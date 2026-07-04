Investeringar: Trygga hamnar inte lika trygga längre

”Vinst per aktie enda viktiga”

Henning Potstada, global chef för multi asset hos kapitalförvaltaren DWS, ser samma bild.

”Den drivande faktorn för aktier är tillväxten i vinst per aktie, EPS. Det är den enda drivkraft som spelar roll för aktier på lång sikt, och prognoserna för vinst per aktie stiger”, konstaterar Potstada hos CNBC.

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Obligationer har inte sett något större inflöde av kapital trots geopolitisk osäkerhet. Det förklaras av två faktorer, inflationsförväntningar och skuldhållbarhet.

”Vi hade konflikten med Iran, som ledde till en stängning av Hormuzsundet och fick oljepriset att stiga från 60 till 120 dollar”, rekapitulerar Potstada.

”Det drev upp inflationsprognoserna, eller rättare sagt den faktiska inflationen, och i en sådan situation drivs obligationsmarknaden inte av tillväxt utan av inflationsförväntningar.”

Det gör i regel obligationer mindre attraktiva, eftersom de urholkar köpkraften hos framtida räntebetalningar, vilket får aktuella obligationskurser att sjunka.

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”Guld har inte varit trygg hamn”

När det gäller guld har den svaga prisutvecklingen förbryllat experter.

”Guld har på sistone inte agerat som en ren trygg hamn”, intygar Billy Leung, investeringsstrateg hos Global X ETF:s.

”Prisutvecklingen har tyngts av en starkare dollar och högre realräntor, faktorer som tenderar att dominera prisrörelserna även under perioder av volatilitet”, tillägger han.

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När det gäller japanska yenen är experterna mer skeptiska. En avvikelse från Bank of Japans penningpolitiska inriktning, frågor kring Japans skuldhållbarhet och valutans svaghet, gör att yenen i grunden ifrågasätts som trygg hamn.

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Japans premiärminister Sanae Takaichi tvingas se hur yenen inte längre tillhör världens trygga hamnar när investeringar och kapital tar andra vägar. (Foto: Gregorio Borgia/AP-TT)

Lägsta nivån på 40 år

Stigande räntor brukar stärka en valuta, men trots att Bank of Japan höjt styrräntan till den högsta nivån på 30 år, att japanska statsobligationer nått rekordnivåer och att en intervention på 74 miljarder dollar genomförts, har valutan försvagats till sin lägsta nivå mot dollarn på 40 år.

Till den ekonomiska bilden hör att Japans skuld relaterad till BNP är 204,4 procent enligt en prognos för 2026, den högsta nivån i världen.

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