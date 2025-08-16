Dagens PS
Expert: Riksbanken pausar – men sänkning väntar

Riksbanken på Brunkebergstorg i Stockholm. På onsdag lämnas det nya räntebeskedet.
Riksbanken på Brunkebergstorg i Stockholm. På onsdag lämnas det nya räntebeskedet. (Foto: Tim Aro / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 16 aug. 2025Publicerad: 16 aug. 2025

Svensk ekonomi rör sig framåt i snigelfart. Därför väntas Riksbanken hålla räntan still i augusti. Men hösten kan bli annorlunda.

Inflationen ligger kvar över prognos och konjunkturen stampar.

På onsdag väntas Riksbanken hålla styrräntan oförändrad men redan i höst ser SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist en sänkning som sannolik.

Räntan kvar

Den senaste inflationssiffran för juli landade på 3,2 procent. Det är en bit över Riksbankens prognos och visar att prisökningarna fortfarande biter sig fast. Trots det tror Robert Bergqvist att centralbanken väljer att vänta och ser september som mer troligt för nästa steg.

”Riksbanken satte 50-50 sannolikhet för att ligga still eller sänka räntan en gång till”, säger han till Placera.

En oförändrad ränta skulle innebära att styrräntan ligger kvar på 2,0 procent. Vid mötet kommer ingen ny räntebana att presenteras, vilket gör att fokus istället hamnar på hur väl de tidigare prognoserna har hållit.

Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, ser september som det mest sannolika tillfället för en ny räntesänkning. (Foto: SEB)
Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, ser september som det mest sannolika tillfället för en ny räntesänkning. (Foto: SEB)
“Snigel i uppförsbacke”

Bergqvist beskriver läget som två vågskålar, varav i den ena ligger konjunkturen och i den andra inflationen. I vågskålen med konjunkturen har det blivit allt tyngre, eftersom återhämtningen går trögare än någon räknat med.

“Jag brukar ju beskriva den här återhämtningen som att den är lika snabb som en snigel i brant uppförsbacke, med handbromsen dragen”, säger han.

Han menar samtidigt att inflationen är mer av ett tillfälligt sommarspöke. Det som oroar Riksbanken på sikt är att tillväxten inte kommer igång. Därför ser Bergqvist september som det mest sannolika tillfället för en ny räntesänkning.

”Jag tycker det är en ganska billig försäkring för Riksbanken i det här läget, för att få den här tröga snigeln i uppförsbacken att röra sig lite snabbare uppför”, säger han.

Att bilden är dyster bekräftas även av andra analyser. Konjunkturinstitutet har nyligen sänkt sin prognos för BNP-tillväxten till 0,7 procent under 2025 och beskriver hur tullar och global osäkerhet lägger en “våt filt” över svensk ekonomi.

Hushållen avgör

När vänder då den svaga konjunkturen? Enligt Bergqvist är det svårt att svara på men hänger mycket på hushållens beteende.

”Vi ekonomer har underskattat hur hushållen har tagit till sig de här chockerna som har gått genom vår ekonomi de senaste fem åren. Du har pandemin, energichock, kostnadskris, räntechock och existentiella frågor som är kopplade till det här säkerhetspolitiska läget”, säger han.

Där tror jag att vi ekonomer inte riktigt förstått behoven, eller viljan, hos hushållen att dra upp på sitt sparande”, konstaterar han.

Shoppinggatorna kan bli livligare i höst när hushållen ser ljusare på sin ekonomi.
Shoppinggatorna kan bli livligare i höst när hushållen ser ljusare på sin ekonomi. (Foto: Canva)

Samtidigt finns tecken på att hushållens syn på ekonomin börjar ljusna. Dagens PS har rapporterat att hushållen ser ljusare på sin ekonomi. Både Swedbanks Olof Manner och SEB:s Jens Magnusson pekar på att framtidstron har stärkts, vilket kan leda till ökad konsumtion redan i höst.

”Om hushållen agerar som de känner kan konsumtion, och därmed tillväxt, lyfta under hösten”, säger Olof Manner.

Bergqvist menar å sin sida att när hushållen känner sig trygga med sina buffertar kan konsumtionen ta fart, något som i sin tur skulle ge svensk ekonomi välbehövligt stöd.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

