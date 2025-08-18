Så dyrt hyr studenter i andra hand inför terminsstarten

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Studentbostäder räcker inte till

Boverket konstaterade i en enkät i somras att 16 av landets 38 högskolekommuner har brist på studentbostäder. Åtta kommuner uppgav balans och 13 ett överskott.

I Stockholm är kötiderna särskilt långa. Enligt DN tar det i snitt 4,5 år att få en studentlägenhet via Bostadsförmedlingen, även om väntetiden var längre för tio år sedan. I stadsdelen Vasastan är kötiden 17 år. Hos Stiftelsen Stockholms Studentbostäder kan ett korridorsrum gå att få inom åtta till tio månader, medan en egen lägenhet i genomsnitt tar omkring två år.

Även om Stockholm bygger fler studentlägenheter och kötiden sjunkit något de senaste åren, rapporterar SVT att situationen fortfarande är mycket kritisk.

”Alla förstår att situationen är ohållbar, någonting måste göras snarast möjligt”, säger Kai Wiklund, vice ordförande för Stockholms universitets studentkår, till SVT.

“En klassfråga”

Samtidigt visar en rapport från Länsförsäkringar att en genomsnittlig student bara har några hundralappar kvar när hyran och övriga nödvändiga utgifter är betalda. Studiemedlet har nyligen höjts till 13 500 kronor i månaden, men nästan 40 procent av inkomsten går i genomsnitt till hyran enligt Sveriges förenade studentkårer.

Många tvingas tacka nej till utbildningar, konstaterar Rasmus Lindstedt. (Foto: Fotograferna Holmberg/TT)

Organisationens ordförande Rasmus Lindstedt ser på utvecklingen som mycket allvarlig.

”Det är en kronisk och systematisk bostadskris – hyrorna är höga, kötiderna långa och många tvingas tacka nej till utbildningar. Ytterst är det en klassfråga, studenter från ekonomiskt svagare hushåll väljer bort attraktiva utbildningar”, säger han.

För vissa kan en liten bostadsrätt bli billigare än en andrahandsetta. Länsförsäkringars beräkningar visar att en bostadsrätt på 22 kvadratmeter i Stockholm kan kosta 6 828 kronor i månaden vid 85 procents belåning och tre procents ränta.

I Lund är motsvarande kostnad 5 326 kronor och i Göteborg 5 132 kronor. Men det kräver både kontantinsats och lånelöfte, vilket inte är ett realistiskt alternativ för många studenter.

Så hög är andrahandshyran i studentstäderna

Studentstad Månadshyra Snittstorlek Månadshyra/kvm Förändring mot 2024 Stockholm 9 116 kr 24,6 kvm 415 kr +5,7 % Göteborg 7 590 kr 24,9 kvm 353 kr +12,1 % Lund 7 462 kr 26,8 kvm 308 kr +22,1 % Malmö 7 009 kr 25,6 kvm 326 kr +22,7 % Uppsala 6 983 kr 24,9 kvm 317 kr +10,7 % Helsingborg 6 593 kr 31,7 kvm 212 kr +2,3 % Västerås 6 385 kr 29,2 kvm 244 kr +14,7 % Linköping 6 352 kr 28,1 kvm 252 kr +7,8 % Örebro 6 121 kr 32,5 kvm 203 kr +17,3 % Jönköping 5 863 kr 24,2 kvm 251 kr +5,4 % Gävle 5 851 kr 24,4 kvm 215 kr –3,8 % Norrköping 5 711 kr 30,6 kvm 184 kr –8,7 % Borås 5 524 kr 31,4 kvm 182 kr +3,8 % Eskilstuna 5 521 kr 35,7 kvm 179 kr +11,2 % Umeå 5 508 kr 23,2 kvm 268 kr +18,5 % Karlstad 5 477 kr 27,0 kvm 200 kr –1,3 % Halmstad 5 272 kr 28,2 kvm 190 kr –5,2 %

Zmarta har analyserat annonser för andrahandsuthyrning från Qasa, Sveriges största marknadsplats för hyresbostäder, och sammanställt hyresnivåerna för ettor i olika studentstäder.

