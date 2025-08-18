Tusentals fartyg försöker gömma sig. Svenska satelliter ska göra det “extremt svårt, för att inte säga omöjligt” att försvinna från radarn.
"Inga sätt att gömma sig" – svenska satelliter mot skuggflottan
Europa har halkat efter i rymden medan Elon Musks Space X och Starlink dominerar. Nu tar ett svenskt bolag plats i frontlinjen för att stärka kontinentens egen förmåga.
Rymdresa utan Elon Musk? Här är finns den "dolda" raketen
SpaceX är bolaget alla känner till. Men det finns andra privata alternativ för den som är intresserad av rymdraketer. Näst störst i branschen har också möjligheter att växa till sig. Den privata rymdbranschen har vuxit till sig de senaste åren. Rymdraketer är inte längre exklusivt för stater och internationella organisationer. Störst bland de privata aktörerna …
Europa har halkat efter i rymden medan Elon Musks Space X och Starlink dominerar. Nu tar ett svenskt bolag plats i frontlinjen för att stärka kontinentens egen förmåga.
Missa inte: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS
Svenska satelliter kartlägger ryska skuggfartyg
Den ryska skuggflottan har blivit en livlina för Putins ekonomi. Genom att segla under falska flaggor, stänga av sina signaler och ibland eskorteras av militär fortsätter fartygen att föra ut olja och gas trots sanktioner.
När dessa fartyg släcker sina sändare blir det svårt för europeiska myndigheter att ha kontroll. Svenska AAC Clyde Space kan komma att ändra på det.
Bolaget har tecknat avtal med ESA om projektet Inflecion, där nya satelliter med VDES-teknik gör det möjligt att kartlägga fartyg som tidigare varit svåra att upptäcka.
Sedan tidigare följer bolagets satelliter 60 000–100 000 fartyg dagligen, något som lagt grund för en databas som bidrar ytterligare till identifiering av avvikande sjötrafik.
”Det kommer egentligen inte att finnas några fungerande sätt att gömma sig”, säger styrelseordföranden Rolf Hallencreutz.
VDES-tekniken kombineras med radar och signalspaning och väntas vara i drift 2028.
”Det gör att det blir det extremt svårt, för att inte säga omöjligt, för någon att gömma sig på havet. Det hjälper inte att stänga av en sändare. Finns det andra signaler ombord, som mobiltelefoner eller radar, kan vi följa ett fartyg – och signaler av olika former, det finns det alltid på fartyg”, säger han.
Handelsbankens ekonomikanal uppger att projektet omfattar en budget på 30 miljoner euro där hälften finansieras av den brittiska rymdmyndigheten.
Från Uppsala till global aktör
AAC Clyde Space grundades 2005 i Uppsala. I dag har bolaget cirka 200 anställda i flera länder och är noterat på First North.
“När jag kom in var det ett ganska litet, spretigt bolag som jobbade med tillämpningar både inom industri och rymden”, säger Rolf Hallencreutz om tiden när han anslöt 2014.
Han beskriver dagens organisation som “ingenjörstung”, med 80 anställda i Sverige, något fler i Storbritannien och övriga spridda i Nederländerna, Sydafrika och USA.
Inflecion ska också användas mot tjuvfiske i europeiska vatten, som enligt amerikanska myndigheter står för 20 procent av den globala fångsten.
“Våra satelliter kan till exempel se enskilda träd och avgöra deras hälsa”, säger Hallencreutz om tekniken som redan används inom skogsbruk och jordbruk.
Enligt Handelsbankens ekonomikanal stärkte bolaget sin likviditet i sommar genom en riktad nyemission på drygt 64 miljoner kronor och genom att utöka sin kreditfacilitet till 50 miljoner.
Måste se rymden som mer än forskning
Samtidigt driver EU projektet Iris 2, där 290 satelliter ska skapa ett alternativ till Starlink för statlig användning.
När Sverige och Danmark i fjol skickade upp sin första militära satellit skedde det via en Falconraket i Kalifornien.
“Jag kan bara vara tacksam för det Space X har skapat, och som vi får dra nytta av. De har gjort mycket gott”, säger Hallencreutz.
Nyligen tog AAC Clyde Space dessutom ett steg framåt inom rymdkommunikation. Företaget har levererat sina första CubeCAT-laserterminaler till Greklands Hellenic Space Dawn-mission. Det innebär att små satelliter nu kan överföra data mer än tio gånger snabbare än via traditionella radiosystem och samtidigt få ett starkare skydd mot avlyssning och störningar. Det framgår i ett pressmeddelande.
Hallencreutz menar att Sverige måste se rymden som mer än forskning.
“Sverige har också haft en lite udda syn på rymdfrågor, som ligger under utbildningsdepartementet. Rymden är inte främst utbildning och forskning utan lösningar och system vi behöver här och nu för säkerhet och miljö. Det borde ligga inom närings- eller försvarsdepartementet som i många andra länder”, säger han.
“Jag hoppas verkligen att det blir större krafttag. Att ha en egen förmåga i rymden handlar inte bara om säkerhet utan om att möjliggöra att samhället i stort fungerar så bra som möjligt”, tillägger Hallencreutz.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
