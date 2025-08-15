Kontorslivet är tillbaka på modet. På TikTok och andra sociala medier sprids nu en ny trend bland Generation Z.
Nya trenden – jobba på kontor
Det är inte längre bara föräldragenerationen som drömmer om skrivbord, pärmar och kaffepauser. I sociala medier sprids nu en ny våg där kontorslivet lyfts fram som både stilfullt och tryggt.
Dagens PS
Generation Z gör kontoret till trend
Generation Z, som är födda ungefär mellan 1995 och 2010, har varit något av en hackkyckling bland generationerna. De har kallats lata och ovilliga att jobba, men forskare menar att det snarare handlar om rädsla för att misslyckas och mental utmattning.
Nu är det just denna generation som driver fram trenden att jobba på kontor.
På TikTok syns ”corporate core” och ”office siren”, två stilar som hyllar prydliga arbetskläder och rutinerna före och efter arbetsdagen. Det handlar om att visa upp en hel kontorsestetik, från pendlingen på morgonen till after work på kvällen.
“I tider av gig-ekonomi och tillfälliga anställningar söker man en trygg tillvaro. Den gråa anställningen och den propra pennkjolen som vi såg våra föräldrar ha känns helt plötsligt lockande”, säger Lovis Bratt Deland, vikarierande kulturredaktör på Expressen.
Samtidigt skriver GP att lockelsen ligger mer i känslan av gemenskap och stabilitet än i själva arbetsuppgifterna.
“Romantisering av att jobba på kontor”
Enligt Bratt Deland är romantiseringen av kontorslivet delvis en följd av pandemin. När många arbetade hemifrån försvann möjligheten att klä upp sig och bygga ett personligt varumärke, något som Generation Z värderar. Kontoret har därför blivit mer än en arbetsplats.
“Man romantiserar mycket av det som man tror är kontorsliv, dels klädmässigt, dels rutinerna innan och efter jobbet”, säger hon.
Hon jämför fenomenet med tidigare trender som ”soft girl” och ”girl boss”, där fokus låg på olika livsstilsideal men där trygghet och mening var återkommande inslag.
Dagens PS
Status i en osäker arbetsmarknad
Sociologen Roland Paulsen pekar på att arbetsmarknadens läge är en viktig bakgrund till trenden. Ungdomsarbetslösheten i EU ligger på 15 procent i genomsnitt och i Sverige på 24 procent.
“Möjligen handlar denna trend om att man gärna vill se sig som en vinnare, eller åtminstone se ut som en sådan”, skriver han till GP.
Paulsen framhåller att arbete ger inkomst, struktur i vardagen, sociala kontakter och status som samhällsmedborgare. I Sverige finns dessutom regler som knyter uppehållstillstånd till inkomstnivå.
En trend som kan bli kvar
Sociala medier-trender försvinner ofta snabbt, men Bratt Deland tror att trenden att jobba på kontor kan leva kvar längre. Den bygger på värden som trygghet och vardagsstruktur, något som många unga upplever som bristvara i dagens arbetsmarknad.
Kombinationen av en osäker gig-ekonomi, höga bostadspriser och en svår arbetsmarknad kan göra kontoret till en stabil punkt i tillvaron.
“Skulle man ge alla i Generation Z en fast anställning vet jag inte hur länge vi hade stannat i hamsterhjulet”, säger hon.
Dagens PS
Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
