Finansiell otrohet är när ena parten har dolda skulder. Det skulle få mer än hälften av Sveriges kvinnor att lämna sin partner.
Dolda skulder? Då drar kvinnorna
Under 2025 nådde svenskarnas skulder hos Kronofogden den högsta nivån någonsin.
En aspekt på det är att det är många inte berättar allt, ens för sin partner, om ekonomi och skulder.
Tre av tio tycker dessutom inte att den andre i ett förhållande behöver veta allt om inkomster och skulder.
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Olika uppfattningar
Fenomenet kallas ”finansiell otrohet” och här har kvinnor och män tydligt olika uppfattningar, enligt Ica-bankens rapport ”Pengakollen: Ekonomi och relationer”.
En majoritet av kvinnorna, 55 procent, uppger att de skulle överväga att lämna sin kärlekspartner, om denne visade sig ha kreditskulder från exempelvis spel eller sms-lån.
39 procent av männen skulle övervägas samma sak. Högst andelen kvinnor som skulle lämna av detta skäl finns bland kvinnor i åldern 18-29 år, där 67 procent säger sig beredda att dra vid finansiell otrohet.
Mest beredda att stanna kvar, släta över och förlåta vid dolda skulder är för övrigt män i åldersgruppen 64-84 år.
”Uppfattas som ett svek”
”Att ha ekonomiska hemligheter för sin partner, som skulder eller sparande, brukar kallas ekonomisk otrohet. Eftersom ekonomi är så viktigt för tryggheten och stabiliteten uppfattas det ofta som ett svek att undanhålla sådana saker”, säger Ica-bankens vardagsekonom Magnus Hjelmér.
”Därför är det väldigt viktigt att vara transparent mot sin partner. Däremot är det inte fel att ha egna mål, till exempel ett enskilt sparande, såväl som gemensamma mål i er ekonomi – så länge du är öppen med det”, tillägger han.
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Vad är det med göteborgare?
Trots att dolda faktorer i ekonomin kan bli en grund till konflikt anser nästan var tredje, 29 procent, att partnern inte behöver känna till allt om deras ekonomi.
Andelen är allra högst bland män 50–64 år, där 35 procent delar uppfattningen att den andra inte behöver veta allt.
Dessutom sticker göteborgare ut i undersökningen. I Göteborgs-området är det 39 procent som menar att deras partner inte behöver känna till allt om deras personliga ekonomi, högst andel i Sverige.
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Listan/Tre skäl att undvika finansiell otrohet
1. Egna skulder påverka den gemensamma ekonomin. Dina hemliga skulder kan påverka er båda.
2. Större risk för otrygga livsval. Hemligheter gör det svårare att planera större förändringar.
3. Finansiell otrohet och hemligheter kan leda till mer otrohet och hemligheter. Har du ljugit för din partner om en sak, blir det lättare att ljuga om något annat.
(Källa: Ica-banken)
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