Dolda skulder? Då drar kvinnorna

Tre av tio tycker dessutom inte att den andre i ett förhållande behöver veta allt om inkomster och skulder.

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Olika uppfattningar

Fenomenet kallas ”finansiell otrohet” och här har kvinnor och män tydligt olika uppfattningar, enligt Ica-bankens rapport ”Pengakollen: Ekonomi och relationer”.

En majoritet av kvinnorna, 55 procent, uppger att de skulle överväga att lämna sin kärlekspartner, om denne visade sig ha kreditskulder från exempelvis spel eller sms-lån.

39 procent av männen skulle övervägas samma sak. Högst andelen kvinnor som skulle lämna av detta skäl finns bland kvinnor i åldern 18-29 år, där 67 procent säger sig beredda att dra vid finansiell otrohet.

Mest beredda att stanna kvar, släta över och förlåta vid dolda skulder är för övrigt män i åldersgruppen 64-84 år.

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