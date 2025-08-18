Bostadskrisen hotar höstterminen: "En klassfråga"

Studiemedlet höjdes nyligen till totalt 13 500 kronor per månad. Men det räcker inte.

Enligt en ny rapport från Länsförsäkringar har snittstudenten bara ett par hundra kvar i plånboken när alla grundläggande utgifter är betalda.

“Att börja studera på universitet eller högskola kommer med stora utmaningar även på det ekonomiska planet”, konstaterar Svante Berggren, bankchef på LF Västernorrland.

Skaver mest gör, kanske föga förvånande, boendekostnaden.

9 000 kronor i månaden

Enligt Sveriges förenade studentkårer, SFS, betalar snittstudenten nästan 40 procent av sin inkomst i hyra. Samtidigt bor nästan 70 procent av landets studenter i städer som inte kan erbjuda studentboende till terminsstart, vilket tvingar många att vända sig till andrahandsmarknaden. Och där är det dyrt.

En ny undersökning från jämförelsetjänsten Zmarta, refererad av Dagens Nyheter, visar att en genomsnittlig etta i andra hand i Stockholm kostar drygt 9 000 kronor i månaden.

I Göteborg kostar en liknande bostad omkring 7 600 kronor och i Lund drygt 7 400 kronor.

Den billigaste andrahandsettan finns i Halmstad, med ett pris på omkring 5 200 kronor.

