Relationstipset: Köp städning – slipp skilsmässa

Ingen ökad jämställdhet

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Ett annat tydligt resultat är att Rut inte har ökat jämställdheten i hemmet. Kvinnor tar fortfarande ett större ansvar för planering och hushållsorganisation och någon tydlig omfördelning av det obetalda arbetet i hemmet har man inte kunnat se.

”Tittar vi på intervjudatan så är de tjänster man köper in ofta något som paren som använder Rut ändå delar hyfsat jämlikt. Ta till exempel dammsugning. Det är något som män ofta hjälper till med. Medan tvätten nästan alltid är kvinnans ansvar”, säger Lisa Eklund.

Det är städandet det bråkas om

Kring det verkar det inte vara någon konflikt. Det samma gäller vem som handlar och lagar mat.

”I stället är det kring den lägst värderade sysselsättningen i hemmet, städandet, som konflikterna sker. Intervjudatan visar också att i och med att det är vanligast att köpa städning varannan vecka så är det ju mycket som ska hända däremellan. Och då är det vanligast att kvinnan bär huvudansvaret för att hålla ordning och reda.”

Tittar man på vilka som använder Rut-tjänster regelbundet visar det sig att par där mannen tjänar mest använder Rut minst – par där kvinnan tjänar mest är de som använder Rut mest.

Bland par som köper hemstädning regelbundet är separationer bara hälften så vanliga som hos par som inte gör det, enligt ny studie. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

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”Paret blir inte mer jämställt”

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”Det är de mer jämställda paren som är benägna att använda Rut-tjänster och de par där kvinnan tjänar mer än mannen. Även ensamstående mammor använder Rut mer än ensamstående pappor. Så det verkar vara en reform som både jämställda par och kvinnor använder i större utsträckning än mer traditionella par och män”, sammanfattar Elien Dalman.

”Men paret blir inte mer jämställt efter att de börjar använda Rut-tjänster,”

I de par där mannen tjänar mer är man alltså mindre benägna att använda Rut-tjänster.

”Vår tolkning är att när mannen tjänar mer, då är det mer förväntat och kanske självklart att kvinnan tar ett större ansvar i hemmet”, tror Lisa Eklund.

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