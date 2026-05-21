Nu går fritidshusmarknaden in i sin hetaste period. På senare år har priserna stått mer eller mindre stilla men nu börjar det så sakta röra sig uppåt.
Här kostar fritidshuset 1,4 miljoner mindre än snittet
Fritidshusmarknaden är, som känt, betydligt mer säsongsstyrd jämfört med villamarknaden.
Enligt Handelsbankens fastighetsrapport kan ett fritidshus i mars ligga ute i närmare 200 dagar innan det säljs. Efter påsk sjunker försäljningstiden däremot kraftigt, till omkring 40 dagar.
Just nu finns drygt 3 000 fritidshus ute till försäljning i Sverige. Det är ungefär samma nivå som för ett år sedan. Samtidigt har priserna varit i stort sett oförändrade det senaste året.
Ungefär vart fjärde fritidshus har dessutom sålts under utgångspris.
Kan börja vända uppåt
Handelsbanken konstaterar att fritidshuspriser ofta följer utvecklingen för vanliga småhus. Och där räknar banken med stigande priser framöver.
Bakom prognosen finns bland annat stärkt köpkraft, stabilare ränteläge och lättade bolånekrav.
”Inflationen är i dag låg och vi ser en stärkt köpkraft hos hushållen. Det talar för att vi även borde se en gradvis prisökning på permanentbostäder och en vändning på fritidshusmarknaden också”, säger Helena Bornevall, seniorekonom på Handelsbanken, till DN.
Här är det dyrast och billigast
Ett genomsnittligt fritidshus i Sverige kostar idag omkring 2,4 miljoner kronor.
Billigare kan det bli för den som köper i Örebro län – där ligger medelpriset på 1 020 000 kronor. Det är ungefär 1,4 miljoner kronor mindre än snittet.
Det dyraste länet är, kanske inte helt oväntat, Stockholms län. Där ligger medelpriset för ett fritidshus på 3 520 000 kronor – 2,5 miljoner dyrare jämfört med Örebro.
Därefter följer Gotlands län på 3 050 000 kronor, Västra Götalands län på 2 830 000 kronor och Hallands län på 2 730 000 kronor.
”Det är regioner där många höginkomsttagare efterfrågar fjällstugor eller sommarstugor som ligger högre i pris. Det är mycket närheten till skärgård, hav, sjö eller fjäll som påverkar”, konstaterar Bornevall.
Så mycket kostar fritidshusen i snitt:
- Örebro län: 1 020 000 kr
- Norrbottens län: 1 030 000 kr
- Västernorrlands län: 1 160 000 kr
- Gävleborgs län: 1 220 000 kr
- Jönköpings län: 1 240 000 kr
- Västmanlands län: 1 280 000 kr
- Kronobergs län: 1 290 000 kr
- Uppsala län: 1 520 000 kr
- Skåne län: 1 560 000 kr
- Värmlands län: 1 740 000 kr
- Västerbottens län: 1 780 000 kr
- Östergötlands län: 1 810 000 kr
- Kalmar län: 1 860 000 kr
- Södermanlands län: 2 080 000 kr
- Blekinge län: 2 150 000 kr
- Dalarnas län: 2 450 000 kr
- Jämtlands län: 2 590 000 kr
- Hallands län: 2 730 000 kr
- Västra Götalands län: 2 830 000 kr
- Gotlands län: 3 050 000 kr
Medelpriset avser avslutade affärer för fritidshus under perioden oktober-april.
