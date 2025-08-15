Nya trenden – jobba på kontor

Det är inte längre bara föräldragenerationen som drömmer om skrivbord, pärmar och kaffepauser. I sociala medier sprids nu en ny våg där kontorslivet lyfts fram som både stilfullt och tryggt.

Generation Z gör kontoret till trend

Generation Z, som är födda ungefär mellan 1995 och 2010, har varit något av en hackkyckling bland generationerna. De har kallats lata och ovilliga att jobba, men forskare menar att det snarare handlar om rädsla för att misslyckas och mental utmattning.

Nu är det just denna generation som driver fram trenden att jobba på kontor.

På TikTok syns ”corporate core” och ”office siren”, två stilar som hyllar prydliga arbetskläder och rutinerna före och efter arbetsdagen. Det handlar om att visa upp en hel kontorsestetik, från pendlingen på morgonen till after work på kvällen.

“I tider av gig-ekonomi och tillfälliga anställningar söker man en trygg tillvaro. Den gråa anställningen och den propra pennkjolen som vi såg våra föräldrar ha känns helt plötsligt lockande”, säger Lovis Bratt Deland, vikarierande kulturredaktör på Expressen.

Samtidigt skriver GP att lockelsen ligger mer i känslan av gemenskap och stabilitet än i själva arbetsuppgifterna.

