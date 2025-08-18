Bostadskrisen pressar studenter in på andrahandsmarknaden. Där möts de av höga hyror och en tuff jakt på boende inför terminsstarten.
Så dyrt hyr studenter i andra hand inför terminsstarten
När höstterminen närmar sig står tusentals studenter fortfarande utan bostad.
För den som inte lyckats få en studentlägenhet i tid återstår ofta andrahandsmarknaden, där hyrorna är höga och på flera håll har stigit markant det senaste året.
Höga hyror i andra hand
En undersökning från jämförelsetjänsten Zmarta, refererad i SvD, visar att en etta på 24 kvadratmeter i Stockholm i genomsnitt kostar 9 116 kronor i månaden. Det innebär ett kvadratmeterpris på 415 kronor.
I Göteborg är snitthyran 7 590 kronor för en liknande bostad och i Lund 7 462 kronor. Billigast är Halmstad, där en etta på 23 kvadratmeter kostar 5 272 kronor. Störst hyreshöjningar det senaste året har noterats i Lund och Malmö med ökningar på drygt 22 procent.
”När man är ny i stan och behöver lösa boendet snabbt är det lätt att bli lurad och betala mer än rimligt. Vår jämförelse hjälper studenter att få bättre koll på prisläget och undvika oskäliga hyror”, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta, till tidningen.
Studentbostäder räcker inte till
Boverket konstaterade i en enkät i somras att 16 av landets 38 högskolekommuner har brist på studentbostäder. Åtta kommuner uppgav balans och 13 ett överskott.
I Stockholm är kötiderna särskilt långa. Enligt DN tar det i snitt 4,5 år att få en studentlägenhet via Bostadsförmedlingen, även om väntetiden var längre för tio år sedan. I stadsdelen Vasastan är kötiden 17 år. Hos Stiftelsen Stockholms Studentbostäder kan ett korridorsrum gå att få inom åtta till tio månader, medan en egen lägenhet i genomsnitt tar omkring två år.
Även om Stockholm bygger fler studentlägenheter och kötiden sjunkit något de senaste åren, rapporterar SVT att situationen fortfarande är mycket kritisk.
”Alla förstår att situationen är ohållbar, någonting måste göras snarast möjligt”, säger Kai Wiklund, vice ordförande för Stockholms universitets studentkår, till SVT.
“En klassfråga”
Samtidigt visar en rapport från Länsförsäkringar att en genomsnittlig student bara har några hundralappar kvar när hyran och övriga nödvändiga utgifter är betalda. Studiemedlet har nyligen höjts till 13 500 kronor i månaden, men nästan 40 procent av inkomsten går i genomsnitt till hyran enligt Sveriges förenade studentkårer.
Organisationens ordförande Rasmus Lindstedt ser på utvecklingen som mycket allvarlig.
”Det är en kronisk och systematisk bostadskris – hyrorna är höga, kötiderna långa och många tvingas tacka nej till utbildningar. Ytterst är det en klassfråga, studenter från ekonomiskt svagare hushåll väljer bort attraktiva utbildningar”, säger han.
För vissa kan en liten bostadsrätt bli billigare än en andrahandsetta. Länsförsäkringars beräkningar visar att en bostadsrätt på 22 kvadratmeter i Stockholm kan kosta 6 828 kronor i månaden vid 85 procents belåning och tre procents ränta.
I Lund är motsvarande kostnad 5 326 kronor och i Göteborg 5 132 kronor. Men det kräver både kontantinsats och lånelöfte, vilket inte är ett realistiskt alternativ för många studenter.
Så hög är andrahandshyran i studentstäderna
|Studentstad
|Månadshyra
|Snittstorlek
|Månadshyra/kvm
|Förändring mot 2024
|Stockholm
|9 116 kr
|24,6 kvm
|415 kr
|+5,7 %
|Göteborg
|7 590 kr
|24,9 kvm
|353 kr
|+12,1 %
|Lund
|7 462 kr
|26,8 kvm
|308 kr
|+22,1 %
|Malmö
|7 009 kr
|25,6 kvm
|326 kr
|+22,7 %
|Uppsala
|6 983 kr
|24,9 kvm
|317 kr
|+10,7 %
|Helsingborg
|6 593 kr
|31,7 kvm
|212 kr
|+2,3 %
|Västerås
|6 385 kr
|29,2 kvm
|244 kr
|+14,7 %
|Linköping
|6 352 kr
|28,1 kvm
|252 kr
|+7,8 %
|Örebro
|6 121 kr
|32,5 kvm
|203 kr
|+17,3 %
|Jönköping
|5 863 kr
|24,2 kvm
|251 kr
|+5,4 %
|Gävle
|5 851 kr
|24,4 kvm
|215 kr
|–3,8 %
|Norrköping
|5 711 kr
|30,6 kvm
|184 kr
|–8,7 %
|Borås
|5 524 kr
|31,4 kvm
|182 kr
|+3,8 %
|Eskilstuna
|5 521 kr
|35,7 kvm
|179 kr
|+11,2 %
|Umeå
|5 508 kr
|23,2 kvm
|268 kr
|+18,5 %
|Karlstad
|5 477 kr
|27,0 kvm
|200 kr
|–1,3 %
|Halmstad
|5 272 kr
|28,2 kvm
|190 kr
|–5,2 %
Zmarta har analyserat annonser för andrahandsuthyrning från Qasa, Sveriges största marknadsplats för hyresbostäder, och sammanställt hyresnivåerna för ettor i olika studentstäder.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
