Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan

svenskt tiny house
Smile från Vagabond Haven är ett svenskt Tiny House på hjul med skandinavisk design och smart planlösning. (Foto: Vagabond Haven)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Ett svenskt Tiny House tar världen med storm. Den sagolika interiören får huset på hjul att kännas betydligt större.

Det svenska minihuset på hjul har blivit en internationell snackis.

Skandinavisk minimalism, smart planlösning och en inredning som ser ut att vara hämtad ur en saga gör att det fungerar lika bra för permanentboende som för romantiska helger.

Svenskt Tiny House blev en internationell succé

Idén började när uppfinnaren Manuel Kohout byggde ett kompakt hem till sin familj 2017. Det blev starten för företaget Vagabond Haven som i dag levererat över 200 hus i Skandinavien och Europa, skriver Carup. Den senaste modellen heter Smile och har blivit en världssensation.

Huset är sju meter långt, tre meter brett och knappt fyra meter högt. Med en vikt på drygt fyra ton krävs BE-behörighet för att flytta det, men det kan även placeras permanent på en platta.

Planlösningen i Smile utnyttjar varje kvadratmeter med vardagsrum, kök, badrum och sovloft i ett kompakt Tiny House-format. (Foto: Vagabond Haven)
Planlösningen i Smile utnyttjar varje kvadratmeter med vardagsrum, kök, badrum och sovloft i ett kompakt Tiny House-format. (Foto: Vagabond Haven)

Isoleringen i minihuset är anpassad för nordiskt klimat och fungerar året runt. Avlopp och el måste köparen själv ordna. Designen är genomgående skandinavisk med ljusa träpaneler, stora glasdörrar och ett välplanerat kök.

Tiny House med rymlig och ljus interiör

Autoevolution beskriver Smile som ”ett hem designat för att få dig att le varje dag” och jämför interiören med något ur en saga. Trots sina 25 kvadratmeter känns huset betydligt större tack vare stora, välisolerade fönster och en smart planlösning.

Det ljusa vardagsrummet i Smile kombinerar skandinavisk minimalism med smart planlösning och rymmer både soffa och matplats. (Foto: Vagabond Haven)
Det ljusa vardagsrummet i Smile kombinerar skandinavisk minimalism med smart planlösning och rymmer både soffa och matplats. (Foto: Vagabond Haven)

Vardagsrummet har plats för en fullstor soffa som kan förvandlas till en gästsäng. Bredvid finns en matplats med bord och stolar för minst fyra personer. Det är ovanligt rymligt för ett mobilt hem. Matbordet fungerar också som avdelare mellan den sociala ytan och köksdelen.

Köket i Smile rymmer allt som behövs, med ekbänkskiva, förvaring och vitvaror integrerade i det skandinaviska Tiny House-konceptet. (Foto: Vagabond Haven)
Köket i Smile rymmer allt som behövs, med ekbänkskiva, förvaring och vitvaror integrerade i det skandinaviska Tiny House-konceptet. (Foto: Vagabond Haven)

Köket är kompakt men funktionellt med ekbänkskiva, skåp och grundläggande vitvaror som en liten kyl. Trappan upp till loftet rymmer extra förvaring och har en vit ledstång som fortsätter längs loftets säkerhetsräcke.

Sovloftet i Smile är en ljus och avskild plats för vila, medan badrummet på nedervåningen kombinerar skandinavisk design med moderna bekvämligheter. (Foto: Vagabond Haven)
Sovloftet i Smile är en ljus och avskild plats för vila, medan badrummet på nedervåningen kombinerar skandinavisk design med moderna bekvämligheter. (Foto: Vagabond Haven)

Badrummet finns på nedervåningen medan sovloftet nås via en liten trappa som sparar golvyta och separerar sovdelen från vardagsrummet. Sovloftet rymmer en dubbelsäng och har horisontella fönster på båda sidor. Här är känslan mer kokong än kammare, avskild men ändå ljus.

Hus på hjul som går att anpassa

Smile byggs med naturliga material och enligt miljövänliga principer. Kunder kan välja material, finish och vitvaror och även beställa huset för helt eller delvis off-grid-liv.

Trots att modellen räknas som XL i tiny house-världen är den lättskött och har minimal klimatpåverkan. Den passar som permanentbostad för ensamstående eller par och som fritidsboende för den som vill byta stadsliv mot naturen.

