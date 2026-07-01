Jämställda par köper mer tjänster som hemstädning med Rut-avdrag – och undviker skilsmässa. Separationerna halveras, enligt ny studie.
Relationstipset: Köp städning – slipp skilsmässa
Forskare vid Lunds universitet har undersökt hur köp av hushållsnära tjänster påverkar arbete, familjeliv och jämställdhet.
Resultaten visar tydligt att par som bott ihop minst tre år och som regelbundet använder Rut-tjänster separerar mer sällan än de som inte köper hushållsnära tjänster.
Slutsatsen är alltså att köpt städhjälp kan betala sig i form av att förhållandet håller längre.
”Det är mycket konflikt kring städ, vem som gör vad, hur rent och ordningsamt det ska vara och när man städa. Att köpa städhjälp ger mer harmoniska relationer”, säger Lisa Eklund, docent i sociologi, hos GP.
”Ofta är det kvinnan som har lite högre krav och även kvinnan som får ta på sig ansvaret att organisera städningen”, tillägger hon.
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Risken halveras nästan
”En viktig sak är att de par som har varit sambo i minst tre år överlag inte skiljer sig så ofta. Men inom den här gruppen ser vi att risken för separation nästan halveras”, förtydligar Elien Dalman, postdoktor i sociologi i Lund, och en av forskarna bakom studien.
Att köpa städhjälp, vanligtvis varannan vecka, frigör tid, tankeverksamhet och planering kring städandet, och man slipper irritera sig på att den andre inte gör sin del.
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Ingen ökad jämställdhet
Ett annat tydligt resultat är att Rut inte har ökat jämställdheten i hemmet. Kvinnor tar fortfarande ett större ansvar för planering och hushållsorganisation och någon tydlig omfördelning av det obetalda arbetet i hemmet har man inte kunnat se.
”Tittar vi på intervjudatan så är de tjänster man köper in ofta något som paren som använder Rut ändå delar hyfsat jämlikt. Ta till exempel dammsugning. Det är något som män ofta hjälper till med. Medan tvätten nästan alltid är kvinnans ansvar”, säger Lisa Eklund.
Det är städandet det bråkas om
Kring det verkar det inte vara någon konflikt. Det samma gäller vem som handlar och lagar mat.
”I stället är det kring den lägst värderade sysselsättningen i hemmet, städandet, som konflikterna sker. Intervjudatan visar också att i och med att det är vanligast att köpa städning varannan vecka så är det ju mycket som ska hända däremellan. Och då är det vanligast att kvinnan bär huvudansvaret för att hålla ordning och reda.”
Tittar man på vilka som använder Rut-tjänster regelbundet visar det sig att par där mannen tjänar mest använder Rut minst – par där kvinnan tjänar mest är de som använder Rut mest.
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”Paret blir inte mer jämställt”
”Det är de mer jämställda paren som är benägna att använda Rut-tjänster och de par där kvinnan tjänar mer än mannen. Även ensamstående mammor använder Rut mer än ensamstående pappor. Så det verkar vara en reform som både jämställda par och kvinnor använder i större utsträckning än mer traditionella par och män”, sammanfattar Elien Dalman.
”Men paret blir inte mer jämställt efter att de börjar använda Rut-tjänster,”
I de par där mannen tjänar mer är man alltså mindre benägna att använda Rut-tjänster.
”Vår tolkning är att när mannen tjänar mer, då är det mer förväntat och kanske självklart att kvinnan tar ett större ansvar i hemmet”, tror Lisa Eklund.