Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan

Det svenska minihuset på hjul har blivit en internationell snackis.

Skandinavisk minimalism, smart planlösning och en inredning som ser ut att vara hämtad ur en saga gör att det fungerar lika bra för permanentboende som för romantiska helger.

Svenskt Tiny House blev en internationell succé

Idén började när uppfinnaren Manuel Kohout byggde ett kompakt hem till sin familj 2017. Det blev starten för företaget Vagabond Haven som i dag levererat över 200 hus i Skandinavien och Europa, skriver Carup. Den senaste modellen heter Smile och har blivit en världssensation.

Huset är sju meter långt, tre meter brett och knappt fyra meter högt. Med en vikt på drygt fyra ton krävs BE-behörighet för att flytta det, men det kan även placeras permanent på en platta.

Planlösningen i Smile utnyttjar varje kvadratmeter med vardagsrum, kök, badrum och sovloft i ett kompakt Tiny House-format. (Foto: Vagabond Haven)

Isoleringen i minihuset är anpassad för nordiskt klimat och fungerar året runt. Avlopp och el måste köparen själv ordna. Designen är genomgående skandinavisk med ljusa träpaneler, stora glasdörrar och ett välplanerat kök.

