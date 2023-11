Skatten drabbar nya pensionärer – men kan undvikas

Av de som måste betala kvarskatt är många pensionärer. Detta eftersom skatten är svår att förutse för myndigheterna då många pensionärer får utbetalningar från flera olika håll – exempelvis olika pensionsförvaltare, myndigheter eller arbetsgivare.

Pensionsmyndigheten har ordet

“Den som är orolig för att skatteavdraget är för lågt kan be Pensionsmyndigheten att dra mer skatt från början från de utbetalningar som Pensionsmyndigheten gör. Tänk på att kolla upp vad som gäller för just dig så du slipper att få stora summor i skatt att betala in i efterhand”, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten och fortsätter:

“Tjänstepensionsbolagen till exempel drar samma procent i skatt för alla. Det kan innebära att det dras för lite skatt för vissa beroende på var du bor, hur gammal du är och andra faktorer”, säger hon.

Det meddelar Pensionsmyndigheten på sin hemsida.