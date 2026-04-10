Pruta på fritidshuset – få din drömplats på jorden

Säljarna är så illa tvungna att pruta

Att sätta ett högt utgångspris fungerar inte längre som tidigare, det tvärt om ofta till att objekten blir liggande och slutligen avyttras till köparens fördel.

Alltså: För den som har finansieringen ordnad är rådet från experterna tydligt. Med ett rekordhögt utbud och säljare som är villiga att pruta finns det goda möjligheter att göra ett klipp.

Glöm inte att väga in klimatriskerna

Nytt för många är kanske att det blivit viktigare att väga in klimatrisker i jakten på fritidshus.

Enligt statistik från LF Fastighetsförmedling har närmare 20 000 fritidshus i landet utsatts för så pass stora naturskador de senaste tio åren att ersättning från försäkringsbolag betalats ut.

Det rör sig om en total summa på 811 kronor under perioden och främst har det handlat om vattenskador och skador kopplade till kraftig vind.

Norrtälje mest drabbat av extremväder

Flest skador relaterade till naturen har skett i Stockholms län, drygt 5 000, och i synnerhet har ägare till fritidshus i Norrtälje kommun drabbats. 2019 slog stormen Alfrida till mot just Norrtälje med hård kraft.

Även Västkusten och Småland är högriskområden medan Norrlandslänen i mångt och mycket är förskonade.

Klart är dock att extremväder, som ofta förklaras med klimatförändringar, får negativa effekter över stora områden. Exempelvis blev runt 40 000 hushåll strömlösa i slutet av 2025 i spåren av stormen Johannes.

Och året dess för innan fick försäkringsbolagen ta emot 19 500 anmälningar, de flesta fallen gällde översvämningar, ras och skred.

Smultronställen kan vara högriskområden

Per Sangrud, hållbarhetschef på LF Fastighetsförmedling, konstaterar i en intervju att fritidshus i attraktiva lägen vid vatten, nära skog och öppna landskap också kan vara föremål för ökad riskbenägenhet.

”Extremväder som torka, stormar och kraftiga skyfall ökar risken för skador på stugor runt om i landet”, säger han till Privata Affärer som berättar om siffrorna över försäkringsskador på fritidshus som tagits fram.

För spekulanter av fritidshus är detta faktorer som inte går att bortse från. För att ta reda på hur sårbart ett fritidshus är för skador relaterade till naturen är tipset från experten att ta del av ”del av kommunernas underlag om risker för översvämningar, ras eller erosion”.

Fler råd om hur du skyddar ditt fritidshus

Ett annat råd är att konsultera mäklaren om hur klimatanpassningen ser ut i det aktuella området.

Sara Aschan, skadechef på If, deklarerar i ett pressmeddelande med anledning av stormen Dave som drog fram i delar av landet under påsken att det finns en rad olika sätt att skydda sitt fritidshus mot extremväder.

”Se till att dräneringen fungerar och att vatten rinner bort från huset, rengör avloppsrören regelbundet, kontrollera taket så att plåtar och takpannor sitter ordentligt och ta bort träd och annan växtlighet runt huset som kan skada det vid storm”, säger hon i ett pressmeddelande.

Marknaden ligger öppen för stugfynd

Den som går i köptankar bör alltså ta med klimatriskerna i beräkning. Annars är det tillfälle nu att skynda fynda på marknaden för fritidshus.

