"Inga sätt att gömma sig" – svenska satelliter mot skuggflottan

Europa har halkat efter i rymden medan Elon Musks Space X och Starlink dominerar. Nu tar ett svenskt bolag plats i frontlinjen för att stärka kontinentens egen förmåga.

Svenska satelliter kartlägger ryska skuggfartyg

Den ryska skuggflottan har blivit en livlina för Putins ekonomi. Genom att segla under falska flaggor, stänga av sina signaler och ibland eskorteras av militär fortsätter fartygen att föra ut olja och gas trots sanktioner.

När dessa fartyg släcker sina sändare blir det svårt för europeiska myndigheter att ha kontroll. Svenska AAC Clyde Space kan komma att ändra på det.

Bolaget har tecknat avtal med ESA om projektet Inflecion, där nya satelliter med VDES-teknik gör det möjligt att kartlägga fartyg som tidigare varit svåra att upptäcka.

Sedan tidigare följer bolagets satelliter 60 000–100 000 fartyg dagligen, något som lagt grund för en databas som bidrar ytterligare till identifiering av avvikande sjötrafik.

”Det kommer egentligen inte att finnas några fungerande sätt att gömma sig”, säger styrelseordföranden Rolf Hallencreutz.

Med VDES-teknik får Europa nya ögon på haven. “Det hjälper inte att stänga av en sändare”, säger Rolf Hallencreutz. (Foto: AAC Clyde Space)

VDES-tekniken kombineras med radar och signalspaning och väntas vara i drift 2028.

”Det gör att det blir det extremt svårt, för att inte säga omöjligt, för någon att gömma sig på havet. Det hjälper inte att stänga av en sändare. Finns det andra signaler ombord, som mobiltelefoner eller radar, kan vi följa ett fartyg – och signaler av olika former, det finns det alltid på fartyg”, säger han.

Handelsbankens ekonomikanal uppger att projektet omfattar en budget på 30 miljoner euro där hälften finansieras av den brittiska rymdmyndigheten.

