Expert: Riksbanken pausar – men sänkning väntar

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

“Snigel i uppförsbacke”

Bergqvist beskriver läget som två vågskålar, varav i den ena ligger konjunkturen och i den andra inflationen. I vågskålen med konjunkturen har det blivit allt tyngre, eftersom återhämtningen går trögare än någon räknat med.

“Jag brukar ju beskriva den här återhämtningen som att den är lika snabb som en snigel i brant uppförsbacke, med handbromsen dragen”, säger han.

Han menar samtidigt att inflationen är mer av ett tillfälligt sommarspöke. Det som oroar Riksbanken på sikt är att tillväxten inte kommer igång. Därför ser Bergqvist september som det mest sannolika tillfället för en ny räntesänkning.

”Jag tycker det är en ganska billig försäkring för Riksbanken i det här läget, för att få den här tröga snigeln i uppförsbacken att röra sig lite snabbare uppför”, säger han.

Att bilden är dyster bekräftas även av andra analyser. Konjunkturinstitutet har nyligen sänkt sin prognos för BNP-tillväxten till 0,7 procent under 2025 och beskriver hur tullar och global osäkerhet lägger en “våt filt” över svensk ekonomi.

Hushållen avgör

När vänder då den svaga konjunkturen? Enligt Bergqvist är det svårt att svara på men hänger mycket på hushållens beteende.

”Vi ekonomer har underskattat hur hushållen har tagit till sig de här chockerna som har gått genom vår ekonomi de senaste fem åren. Du har pandemin, energichock, kostnadskris, räntechock och existentiella frågor som är kopplade till det här säkerhetspolitiska läget”, säger han.

Där tror jag att vi ekonomer inte riktigt förstått behoven, eller viljan, hos hushållen att dra upp på sitt sparande”, konstaterar han.

Shoppinggatorna kan bli livligare i höst när hushållen ser ljusare på sin ekonomi. (Foto: Canva)

Samtidigt finns tecken på att hushållens syn på ekonomin börjar ljusna. Dagens PS har rapporterat att hushållen ser ljusare på sin ekonomi. Både Swedbanks Olof Manner och SEB:s Jens Magnusson pekar på att framtidstron har stärkts, vilket kan leda till ökad konsumtion redan i höst.

”Om hushållen agerar som de känner kan konsumtion, och därmed tillväxt, lyfta under hösten”, säger Olof Manner.

Bergqvist menar å sin sida att när hushållen känner sig trygga med sina buffertar kan konsumtionen ta fart, något som i sin tur skulle ge svensk ekonomi välbehövligt stöd.

