Här kostar fritidshuset 1,4 miljoner mindre än snittet

Just nu finns drygt 3 000 fritidshus ute till försäljning i Sverige. Det är ungefär samma nivå som för ett år sedan. Samtidigt har priserna varit i stort sett oförändrade det senaste året.

Ungefär vart fjärde fritidshus har dessutom sålts under utgångspris.

Kan börja vända uppåt

Handelsbanken konstaterar att fritidshuspriser ofta följer utvecklingen för vanliga småhus. Och där räknar banken med stigande priser framöver.

Bakom prognosen finns bland annat stärkt köpkraft, stabilare ränteläge och lättade bolånekrav.

”Inflationen är i dag låg och vi ser en stärkt köpkraft hos hushållen. Det talar för att vi även borde se en gradvis prisökning på permanentbostäder och en vändning på fritidshusmarknaden också”, säger Helena Bornevall, seniorekonom på Handelsbanken, till DN.

