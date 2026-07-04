De traditionella trygga hamnar investeringar och kapital söker sig till beter sig inte som förr. Det här är vad som har förändrats.
Investeringar: Trygga hamnar inte lika trygga längre
Amerikanska statsobligationer, japanska yen och framför allt guld, är traditionella tillgångar som setts som trygga hamnar när sådana behövs.
Men nu överskuggas den vanliga flykten dit av sådant som inflationsoro, högre realräntor, oro kring statsfinanser och skiftande penningpolitik.
Det traditionella mönstret har inte fungerat under 2026. Räntorna på amerikanska statsobligationer har stigit sedan kriget mot Iran inleddes, yenen har försvagats till nivåer som inte skådats på 40 år – och guldpriset har fallit kraftigt från toppnoteringen i januari.
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”Fortsatt expansivt”
Frederic Neuman, chefekonom för Asien vid HSBC, säger hos CNBC att den underliggande riskaptiten förblivit god och att de globala finansiella förhållandena är fortsatt expansiva, trots orosmolnen ovan.
Amerikanska och vissa asiatiska marknader har nått rekordnivåer när investerare fortsatt strömma till AI-relaterade bolag som Nvidia och Intel i USA, liksom Samsung Electronics, SK Hynix och Taiwan Semiconductor Manufacturing Company i Asien.
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”Vinst per aktie enda viktiga”
Henning Potstada, global chef för multi asset hos kapitalförvaltaren DWS, ser samma bild.
”Den drivande faktorn för aktier är tillväxten i vinst per aktie, EPS. Det är den enda drivkraft som spelar roll för aktier på lång sikt, och prognoserna för vinst per aktie stiger”, konstaterar Potstada hos CNBC.
Obligationer har inte sett något större inflöde av kapital trots geopolitisk osäkerhet. Det förklaras av två faktorer, inflationsförväntningar och skuldhållbarhet.
”Vi hade konflikten med Iran, som ledde till en stängning av Hormuzsundet och fick oljepriset att stiga från 60 till 120 dollar”, rekapitulerar Potstada.
”Det drev upp inflationsprognoserna, eller rättare sagt den faktiska inflationen, och i en sådan situation drivs obligationsmarknaden inte av tillväxt utan av inflationsförväntningar.”
Det gör i regel obligationer mindre attraktiva, eftersom de urholkar köpkraften hos framtida räntebetalningar, vilket får aktuella obligationskurser att sjunka.
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”Guld har inte varit trygg hamn”
När det gäller guld har den svaga prisutvecklingen förbryllat experter.
”Guld har på sistone inte agerat som en ren trygg hamn”, intygar Billy Leung, investeringsstrateg hos Global X ETF:s.
”Prisutvecklingen har tyngts av en starkare dollar och högre realräntor, faktorer som tenderar att dominera prisrörelserna även under perioder av volatilitet”, tillägger han.
När det gäller japanska yenen är experterna mer skeptiska. En avvikelse från Bank of Japans penningpolitiska inriktning, frågor kring Japans skuldhållbarhet och valutans svaghet, gör att yenen i grunden ifrågasätts som trygg hamn.
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Lägsta nivån på 40 år
Stigande räntor brukar stärka en valuta, men trots att Bank of Japan höjt styrräntan till den högsta nivån på 30 år, att japanska statsobligationer nått rekordnivåer och att en intervention på 74 miljarder dollar genomförts, har valutan försvagats till sin lägsta nivå mot dollarn på 40 år.
Till den ekonomiska bilden hör att Japans skuld relaterad till BNP är 204,4 procent enligt en prognos för 2026, den högsta nivån i världen.
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