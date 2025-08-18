När höstterminen startar står tusentals studenter inför samma utmaning. Trots att studiemedlet nyligen höjts är hyrorna så höga att många tvingas tacka nej till utbildningar.
Bostadskrisen hotar höstterminen: "En klassfråga"
Studiemedlet höjdes nyligen till totalt 13 500 kronor per månad. Men det räcker inte.
Enligt en ny rapport från Länsförsäkringar har snittstudenten bara ett par hundra kvar i plånboken när alla grundläggande utgifter är betalda.
“Att börja studera på universitet eller högskola kommer med stora utmaningar även på det ekonomiska planet”, konstaterar Svante Berggren, bankchef på LF Västernorrland.
Skaver mest gör, kanske föga förvånande, boendekostnaden.
9 000 kronor i månaden
Enligt Sveriges förenade studentkårer, SFS, betalar snittstudenten nästan 40 procent av sin inkomst i hyra. Samtidigt bor nästan 70 procent av landets studenter i städer som inte kan erbjuda studentboende till terminsstart, vilket tvingar många att vända sig till andrahandsmarknaden. Och där är det dyrt.
En ny undersökning från jämförelsetjänsten Zmarta, refererad av Dagens Nyheter, visar att en genomsnittlig etta i andra hand i Stockholm kostar drygt 9 000 kronor i månaden.
I Göteborg kostar en liknande bostad omkring 7 600 kronor och i Lund drygt 7 400 kronor.
Den billigaste andrahandsettan finns i Halmstad, med ett pris på omkring 5 200 kronor.
Läs även: Studenter i kris: 5 000 kronor back – varje månad. Dagens PS
Kraftiga hyreshöjningar i Lund och Malmö
Hyrorna på andrahandsmarknaden har dessutom ökat.
De största prishöjningarna det senaste året syns i Lund och Malmö. Här har hyrorna på andrahandsmarknaden stigit med över 22 procent.
Bara fyra städer sticker ut med sjunkande hyror. I Norrköping har andrahandshyrorna fallit med över åtta procent, mycket tack vare kommunens bostadsgaranti för studenter.
”En systematisk bostadskris” inför höstterminen
Enligt Sveriges förenade studentkårer är situationen mycket allvarlig.
“Det är en kronisk och systematisk bostadskris – hyrorna är höga, kötiderna långa och många tvingas tacka nej till utbildningar. Ytterst är det en klassfråga, studenter från ekonomiskt svagare hushåll väljer bort attraktiva utbildningar”, säger Rasmus Lindstedt, ordförande i SFS, till DN.
Så mycket kostar en bostadsrätt
För den som istället vill köpa en liten bostadsrätt är månadskostnaden förvisso något lägre. Men det kräver både kontantinsats och lånelöfte, vilket inte är ett realistiskt alternativ för många studenter.
Länsförsäkringar har räknat på hur mycket en bostadsrätt på 22 kvadratmeter kostar i större studentstäder:
- Stockholm: 6 828 kr/mån
- Lund: 5 326 kr/mån
- Göteborg: 5 132 kr/mån
- Uppsala: 5 016 kr/mån
- Malmö: 4 389 kr/mån
- Halmstad: 4 106 kr/mån
- Norrköping: 2 973 kr/mån
(Priserna avser en bostadsrätt på 22 kvadratmeter, med 85 procents belåningsgrad och en genomsnittlig ränta på 3,0 procent).
Läs också: Så många studenter skäms över ekonomin. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
