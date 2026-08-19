Schweiz byggde tunnel för 143 miljarder – ändå kör 960 000 lastbilar över berget

Tyskland är flaskhalsen för tunneln

Förklaringen är inte hålet i berget utan spåren fram till det. Transportminister Albert Rösti pekar ut Tyskland: moderniseringen av Rhendalsbanan mellan Karlsruhe och Basel blir klar först 2041. På den italienska sidan är läget bättre, enligt Rösti är tre av fyra tillfarter färdiga och den fjärde finansierad.

Schweiz byggde alltså sin del klar och blev sedan sittande med ett system som bara fungerar om grannarna bygger sitt.

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Förbundsrådet vill nu skynda på en nordlig kringgående sträcka. Stuttgart–Singen och den schweiziska förlängningen Schaffhausen–Oerlikon–Othmarsingen ska vara utbyggda till 2028, och två tunnlar vid Basel byggs om med start 2026.

Rullande landsvägen är borta

Samtidigt gick sista turen på den rullande landsvägen, tågen som tar hela lastbilar genom Alperna, den 11 december 2025. Under 2024 flyttade den 73 000 transitlastbilar från väg till räls. Alpskyddsorganisationen Pro Alps räknar med att antalet lastbilsturer över Alperna passerar en miljon under 2026 om inget görs.

Dessutom ska den prestationsberoende tunga fordonsskatten LSVA börja gälla även för eldrivna lastbilar. Parlamentet har landat på 2031, två år senare än Förbundsrådet ville, med en rabatt som trappas ned från 70 procent första året. Sista differensen behandlas i Nationalrådet i höstsessionen. Det är ändå ett avgiftspåslag på precis den fordonstyp som skulle vara transportbranschens väg framåt.

Läxan för svensk järnväg

För svenska exportörer och åkerier som skickar gods söderut är det här ingen schweizisk kuriositet. Det är korridoren deras varor går i, och varje störning i Tyskland syns i fraktpriset.

Läxan känns igen på hemmaplan. Det första av 89 tunnelelement sänktes ner i Östersjön i maj, och Fehmarn Bält-tunneln öppnar 2029. Men Trafikverket bedömde 2024 att ny kapacitet inte behövs förrän på 2050-talet, en hållning som kritiker kallar ett allvarligt misstag.

Tunneln är den lätta delen. Det är anslutningarna, i det egna landet och hos grannarna, som avgör om godset faktiskt byter transportslag.