året att hushållen gick miste om nästan 18 miljarder kronor i ränta efter skatt. Storbankernas räntor låg då i genomsnitt två procentenheter under nischbankernas.
”Många sitter kvar i gamla vanor och tänker att ”räntan är ändå låg”. Men just nu kan skillnaden i ränta vara långt över två procent vilket för 100 000 kronor på sparkonto innebär mer än 2 000 kronor per år före skatt”, sa Christina Sahlberg, då sparekonom på Compricer.
I Compricers undersökning visste en tredjedel inte vilken ränta de hade. Bland dem som inte hade bytt sparkonto svarade 25 procent att det helt enkelt inte blivit av. Andra var nöjda, tyckte att beloppet var för litet eller orkade helt enkelt inte jämföra.
Läs det finstilta innan du byter
Innan du byter bör du alltid kontrollera villkoren:
- Välj konto efter sparandet. En buffert bör normalt ligga på ett rörligt konto där pengarna är lättillgängliga. Ett bundet konto passar bättre om du kan avvara pengarna en tid.
- Kontrollera uttagsvillkoren. Antalet fria uttag kan vara begränsat och ibland dröjer det flera dagar eller veckor innan pengarna betalas ut.
- Se över beloppsgränserna. Vissa banker kräver en minsta insättning eller ger bara den utlovade räntan upp till ett visst belopp.
- Kontrollera insättningsgarantin. Se till att kontot omfattas av en statlig insättningsgaranti om banken skulle gå omkull.
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